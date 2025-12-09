Thyssenkrupp : Résultats annuels décevant, le titre glisse

Points clés Le marché a réagit à la baisse suite à la publications des résultats annuels de l'entreprise allemande

Free cash-flow avant M&A positif pour la 3ᵉ année consécutive, atteignant 363 M€.

Transformation stratégique accélérée avec le modèle ACES 2030 et l’introduction en bourse de TKMS.

Thyssenkrupp est un groupe industriel allemand actif dans la sidérurgie, les technologies industrielles, les services matériaux, l’ingénierie et les solutions de décarbonation. Présent dans le monde entier, il s’appuie sur un portefeuille diversifié allant de l’automobile aux systèmes maritimes, en passant par les technologies pour l’hydrogène vert. Résultats annuels : progression de la transformation et résilience opérationnelle Dans un contexte économique difficile, Thyssenkrupp a enregistré une hausse de 15 % de ses commandes, à 37,7 Mds€, portée par de grands contrats chez Marine Systems. Le chiffre d’affaires ressort à 32,8 Mds€, en baisse de 6 %, tandis que l’EBIT ajusté progresse à 640 M€ grâce aux effets du programme d’efficacité APEX.

Le groupe boucle un troisième exercice consécutif avec un free cash-flow avant M&A positif, à 363 M€. Le résultat net atteint 532 M€, soutenu notamment par la réévaluation de la participation dans TK Elevator et la cession d’activités en Inde.

thyssenkrupp poursuit par ailleurs son important chantier de transformation, structuré autour du modèle ACES 2030 visant à faire évoluer le groupe vers une holding financière regroupant des sociétés plus autonomes. L’introduction en bourse de TKMS et l'accord « Steel Realignment » marquent des avancées majeures dans ce repositionnement stratégique.

Pour 2025/2026, le groupe vise un EBIT ajusté compris entre 500 et 900 M€, un free cash-flow avant M&A attendu entre –600 et –300 M€, et un résultat net entre –800 et –400 M€, intégrant notamment les charges de restructuration du segment acier. Réactions boursières (TKA.DE en D1) L'action Thyssenkrupp évolue en forte baisse aujourd'hui à -8,3%. La correction peut paraitre forte mais sur l'année écoulée le titre progresse de plus de +222%. Source: xstation5

