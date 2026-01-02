Un géant de la mode éclipsé par un accident de train près du Machu Picchu 🚞

Le géant du luxe détient 50 % de Belmond (PeruRail) , la société dont le train a été impliqué dans un accident.

Points clés Tragédie près du Machu Picchu. Une crise d’image pour LVMH ?

L’accident de train près du Machu Picchu, largement relayé par les médias mardi, est bien plus qu’un simple fait divers local : il constitue une potentielle crise d’image pour LVMH (MC.FR), l’un des groupes de luxe les plus puissants au monde. Le décès d’une personne et les dizaines de passagers blessés sur une ligne que le groupe promeut comme une expérience « haut de gamme » représentent un scénario auquel aucune équipe dirigeante n’est réellement préparée. Pour LVMH, propriétaire de Belmond — l’opérateur de voyages de luxe dont le train a déraillé — cette tragédie est susceptible de nuire à l’image du groupe auprès des consommateurs. Le drame s’est produit le 30 décembre 2025. Deux trains sont entrés en collision frontale sur une voie ferrée étroite au pied du Machu Picchu. L’un des trains appartenait à PeruRail (un opérateur affilié à LVMH), l’autre à Inca Rail (lié au fonds Carlyle Group). La ligne ne comporte qu’une seule voie, ce qui impose aux trains circulant en sens opposé de s’arrêter à des points précis afin de laisser passer l’autre convoi. Selon Belmond, le train d’Inca Rail ne se serait pas arrêté à l’endroit prévu, aurait continué à circuler sur une section non autorisée de la voie et serait entré en collision environ 400 mètres plus loin. Inca Rail conteste toute responsabilité, estimant qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions. Pour le Machu Picchu — un site qui attire plus d’un million de touristes par an et constitue une source majeure de revenus pour l’industrie touristique péruvienne — cet accident représente un choc, alors même que le secteur commence tout juste à se remettre de la pandémie. LVMH contrôle Belmond, qui détient à son tour 50 % de PeruRail, l’opérateur du train impliqué dans l’accident. De l’autre côté, Inca Rail est majoritairement détenue par le Carlyle Group, géant du capital-investissement. Belmond accuse Inca Rail d’avoir fait circuler son train sur une portion de voie non autorisée. Pour les investisseurs, cette situation implique plusieurs risques pour LVMH. Premièrement, un risque juridique : si les tribunaux péruviens concluent à une mauvaise gestion du trafic ferroviaire par Belmond/PeruRail, les sanctions financières pourraient être significatives. Deuxièmement, un risque réputationnel : le luxe selon LVMH repose avant tout sur la sécurité, l’exclusivité et l’excellence du service. Un accident mortel va à l’encontre de ces valeurs fondamentales. Les actions LVMH (MC.FR) ont repris leur cotation après la trêve du Nouvel An en légère baisse, mais à ce stade, l’incident survenu au Pérou ne semble pas déterminant pour l’ensemble du groupe. Cela n’enlève toutefois rien au fait que, dans l’univers des expériences de luxe, cet événement pourrait entacher l’image de la société au moment même où elle cherche à renforcer sa position. Vous pouvez retrouver davantage d’informations sur LVMH dans notre rapport 2026, dans lequel nous avons analysé cette entreprise plus en détail. D’un point de vue technique, LVMH a franchi la barrière formée par la moyenne mobile exponentielle à 200 semaines (courbe dorée sur le graphique), ce qui peut signaler un retour du titre dans une tendance haussière de long terme, absente depuis mars 2025. Il est toutefois important de souligner que l’indicateur RSI en moyenne 14 semaines est passé au-dessus du seuil des 70 points, ce qui traduit la rapidité de la récente hausse et suggère un risque de correction baissière à court terme au sein de la tendance haussière actuelle. Source : xStation

