Truecaller s'effondre (-20%) après un profit warning

Le groupe évoque des difficultés temporaires liées à un partenaire clé et au marché publicitaire indien, tout en réaffirmant sa stratégie de long terme.

Points clés Truecaller anticipe une baisse d’environ 30 % de ses revenus publicitaires au quatrième trimestre.

Le groupe évoque des difficultés temporaires liées à un partenaire clé et au marché publicitaire indien, tout en réaffirmant sa stratégie de long terme.

Truecaller est une entreprise technologique spécialisée dans les services de communication mobile, principalement connue pour son application d’identification et de filtrage des appels. Le groupe dispose d’une base d’utilisateurs très importante, notamment en Inde, et développe progressivement un modèle plus équilibré entre revenus publicitaires et revenus récurrents issus des abonnements. Recul des revenus publicitaires lié à des facteurs externes Depuis la mi-août, les revenus publicitaires de Truecaller ont été affectés par deux éléments majeurs. D’une part, un changement soudain d’algorithme chez son principal partenaire de demande publicitaire a conduit à un « flag » de ses inventaires, réduisant mécaniquement les volumes de publicité diffusés. D’autre part, l’affaiblissement du marché publicitaire en Inde, accentué par l’interdiction du secteur du real money gaming, a pesé sur la demande. Dans ce contexte, la société prévoit désormais des revenus publicitaires compris entre 210 et 230 millions de couronnes suédoises au quatrième trimestre, soit une baisse d’environ 30 % à devises constantes sur un an. La direction indique que l’impact du problème algorithmique a été fortement réduit grâce à de nombreux ajustements techniques, mais qu’il n’a pas encore totalement disparu. À court terme, les revenus publicitaires devraient donc rester sous pression. Sur le moyen et long terme, Truecaller entend renforcer sa résilience en développant des formats publicitaires propriétaires et premium, en s’appuyant davantage sur l’IA et ses données first-party, et en améliorant la monétisation de sa base d’utilisateurs hors Inde. Le groupe souligne par ailleurs la bonne dynamique de ses revenus récurrents, qui représentent désormais environ 40 % à 50 % du chiffre d’affaires total. Réactions boursières À la suite de cette annonce, l’action Truecaller évolue en forte baisse, avec un recul d’environ 20% sur la séance. Les investisseurs semblent sanctionner la dégradation des perspectives publicitaires à court terme, malgré les messages rassurants de la direction sur la stratégie et la solidité des autres segments d’activité. Source: xstation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."