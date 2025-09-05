Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (08/08/2025)

Nous venons de connaître les données clés du marché du travail américain et la décision de l'OPEP+ sur la production de pétrole. D'autres événements importants susceptibles d'influencer les marchés sont à venir. Le principal d'entre eux sera l'inflation de l'IPC américain. Nous connaîtrons également la décision de la Banque centrale européenne, tandis qu'en France, un vote de confiance au gouvernement aura lieu. Apple s'apprête également à dévoiler un nouveau modèle d'iPhone, ce qui attirera l'attention des investisseurs sur cette grande entreprise technologique. Cette semaine, trois marchés méritent particulièrement d'être surveillés : l'EURUSD, le FRA40 et le NASDAQ 100. EURUSD Cette semaine sera cruciale pour la paire de devises EUR/USD en raison de deux événements. Le premier est la publication jeudi de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois d'août. Les analystes s'attendent à des chiffres plus élevés, liés aux droits de douane entrés en vigueur le mois dernier. La question est de savoir s'il s'agira d'une augmentation minime ou suffisamment importante pour relancer le débat sur l'impact à long terme des droits de douane sur l'inflation. Jeudi, nous connaîtrons également la décision de la Banque centrale européenne. Dans ce cas, les marchés ne s'attendent à aucun changement des taux d'intérêt. Il ne faut pas non plus oublier l'impact du vote de confiance de lundi en France, qui pourrait également influencer la monnaie européenne. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile FRA40 Lundi 8 septembre, un vote de confiance aura lieu pour le gouvernement du Premier ministre François Bayrou. Ce vote est en fait un plébiscite sur le budget de l'année prochaine, qui prévoit des réductions substantielles des dépenses. La coalition au pouvoir ne dispose pas de la majorité parlementaire, tandis que les groupes d'extrême droite et d'extrême gauche ont déjà déclaré qu'ils voteraient contre. Les analystes s'attendent à la chute du gouvernement, ce qui pourrait avoir de graves conséquences, notamment une possible dégradation de la note de crédit de la France si le pays ne parvient pas à réduire son déficit extrêmement élevé. D'autre part, le Premier ministre Bayrou est ouvert à des négociations avec l'opposition afin d'obtenir son soutien, même si la réduction du déficit reste une condition nécessaire. Le CAC 40 a été l'un des indices européens les plus faibles cette année. NASDAQ 100 Une baisse des taux américains se profile, ce qui stimule le moral à Wall Street. Les bons résultats des entreprises alimentent la reprise. Le S&P 500 (US500) a déjà atteint des niveaux records, tandis que le Nasdaq 100 (NASDAQ 100) est sur le point de battre son propre record. Le lancement prochain du nouvel iPhone pourrait être le catalyseur qui permettra à l'indice technologique d'atteindre de nouveaux sommets. En outre, à la fin de la semaine dernière, les marchés ont réagi positivement aux bons résultats de Broadcom, qui a également annoncé un partenariat avec OpenAI pour développer de nouvelles puces destinées à rivaliser avec Nvidia.

