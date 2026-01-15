En Bourse, l’action TSMC progresse malgré des indicateurs techniques proches de la zone de surachat

Les investissements massifs aux États-Unis confirment la stratégie de diversification géopolitique du groupe.

Le chiffre d’affaires trimestriel dépasse pour la première fois 1 000 milliards de dollars taïwanais .

TSMC enregistre une hausse de 35% de son bénéfice net au quatrième trimestre, au-dessus des attentes du marché.

L’année se termine sur une note particulièrement positive pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Le leader mondial de la fonderie de semi-conducteurs a publié des résultats trimestriels record, confirmant la solidité de sa trajectoire de croissance malgré un environnement marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes commerciales. Ces performances constituent un signal fort pour l’ensemble du secteur technologique, et plus particulièrement pour l’écosystème de l’intelligence artificielle.

📊 Résultats financiers record de TSMC

Un bénéfice net largement supérieur aux prévisions

Au quatrième trimestre, TSMC a enregistré un bénéfice net de 505,74 milliards de dollars taïwanais, soit une progression de 35% sur un an. Ce chiffre dépasse nettement le consensus des analystes, qui anticipaient en moyenne 478,4 milliards. Cette performance illustre la capacité du groupe à maintenir une croissance soutenue, même dans un contexte macroéconomique incertain.

La dynamique observée marque le huitième trimestre consécutif de hausse du bénéfice en glissement annuel, confirmant la régularité des performances financières du géant taïwanais.

Un chiffre d’affaires historique

Le chiffre d’affaires trimestriel franchit pour la première fois le seuil symbolique de 1 000 milliards de dollars taïwanais, soit environ 33,09 milliards de dollars américains. Cette étape clé reflète l’explosion de la demande pour les semi-conducteurs avancés, notamment ceux utilisés dans les centres de données et les applications d’IA générative.

Cette croissance du chiffre d’affaires consolide la position de TSMC comme acteur central de la chaîne mondiale des semi-conducteurs, au service de clients majeurs du secteur technologique.

🤖 L’intelligence artificielle au cœur de la stratégie

Les puces avancées comme moteur principal

L’informatique haute performance (HPC) demeure le pilier central de l’activité du groupe. Les puces gravées en 7 nanomètres ou moins représentent désormais 77% des revenus liés aux wafers, un niveau record. Ces technologies sont essentielles pour les processeurs dédiés à l’IA, au calcul intensif et aux infrastructures cloud.

La demande soutenue dans ce segment compense largement la faiblesse d’autres marchés plus cycliques, démontrant la montée en puissance structurelle de l’intelligence artificielle dans l’économie mondiale.

Des perspectives contrastées selon les marchés

Si la demande liée à l’IA reste robuste, TSMC fait face à des vents contraires dans le secteur mobile. Les analystes anticipent une baisse de 11,6% des livraisons de smartphones en 2026, en raison notamment de pénuries de mémoire. Ce ralentissement pourrait peser sur certaines lignes de produits, même si son impact global reste limité à ce stade.

🌍 Investissements et enjeux géopolitiques

Un renforcement stratégique aux États-Unis

Dans un contexte de tensions commerciales persistantes, TSMC accélère son implantation aux États-Unis. Le groupe prévoit désormais 165 milliards de dollars d’investissements, incluant un premier engagement de 65 milliards et une nouvelle enveloppe de 100 milliards annoncée en collaboration avec le président Donald Trump.

Une première usine en Arizona est déjà opérationnelle, tandis que d’autres projets d’expansion sont attendus, notamment dans le cadre de futurs accords commerciaux. Cette stratégie vise à sécuriser les chaînes d’approvisionnement et à répondre aux exigences croissantes des autorités américaines.

Résilience face aux risques géopolitiques

Ces investissements témoignent de la volonté de TSMC de réduire son exposition aux risques géopolitiques en Asie, tout en conservant son avance technologique. Le groupe cherche ainsi à rassurer investisseurs et clients sur sa capacité à livrer ses produits, quelles que soient les évolutions politiques internationales.

📈 Évolution du titre TSMC en Bourse

Une réaction positive des marchés

À Wall Street, l’action TSMC progresse d’environ 2,5% en préouverture, effaçant les pertes enregistrées lors des deux séances précédentes. Ces replis étaient principalement liés à la prudence des investisseurs avant la publication des résultats.

[Graphique à insérer ici : évolution du cours de l’action TSMC en données journalières]

Des indicateurs techniques à surveiller

Malgré cette hausse, l’indicateur RSI journalier évolue à proximité de la zone de surachat. Les investisseurs restent donc prudents à l’idée de propulser le titre au-delà de son dernier plus haut historique, même si la tendance de fond demeure favorable pour le secteur des semi-conducteurs.

Source: xStation5