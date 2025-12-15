🍫Repli du cacao après un plus haut mensuel

Points clés Intervention ivoirienne : le régulateur CCC a acheté environ 200 000 tonnes auprès des exportateurs, ce qui a atténué les problèmes logistiques immédiats mais laisse entrevoir un risque de surabondance de l’offre à l’avenir.

le régulateur CCC a acheté environ 200 000 tonnes auprès des exportateurs, ce qui a atténué les problèmes logistiques immédiats mais laisse entrevoir un risque de surabondance de l’offre à l’avenir. Perspectives d’offre : les prix ont reculé après avoir atteint un plus haut d’un mois, dans un contexte d’amélioration des perspectives de récolte à long terme en Afrique et en Amérique latine (par exemple, l’Équateur pourrait dépasser le Ghana).

les prix ont reculé après avoir atteint un plus haut d’un mois, dans un contexte d’amélioration des perspectives de récolte à long terme en Afrique et en Amérique latine (par exemple, l’Équateur pourrait dépasser le Ghana). Repli technique : le prix a chuté de près de 5 % pour tester le seuil des 6 000 dollars, après avoir échoué à se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à trois mois la semaine dernière.

Le prix du cacao connaît un net repli après une période de fortes hausses observée entre la fin novembre et le début décembre. Ce précédent rallye avait été alimenté par de nouvelles prévisions faisant état d’un excédent d’offre sur l’ensemble de la saison précédente, ainsi que par une incertitude persistante concernant les niveaux de récolte actuels. Par ailleurs, le prix actuel représente environ la moitié du niveau atteint en décembre 2024, lorsque les anticipations sur les rendements du cacao en Afrique étaient particulièrement pessimistes. À l’heure actuelle, non seulement les perspectives de récolte sur le continent africain se sont améliorées, mais les prévisions de production en Amérique latine sont également en forte hausse. L’Équateur pourrait ainsi devenir dès l’an prochain le deuxième producteur mondial de cacao, dépassant le Ghana. La position de la Côte d’Ivoire en tant que premier producteur mondial demeure toutefois relativement solide. Les dernières données sur les livraisons de cacao pour la saison en cours montrent, pour la première fois, un « excédent d’offre » par rapport à la saison précédente. Les faibles livraisons observées en début de saison étaient principalement dues à des problèmes de transport. Tout aussi marquante en ce début de semaine est l’annonce selon laquelle le gouvernement ivoirien a autorisé le régulateur local, le Conseil du Café-Cacao (CCC), à acheter environ 200 000 tonnes de cacao auprès des producteurs. Cette intervention vise à venir en aide aux exportateurs locaux qui, confrontés à la baisse des prix, menaçaient de faire défaut sur des contrats à terme conclus à des niveaux plus élevés. Ces achats doivent permettre de désengorger les ports et de limiter une vague de faillites parmi les exportateurs, mais le CCC devra ensuite écouler ces volumes sur le marché international, ce qui laisse présager un afflux potentiel d’offre à l’avenir. À l’heure actuelle, les exportateurs locaux ont cessé d’acheter des fèves aux producteurs, détenant des stocks acquis précédemment qu’ils doivent désormais vendre sur le marché international à des prix inférieurs à leurs coûts d’achat. Le prix de la matière première recule aujourd’hui vers le seuil des 6 000 dollars, après avoir testé la moyenne mobile à trois mois ainsi qu’un plus haut d’un mois en fin de semaine dernière. La zone des 5 750 dollars par tonne constitue actuellement un niveau de support technique clé pour les prix. Il convient également de noter que les dernières données de la CFTC, qui accusent encore un léger retard (disponibles au 18 novembre), montrent que le nombre de positions vendeuses des acteurs non commerciaux dépasse celui des positions acheteuses. C’est la première fois que cette situation se produit depuis 2022, période durant laquelle elle avait constitué un fort signal contrariant. Toutefois, le nombre total de positions ouvertes était alors plusieurs fois supérieur à celui observé aujourd’hui.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."