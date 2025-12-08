Theon signe un méga-contrat de €25Mds

Harder Digital - la filiale de Theon International produisant les tubes d'intensification d'images en interne - signe la plus importante commande de son histoire, renforçant le carnet d’ordres de THEON.

Points clés Harder Digital - la filiale de Theon International produisant les tubes d'intensification d'images en interne - signe la plus importante commande de son histoire, renforçant le carnet d’ordres de THEON.

Cette annonce intervient quelques jours après le prolongement du partenariat stratégique entre Exosens et THEON, renforçant la sécurisation de l’approvisionnement en tubes d’intensification d'images.

Theon International Plc (THEON) est un groupe spécialisé dans les technologies de vision nocturne et les solutions optroniques destinées aux secteurs de la défense et de la sécurité. Le groupe développe et produit des équipements avancés pour des clients institutionnels et industriels dans le monde entier, tout en renforçant sa chaîne d’approvisionnement grâce à une stratégie de verticalisation. Une commande record de 25 M€ pour Harder Digital THEON annonce que sa filiale Harder Digital a sécurisé 25 M€ de commandes pour ses Image Intensifier Tubes (IIT) de 3e génération, avec des livraisons prévues en 2026-2027. Il s’agit du plus important volume de commandes jamais enregistré par la société, démontrant la qualité croissante de ses produits et la montée en puissance de ses capacités industrielles, doublées depuis 2024. L’amélioration de la qualité des tubes, l’augmentation de la capacité et les gains opérationnels devraient permettre à Harder Digital d’approcher progressivement les niveaux de performance du groupe. Cette annonce intervient seulement quelques jours après le prolongement jusqu’en 2030 du partenariat stratégique entre Exosens et THEON. Ce double développement renforce la stratégie d’intégration verticale du groupe chypriote : d’un côté, THEON sécurise son approvisionnement externe via Exosens ; de l’autre, il consolide sa capacité interne grâce à Harder Digital, récemment acquise, afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs tiers de tubes d’intensification d’images. Réactions boursières L’action THEON évolue en hausse ce matin, progressant de 1,2%. Le P/E Ratio TTM atteint désormais 30x, les anticipations de marché concernant les revenus futurs ayant grimpées après cette série d'annonces importantes. Source: xstation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."