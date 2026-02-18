Un trimestre très solide pour Analog Devices et des perspectives record

Analog Devices, leader mondial des semi-conducteurs analogiques et des solutions industrielles, a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026, qui ont largement dépassé les attentes du marché. Les prévisions pour le deuxième trimestre ont également dépassé le consensus des analystes, soulignant la très solide position de l'entreprise dans les segments clés de l'industrie, des centres de données et des infrastructures d'intelligence artificielle. Résultats financiers du premier trimestre 2026 Chiffre d'affaires : 3,16 milliards de dollars (+30 % en glissement annuel ; consensus de 3,12 milliards de dollars)

Bénéfice par action (BPA) : 2,46 dollars (consensus de 2,31 dollars ; 1,63 dollar il y a un an) Chiffre d'affaires par segment : Industrie : 1,49 milliard de dollars (consensus : 1,50 milliard de dollars)

Communications : 476,8 millions de dollars (consensus : 432 millions de dollars)

Automobile : 794,4 millions de dollars (consensus : 815,3 millions de dollars)

Consommation : 399,8 millions de dollars (consensus : 362,7 millions de dollars)

Marge brute : 71,2 % (consensus : 70 %)

71,2 % (consensus : 70 %) Marge d'exploitation : 45,5 % (consensus : 43,8 %) À la suite de la publication des résultats, l'action ADI a progressé de plus de 3 %, reflétant une réaction positive du marché. Perspectives pour le deuxième trimestre 2026 Chiffre d'affaires : 3,50 milliards de dollars (consensus : 3,23 milliards de dollars)

Bénéfice par action : 2,88 dollars (consensus : 2,31 dollars) Les prévisions indiquent une demande soutenue sur les marchés industriels, des communications et des centres de données, principalement grâce aux investissements continus dans l'intelligence artificielle générative. La direction a souligné que le chiffre d'affaires prévu pour le deuxième trimestre pourrait atteindre un nouveau niveau record pour l'entreprise. Réaction du marché et implications pour les investisseurs La réaction positive du cours de l'action à la suite des résultats et des prévisions reflète le sentiment constructif des investisseurs. Les performances trimestrielles et les perspectives d'avenir indiquent que la société continue de se développer efficacement tout en maintenant une croissance solide sur les marchés stratégiques des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Contexte commercial et perspectives Analog Devices reste un leader dans le domaine des semi-conducteurs analogiques et sur le marché des solutions industrielles. La trajectoire de croissance de la société est soutenue par l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'IA, l'expansion des centres de données et la demande résiliente des principaux clients industriels. Principaux atouts : Taille opérationnelle et visibilité des revenus

Demande très forte dans les segments industriel, des communications et grand public

Marges brutes et d'exploitation élevées Principaux défis : Pressions macroéconomiques et géopolitiques

Concurrence intense dans le secteur des semi-conducteurs

Nécessité de soutenir l'innovation sur un marché en rapide évolution Malgré ces facteurs, les performances récentes et les prévisions d'ADI suggèrent un potentiel de croissance continue des revenus et des bénéfices, renforçant ainsi sa position sur les marchés stratégiques des technologies et des infrastructures d'IA. Points clés à retenir Résultats très solides au premier trimestre 2026 : chiffre d'affaires de 3,16 milliards de dollars (+30 % en glissement annuel) et BPA de 2,46 dollars, tous deux supérieurs aux prévisions.

chiffre d'affaires de 3,16 milliards de dollars (+30 % en glissement annuel) et BPA de 2,46 dollars, tous deux supérieurs aux prévisions. Prévisions solides pour le deuxième trimestre 2026 : chiffre d'affaires de 3,50 milliards de dollars et BPA de 2,88 dollars, soutenus par la demande en infrastructures basées sur l'IA.

chiffre d'affaires de 3,50 milliards de dollars et BPA de 2,88 dollars, soutenus par la demande en infrastructures basées sur l'IA. Réaction positive du marché : la hausse du cours de l'action reflète la confiance des investisseurs.

la hausse du cours de l'action reflète la confiance des investisseurs. Positionnement concurrentiel : envergure opérationnelle, visibilité des revenus, marges élevées et très forte exposition aux marchés de l'IA et des semi-conducteurs industriels.

