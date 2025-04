Trump prendra la parole à 21h

Le président américain Donald Trump prévoit de s'exprimer ce soir à 21h (heure de Paris) lors d'une allocution qu'il a baptisée "Liberation Day". Au cours de cette intervention, il devrait annoncer une série de nouveaux droits de douane visant à stimuler la production manufacturière aux États-Unis et à corriger ce qu'il considère comme des pratiques commerciales déloyales. Ces mesures tarifaires devraient concerner divers produits importés, notamment les automobiles, l'acier, l'aluminium, les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs. Des pays tels que la Chine, le Canada, le Mexique et les membres de l'Union européenne pourraient être directement affectés par ces taxes. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'annonce de ces nouveaux tarifs a déjà semé l'inquiétude sur les marchés financiers. Les investisseurs redoutent une escalade des tensions commerciales qui pourrait entraîner une hausse des coûts pour les consommateurs américains, alimenter l'inflation mondiale et freiner la croissance économique. Les marchés boursiers ont réagi négativement, avec une légère baisse du S&P 500 et une diminution du rendement des obligations du Trésor à 10 ans, tandis que les prix de l'or ont grimpé, reflétant une recherche de valeurs refuges par les investisseurs. Les partenaires commerciaux des États-Unis ont exprimé leur préoccupation face à ces mesures. L'Union européenne envisage des représailles en imposant des droits de douane sur des produits américains d'une valeur de 18 milliards d'euros. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Sir Keir Starmer a déclaré que le pays se préparait à toutes les éventualités et privilégiait une approche calme et pragmatique, sans recourir immédiatement à des mesures de rétorsion. Les économistes avertissent que l'imposition de ces nouveaux droits de douane pourrait avoir des conséquences négatives, notamment une augmentation des coûts pour les consommateurs américains et une perturbation des relations commerciales internationales. Ils soulignent également que l'histoire a montré que l'instauration de barrières commerciales peut conduire à des conflits géopolitiques significatifs. L'allocution du président Trump est très attendue, et les détails précis des mesures tarifaires seront scrutés de près par les acteurs économiques et politiques du monde entier. Les marchés financiers continueront de réagir en fonction des informations divulguées lors de ce discours.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."