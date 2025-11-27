Toyota - Après la publication des résultats

Points clés Company managed to slightly beat revenues expectations

Operating profit feel, pressured by tariffs, which caused caution among investors

Net profit raised substantially but mainly due to foreign exchange difference

Guidance for end of the FY was lifted

La Chine est peut-être le premier producteur mondial d'automobiles et les États-Unis en sont le premier acheteur, mais Toyota est le leader mondial des ventes. Le géant japonais de l'automobile a publié ses résultats. Informations financières clés : Le chiffre d'affaires s'élève à 12,38 billions de yens, soit une augmentation de 8 % et un résultat supérieur au consensus de 12,18 billions.

Le bénéfice net a augmenté de 62 %, atteignant 932 milliards de yens. Il est toutefois préoccupant de constater que le bénéfice d'exploitation a diminué de 27 % par rapport à l'année précédente. La différence entre le bénéfice d'exploitation et le bénéfice net s'explique principalement par les rendements des investissements et les différences de taux de change. Le bénéfice d'exploitation lui-même a subi une pression importante due aux coûts de main-d'œuvre et aux droits de douane supplémentaires imposés par les États-Unis. La société a communiqué une série d'informations importantes concernant sa stratégie et son avenir. Toyota poursuit sa stratégie d'expansion simultanée dans plusieurs secteurs de l'industrie. D'autres entreprises pourraient rencontrer des difficultés dans ce domaine, mais Toyota, en raison de sa taille, peut non seulement se le permettre, mais est également dans la meilleure position pour maximiser les bénéfices tout en prenant des risques relativement faibles. L'expansion mentionnée implique principalement d'investir simultanément dans le marché des véhicules électriques et des hybrides. Les véhicules à faibles émissions représentent déjà 46,9 % des ventes de l'entreprise. Toyota suit également d'autres tendances du secteur. L'entreprise vante son nouveau système « Arene » et annonce fièrement la poursuite du développement vers des « véhicules définis par logiciel ». Toyota affiche sa confiance en revoyant à la hausse ses prévisions pour la fin de l'exercice fiscal. D'ici la fin de l'exercice 2026, le bénéfice d'exploitation devrait atteindre 3 400 milliards de yens, soit une augmentation par rapport à la prévision précédente de 3 200 milliards. Le marché a réagi avec une légère inquiétude à l'annonce d'une baisse significative du bénéfice d'exploitation et de l'impact des droits de douane. Dans un premier temps, la société a perdu environ 1,6 % de sa valeur. Cependant, les prévisions positives ont permis à la valeur de la société de revenir à son niveau antérieur au fil du temps. TM.US (D1) Source: xStation5

