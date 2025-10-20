Trois marchés à surveiller cette semaine (20.10.2025)

Points clés Les banques régionales ont entraîné l'indice des petites capitalisations à la baisse après avoir déprécié des prêts liés à des affaires de fraude, notamment une perte de 50 millions de dollars pour Zions Bank. Les marchés attendent désormais le rapport sur l'IPC de septembre, qui a été reporté et devrait être publié vendredi malgré la fermeture des services publics.

Le métal a bondi de plus de 8 %, dépassant les niveaux de 4 100 à 4 300 dollars en raison des craintes géopolitiques et des anticipations de baisse des taux.

Après une telle hausse, les traders surveillent une éventuelle consolidation à court terme.

Les marchés des cryptomonnaies ont subi des liquidations record de 20 milliards de dollars à la suite des déclarations de Trump sur les droits de douane. Le bitcoin a chuté de 17 % par rapport à ses sommets d'octobre et pourrait tester le support de 100 000 dollars, une zone cruciale pour les haussiers comme pour les baissiers.

La semaine dernière a été marquée par une montée des tensions à l’échelle mondiale — entre le renouvellement des frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui a provoqué une vaste liquidation sur le marché des cryptomonnaies, et la hausse record des métaux précieux, stimulée par la recherche d’actifs refuges. À Wall Street, l’indice des petites capitalisations a eu du mal à se reprendre, pénalisé par les inquiétudes dans le secteur bancaire et une volatilité accrue des marchés. Dans ce climat d’incertitude — renforcé par la poursuite de la fermeture du gouvernement américain et les menaces tarifaires — trois actifs ont particulièrement retenu l’attention : l’US2000, le Bitcoin et l’or.

US2000 : le secteur des petites capitalisations sous pression Les valeurs de petites capitalisations sont particulièrement sensibles aux perturbations économiques, en particulier dans le secteur bancaire — un facteur clé de la baisse observée la semaine dernière. La vague de ventes a été déclenchée par les annonces de plusieurs grandes institutions signalant la nécessité d’annuler des prêts accordés à des clients accusés de fraude. Zions Bank Corp a notamment déclaré une dépréciation de 50 millions de dollars. Les banques régionales publieront leurs résultats trimestriels au cours de la semaine qui s’ouvre. Par ailleurs, selon le Bureau of Labor Statistics, le rapport sur l’indice des prix à la consommation (CPI) — longtemps retardé — devrait être publié vendredi, malgré la fermeture du gouvernement. La publication des données d’inflation de septembre pourrait avoir un impact majeur sur le marché boursier américain et sur le dollar.

Or : un rallye spectaculaire L’or a poursuivi sa hausse parabolique, enregistrant une progression impressionnante de +8 % sur la semaine. Le métal précieux a franchi plusieurs seuils clés, dépassant 4 100 $, 4 200 $ et 4 300 $ l’once. Cette envolée est portée par l’incertitude géopolitique, l’intensification des tensions commerciales avec la Chine et la fermeture prolongée du gouvernement américain, qui incitent les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuges. Après une telle performance, une phase de consolidation ou de prises de bénéfices n’est pas à exclure dans les prochains jours. Bitcoin : la plus grande liquidation de l’histoire du marché crypto Le marché des cryptomonnaies vient de subir la plus importante liquidation de positions à effet de levier de son histoire.

Vendredi dernier, le montant total des liquidations a dépassé 20 milliards de dollars, à la suite de la nouvelle escalade tarifaire décidée par Donald Trump. Le Bitcoin a reculé d’environ 17 % par rapport à ses sommets du début octobre et pourrait tester un support autour des 100 000 $. Les niveaux actuels demeurent critiques pour les acheteurs comme pour les vendeurs, faisant du Bitcoin l’un des actifs les plus scrutés pour la semaine à venir.



