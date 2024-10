⚡ Tesla publiera son rapport du troisième trimestre aujourd'hui. Va-t-il surprendre Wall Street ?

Le constructeur de véhicules électriques Tesla (TSLA.US) présentera ses résultats financiers aujourd'hui, après la clôture de la séance aux États-Unis. Les actions de l’entreprise ont perdu du terrain ces derniers jours, suite à la récente présentation de sa voiture autonome et de ses robots Optimus, entraînant une prise de bénéfices. Dans un contexte où les grands acteurs technologiques, connus sous le nom de Big Tech, voient leurs actions atteindre des sommets historiques, Tesla apparaît comme un véritable outsider depuis plusieurs trimestres. Le marché anticipe une baisse d’environ 10 % de son bénéfice net par rapport à l'année précédente, faisant de Tesla l'unique entreprise de ce type parmi les « Magnificent 7 » américaines.

Les investisseurs souhaitent obtenir plus de détails sur l'activité de 'robotaxi' et les marges, qui ont connu une détérioration significative au cours des derniers trimestres. Les attentes pour l'activité principale de Tesla, c’est-à-dire la vente de véhicules électriques au cours des deux prochaines années, sont faibles, ce qui suggère que, si ces hypothèses s’avèrent correctes, sans catalyseurs significatifs à court terme, il pourrait être difficile pour l’entreprise de maintenir une prime de valorisation importante. Voici comment se présentent les attentes des analystes.

Revenus attendus : 25,41 milliards de dollars contre 25,5 milliards de dollars au T2 2024 et 23,35 milliards de dollars au T3 2023 (hausse de 8,9 % en glissement annuel)

Bénéfice par action attendu : 0,48 $ contre 0,43 $ au T2 2024 et 0,53 $ au T3 2023

Revenu net : 1,68 milliard de dollars contre 1,48 milliard de dollars et 1,85 milliard de dollars au T3 2023 (baisse de 10 % en glissement annuel)

Marge brute : 14,9 % contre 14,6 % au T2 2024

Sur quoi Wall Street portera-t-elle son attention ?

Les analystes de Piper Sandler estiment que, quelles que soient les résultats, des hausses soutenues semblent peu probables jusqu'à ce que des circonstances justifient des révisions des attentes et des dynamiques de croissance à long terme.

Les catalyseurs possibles incluent non seulement le lancement d’une voiture électrique moins onéreuse, mais aussi l'approbation réglementaire d'un logiciel avancé de conduite autonome en Chine.

Longboard Asset Management a noté dans un commentaire que le secteur des voitures électriques n'est plus l'industrie à forte croissance qu'il était entre 2019 et 2021.

Les expéditions annuelles de Tesla devraient enregistrer une baisse par rapport à l'année précédente, bien que les expéditions aient légèrement augmenté au T3, grâce à des achats accrus en Chine.

Les investisseurs voudront probablement en savoir plus sur le lancement du modèle de véhicule électrique 'moins cher', qui est censé coûter moins de 30 000 $, tandis que les informations à son sujet demeurent encore limitées. Le marché portera également une attention particulière à l'échelle et à la rentabilité des ventes du modèle Cybertruck, qui, malgré son lancement, représente jusqu'à présent une part infime des ventes.

Au T3, Tesla a annoncé des livraisons de 462 900 véhicules, Wall Street s'attendant à 462 000 (incluant près de 440 000 Model X et Model Y) ; l'écart par rapport aux prévisions était minime, et les actions ont chuté. Cet événement suggère que les investisseurs attendent beaucoup plus de l'entreprise.

Graphique du prix de l'action Tesla (intervalle D1, H1)

Les actions de Tesla se négocient pratiquement au niveau de la moyenne mobile exponentielle à 200 séances (EMA200, ligne rouge), ce qui laisse à penser que le marché pourrait considérer les résultats d’aujourd’hui comme un 'catalyseur', dans un sens ou dans l’autre. Depuis le début de l'année, l'action a perdu plus de 12 % et a chuté à deux reprises autour de 260 $.



Source: xStation5

Tesla's financial dashboards

Tesla's valuation remains very challenging with a P/E ratio above 100 and a forward P/E around 80, suggesting that the market is still pricing the stock at a big premium, against its electric car competitors.

On the other hand, the company is taking on competition from Chinese brands, which, as Musk himself has signaled, operate at much lower and even 'unmarketable' costs, and global EV demand has slowed.

Debt has risen to a record $12.5 billion, but is not a significant problem, as the company has nearly twice as many assets (cash and cash equivalents, liquid assets, etc.) as liabilities.

The company's return on invested capital (ROIC) has been falling steadily since 2022, with its weighted cost of capital (WACC) ratio virtually unchanged.

In this context, maintaining a premium in Tesla's valuation may be difficult. Important forward-looking catalysts are the lease of autonomous driving systems, and the potential production of Optimus robots. However, both catalysts carry a relatively high level of uncertainty.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.