Taiwan Semiconductor Manufacturing Company est une entreprise qui domine pratiquement à elle seule la production mondiale de puces électroniques. Lorsque l'on évoque l'intelligence artificielle, le calcul haute performance ou les supercalculateurs, TSMC est presque toujours en arrière-plan, fournissant le cœur des puces les plus avancées. Au quatrième trimestre 2025, l'entreprise a démontré que son importance n'était pas seulement théorique. Ses résultats financiers et la forte demande des géants de la technologie confirment que TSMC ne se contente pas de suivre les tendances, mais contribue également à les façonner. Dans cet article, nous examinerons comment les revenus et les bénéfices records du dernier trimestre reflètent la domination de l'entreprise dans son secteur et nous explorerons ses perspectives d'avenir et sa valeur réelle.

TSMC au cœur de la technologie mondiale

TSMC n'est pas un fabricant de puces ordinaire. C'est une entreprise qui détermine quelles technologies équipent les serveurs, les supercalculateurs et les centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle dans le monde entier. Les principaux acteurs du marché, tels que Nvidia, AMD et Apple, ainsi que les grands hyperscalers, confient à TSMC leurs commandes de production les plus critiques. Cela permet à l'entreprise non seulement de bénéficier de la hausse de la demande, mais aussi de façonner l'orientation de l'ensemble du secteur. Les nœuds technologiques avancés, notamment les processus 3 nanomètres, 5 nanomètres et 7 nanomètres, ont représenté ensemble 77 % du chiffre d'affaires des plaquettes au quatrième trimestre 2025. De plus, la production en série récemment lancée de puces 2 nanomètres établit déjà une base solide pour les revenus futurs. Cette technologie pourrait augmenter considérablement la part de TSMC sur les segments les plus avancés du marché des puces dans les années à venir, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et du calcul haute performance.

Résultats records au quatrième trimestre 2025

TSMC a clôturé le quatrième trimestre 2025 avec des résultats remarquables qui ont largement dépassé les attentes du marché. Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 1 046,09 milliards de nouveaux dollars taïwanais, soit environ 33,2 milliards de dollars américains, ce qui représente une augmentation de 20,5 % par rapport à l'année précédente et le niveau le plus élevé de l'histoire de l'entreprise.

Le bénéfice net s'est élevé à 505,74 milliards de dollars taïwanais, soit 16 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 35 % par rapport à la même période l'année dernière. Ces solides résultats financiers démontrent la capacité de TSMC à maintenir une rentabilité élevée malgré l'augmentation des dépenses d'investissement et la demande croissante de puces. La marge brute est restée à un niveau très élevé de 62 % et la marge d'exploitation a atteint 54 %, soulignant l'efficacité opérationnelle de la société. La marge nette élevée de 48,3 % confirme que TSMC gère efficacement ses coûts de production tout en conservant un pouvoir de fixation des prix très fort dans le segment des puces haut de gamme. Les technologies de pointe continuent de stimuler la croissance. Les processus 3 nanomètres, 5 nanomètres et 7 nanomètres ont représenté 77 % des revenus liés aux plaquettes, avec 28 % pour les 3 nm, 35 % pour les 5 nm et 14 % pour les 7 nm.

Début 2026, TSMC a lancé la production en série de puces 2 nanomètres, qui constituent désormais la base de sa croissance future et renforcent sa position dans les domaines de l'intelligence artificielle et du calcul haute performance. La structure des revenus démontre l'intérêt de l'entreprise pour les segments de marché les plus avancés sur le plan technologique, ce qui lui assure des marges élevées et un avantage concurrentiel pour les années à venir.

Croissance stable et situation financière très solide

Depuis plusieurs années, TSMC connaît une croissance constante, passant d'un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 200 milliards de TWD à plus de 1 046 milliards de TWD à la fin de 2025. La croissance dynamique du bénéfice net confirme la rentabilité croissante de l'entreprise, tandis que les marges d'exploitation et nettes restent exceptionnellement élevées, respectivement supérieures à 50 % et 40 %. Ce niveau de rentabilité reflète l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, sa capacité à maintenir son pouvoir de fixation des prix et sa gestion efficace des coûts dans les segments de marché les plus avancés.

Sur le plan financier, l'entreprise est solide et stable. La trésorerie et les équivalents de trésorerie dépassent largement les dettes, ce qui lui confère une flexibilité financière et la liberté de financer son développement et des investissements ambitieux. Le ratio de liquidité générale reste à un niveau sûr, ce qui permet à l'entreprise de remplir ses obligations sans difficulté et de maintenir sa stabilité même lors de périodes de forte volatilité des marchés.

L'efficacité de la gestion du capital est également exceptionnellement élevée. L'EBITDA augmente proportionnellement au chiffre d'affaires, et le rendement du capital investi (ROIC) dépasse largement le coût du capital, ce qui démontre la capacité de TSMC à générer de la valeur à long terme pour ses actionnaires et à maintenir des opérations stables et rentables. De plus, la structure des revenus montre que les nœuds technologiques avancés jouent un rôle clé, représentant la majorité des ventes et constituant la base de la croissance future. Cela permet à TSMC de répondre à la demande croissante en matière d'IA et de puces informatiques hautes performances tout en conservant un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

L'analyse des rendements confirme également la solide position de TSMC sur le marché. Les graphiques des rendements cumulés indiquent que les actions TSMC ont nettement surpassé celles du S&P 500 et du Nasdaq 100 lors de la période analysée. Malgré une volatilité plus élevée en début d'année, la société s'est rapidement redressée et est entrée dans une phase de croissance dynamique, terminant la période avec plus de 60 % de gains, tandis que les principaux indices américains n'ont enregistré que des hausses de 10 à 20 %. Cette surperformance relative reflète l'évaluation positive par le marché des fondamentaux de TSMC, en particulier son rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs et son exposition aux tendances à long terme telles que l'intelligence artificielle et le calcul haute performance.

Perspectives pour 2026 et investissements prévus

TSMC aborde l'année 2026 avec un élan très solide et des prévisions optimistes. La direction prévoit un chiffre d'affaires compris entre 34,6 et 35,8 milliards de dollars pour le premier trimestre, ce qui implique une croissance continue à deux chiffres par rapport à l'année précédente. La marge brute est estimée entre 63 et 65 % et la marge d'exploitation entre 54 et 56 %, ce qui démontre la capacité de la société à maintenir une rentabilité élevée malgré la demande croissante en puces pour l'IA et le calcul haute performance.

L'élément le plus remarquable de la stratégie de TSMC réside dans ses dépenses d'investissement. L'entreprise prévoit d'investir un montant record de 52 à 56 milliards de dollars américains en 2026 pour développer et moderniser ses capacités de production, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à l'année précédente. Ces investissements considérables se concentrent sur les nœuds les plus avancés de 3 nm, 5 nm et 7 nm, ainsi que sur la production en série de puces de 2 nm, jetant ainsi les bases de la croissance future. L'ampleur de ces investissements démontre clairement que TSMC considère l'essor de l'IA comme un changement permanent sur le marché mondial des semi-conducteurs plutôt que comme une tendance temporaire.

Grâce à ces investissements, la société renforce son avance technologique et garantit ses capacités de production pour ses principaux clients, notamment Nvidia, AMD, Apple et les principaux hyperscalers. Une structure de revenus solide, des marges élevées et des investissements stratégiques dans des technologies de pointe démontrent que TSMC est non seulement prête à répondre à la demande actuelle, mais qu'elle jette également les bases d'une croissance stable à long terme.

Aperçu de la valorisation

Nous présentons une valorisation par actualisation des flux de trésorerie (DCF) de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Cette valorisation est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une recommandation d'investissement ou une valorisation précise.

TSMC est le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs sous contrat, fournissant les puces les plus avancées pour l'intelligence artificielle, le calcul haute performance et les applications de centres de données.

La société bénéficie de la demande croissante en puces IA et en processeurs haute performance, et ses investissements stratégiques dans les nœuds 3 nm, 5 nm et 7 nm, ainsi que dans la production en série de puces 2 nm, constituent une base solide pour une croissance future.

Il convient de noter que TSMC maintient une rentabilité très élevée et une avance technologique sur ses concurrents, ce qui limite les risques du marché et permet une planification sûre pour les années à venir. L'évaluation reste prudente, tenant compte des pressions concurrentielles potentielles et de la volatilité du marché mondial des semi-conducteurs.

Sur la base de cette analyse, la valeur estimée d'une action TSMC est d'environ 465 USD, contre un cours actuel de 326 USD, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 43 %. Cela indique que la société dispose non seulement de fondamentaux financiers très solides, mais qu'elle offre également une opportunité intéressante pour les investisseurs qui croient en la croissance continue des secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle.

Source: xStation5

Résumé et perspectives de valeur

TSMC termine l'année 2025 en excellente santé financière, avec un chiffre d'affaires record et une rentabilité impressionnante. La forte croissance de son chiffre d'affaires, ses marges élevées et ses investissements stratégiques dans les technologies les plus avancées, notamment la production en série de puces 2 nm, montrent que l'entreprise non seulement conserve sa position de leader, mais jette également les bases d'une croissance à long terme.

Avec des dépenses d'investissement prévues de 52 à 56 milliards de dollars en 2026, TSMC s'assure une position de leader technologique et une capacité de production pour des clients clés tels que Nvidia, AMD, Apple et les principaux hyperscalers. Cela démontre que l'entreprise considère l'essor de l'IA comme une tendance permanente plutôt que comme un phénomène temporaire.