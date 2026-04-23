Thermo Fisher Scientific recule de 3 % malgré un rapport financier solide 📉

Thermo Fisher Scientific a publié ses résultats du premier trimestre 2026, qui ont dépassé les attentes du marché sur les principaux indicateurs financiers, mais la réaction des investisseurs a été négative, l'action ayant reculé dans les échanges avant l'ouverture.

La société a affiché un BPA ajusté de 5,44 $ B , supérieur au consensus de 5,25 $ B, ce qui représente une croissance de 6 % en glissement annuel . Le chiffre d'affaires a atteint 11,01 milliards de dollars , en hausse de 6 % en glissement annuel (contre 10,36 milliards de dollars un an plus tôt), et a également dépassé les attentes de 10,87 milliards de dollars .

B , supérieur au B, ce qui représente une . Le chiffre d'affaires a atteint , en hausse de (contre 10,36 milliards de dollars un an plus tôt), et a également dépassé les attentes de . Sur une base comptable (GAAP), le BPA s'est établi à 4,43 dollars (+11 % en glissement annuel), tandis que le résultat d'exploitation a atteint 1,86 milliard de dollars (+9 % en glissement annuel). Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 2,40 milliards de dollars (+6 % en glissement annuel), avec une marge d'exploitation de 21,8 %, pratiquement inchangée par rapport aux 21,9 % enregistrés il y a un an.

Problème majeur : faible croissance organique

Le principal enseignement à tirer de ce rapport concerne la structure de la croissance. La croissance organique du chiffre d'affaires n'a atteint que 1 %, ce qui indique que l'essentiel de l'expansion a été tirée par des acquisitions et des facteurs externes. Concrètement, cela témoigne d'un ralentissement de l'activité principale, ce qui contribue à expliquer la réaction modérée du marché malgré des résultats supérieurs aux prévisions.

Acquisitions et allocation des capitaux

Au cours du premier trimestre, la société :

a racheté Clario (solutions de gestion des données d'essais cliniques),

(solutions de gestion des données d'essais cliniques), a racheté pour 3 milliards de dollars d'actions,

d'actions, a augmenté son dividende de 10 %.

Cela confirme la poursuite d'une stratégie de croissance fondée sur les fusions-acquisitions, parallèlement à une gestion active du capital.

Nouveaux produits et développement technologique

Au cours du trimestre, Thermo Fisher a lancé plusieurs nouveaux produits, notamment :

Microscope Cryo-TEM Glacios 3 ,

, Spectromètre de masse TSQ Certis ,

, Analyseur Niton XL5e ,

, Système Gibco CTS Compleo destiné à la fabrication de produits de thérapie cellulaire.

Ces produits s'adressent à des segments à forte valeur ajoutée, notamment dans le domaine des sciences de la vie et de la recherche de laboratoire de pointe.

Partenariats stratégiques

La société a également annoncé des collaborations avec :

NVIDIA – intégration de l'IA dans les instruments de laboratoire,

– intégration de l'IA dans les instruments de laboratoire, SHL Medical – développement des capacités de fabrication pharmaceutique et de dispositifs médicaux.

Ces initiatives laissent présager une poursuite du développement de l'automatisation et de la numérisation des processus de recherche. Thermo Fisher a publié des résultats solides :

Croissance du chiffre d'affaires : +6 % en glissement annuel

Bénéfice par action ajusté supérieur aux prévisions du marché

Marge d'exploitation stable (21,8 %)

Cependant, une croissance organique de seulement 1 % reste le principal frein à la dynamique de croissance. Le marché indique clairement que, dans le contexte actuel, il ne suffit pas de dépasser les prévisions : le rythme et la qualité de la croissance sous-jacente de l'activité sont plus importants.

TMO (D1)

Source: xStation5