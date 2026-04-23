Thermo Fisher Scientific recule de 3 % malgré un rapport financier solide 📉

Thermo Fisher Scientific a publié ses résultats du premier trimestre 2026, qui ont dépassé les attentes du marché sur les principaux indicateurs financiers, mais la réaction des investisseurs a été négative, l'action ayant reculé dans les échanges avant l'ouverture.
- La société a affiché un BPA ajusté de 5,44 $B , supérieur au consensus de 5,25 $B, ce qui représente une croissance de 6 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires a atteint 11,01 milliards de dollars, en hausse de 6 % en glissement annuel (contre 10,36 milliards de dollars un an plus tôt), et a également dépassé les attentes de 10,87 milliards de dollars.
- Sur une base comptable (GAAP), le BPA s'est établi à 4,43 dollars (+11 % en glissement annuel), tandis que le résultat d'exploitation a atteint 1,86 milliard de dollars (+9 % en glissement annuel). Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 2,40 milliards de dollars (+6 % en glissement annuel), avec une marge d'exploitation de 21,8 %, pratiquement inchangée par rapport aux 21,9 % enregistrés il y a un an.
Problème majeur : faible croissance organique
Le principal enseignement à tirer de ce rapport concerne la structure de la croissance. La croissance organique du chiffre d'affaires n'a atteint que 1 %, ce qui indique que l'essentiel de l'expansion a été tirée par des acquisitions et des facteurs externes. Concrètement, cela témoigne d'un ralentissement de l'activité principale, ce qui contribue à expliquer la réaction modérée du marché malgré des résultats supérieurs aux prévisions.
Acquisitions et allocation des capitaux
Au cours du premier trimestre, la société :
- a racheté Clario (solutions de gestion des données d'essais cliniques),
- a racheté pour 3 milliards de dollars d'actions,
- a augmenté son dividende de 10 %.
Cela confirme la poursuite d'une stratégie de croissance fondée sur les fusions-acquisitions, parallèlement à une gestion active du capital.
Nouveaux produits et développement technologique
Au cours du trimestre, Thermo Fisher a lancé plusieurs nouveaux produits, notamment :
- Microscope Cryo-TEM Glacios 3,
- Spectromètre de masse TSQ Certis,
- Analyseur Niton XL5e,
- Système Gibco CTS Compleo destiné à la fabrication de produits de thérapie cellulaire.
Ces produits s'adressent à des segments à forte valeur ajoutée, notamment dans le domaine des sciences de la vie et de la recherche de laboratoire de pointe.
Partenariats stratégiques
La société a également annoncé des collaborations avec :
- NVIDIA – intégration de l'IA dans les instruments de laboratoire,
- SHL Medical – développement des capacités de fabrication pharmaceutique et de dispositifs médicaux.
Ces initiatives laissent présager une poursuite du développement de l'automatisation et de la numérisation des processus de recherche. Thermo Fisher a publié des résultats solides :
- Croissance du chiffre d'affaires : +6 % en glissement annuel
- Bénéfice par action ajusté supérieur aux prévisions du marché
- Marge d'exploitation stable (21,8 %)
Cependant, une croissance organique de seulement 1 % reste le principal frein à la dynamique de croissance. Le marché indique clairement que, dans le contexte actuel, il ne suffit pas de dépasser les prévisions : le rythme et la qualité de la croissance sous-jacente de l'activité sont plus importants.
TMO (D1)
Source: xStation5
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