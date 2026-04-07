Une enquête de la Fed de New York laisse entrevoir une flambée de l'inflation aux États-Unis🗽EURUSD à 15,7

La remontée des anticipations d’inflation refait surface comme un risque macroéconomique majeur, principalement sous l’effet des chocs énergétiques liés aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les données de l’enquête de la Fed de New York confirment une tendance bien connue : les anticipations à court terme réagissent vivement aux chocs, tandis que la crédibilité de l’inflation à plus long terme reste intacte – pour l’instant. Les anticipations d'inflation à un an dans l'enquête de mars de la Fed de New York ont atteint 3,4 %, contre une prévision de 3,5 %, en hausse par rapport aux 3 % précédents et de retour aux niveaux observés en décembre.

Les anticipations d'inflation à trois ans n'ont que légèrement augmenté, passant de 3,0 % à 3,1 %. Les anticipations d'inflation à cinq ans sont restées inchangées à 3,0 %.

Le message général est que les craintes d'inflation à court terme se sont clairement intensifiées, mais que les anticipations à plus long terme semblent encore relativement ancrées. Le principal moteur de cette évolution a été l'énergie.

La hausse attendue du prix de l'essence a bondi à 9,4 % en glissement annuel, soit une augmentation de 5,3 points de pourcentage par rapport au mois précédent.

Il s'agit du niveau le plus élevé depuis mars 2022, ce qui souligne la force de la réaction des consommateurs aux chocs énergétiques.

Le lien avec l'inflation globale est évident, car la hausse des coûts du carburant se répercute directement sur les anticipations d'inflation.

Tous les indicateurs d'inflation restent supérieurs à l'objectif de 2 % de la Fed.

Cela suggère que le processus de désinflation n'est pas encore achevé, même si l'inflation ne s'accélère plus dans toutes les catégories.

Les tensions géopolitiques et les droits de douane rendent désormais plus difficile le retour vers l'objectif.

John Williams a conservé un ton relativement calme malgré les résultats plus élevés de l'enquête.

Il a déclaré que la politique monétaire était toujours « bien positionnée », ce qui indique que la Fed n'est pas prête à réagir de manière mécanique à un seul choc lié à l'inflation.

Il a également indiqué que l'inflation globale pourrait s'établir autour de 2,75 % en 2026, avec des pressions plus visibles vers le milieu de l'année.

Le taux directeur actuel reste compris entre 3,5 % et 3,75 %, et la Fed table toujours sur une baisse cette année.

D’un point de vue macroéconomique, cela ressemble davantage à un choc inflationniste du côté de l’offre qu’à un signe de surchauffe de la demande.

Le problème immédiat n’est pas une consommation excessive, mais la répercussion de la hausse des prix de l’énergie.

La question plus importante est de savoir si cette situation restera temporaire ou si elle commencera à générer des effets de second tour sur les prix et les salaires en général.

L'enquête a également révélé un contexte de consommation plus faible. Les ménages sont devenus plus pessimistes quant à leur situation financière actuelle et future.

Les anticipations de chômage à un an ont atteint leur plus haut niveau depuis avril 2025, ce qui suggère que le marché du travail ne cède pas encore, mais que le moral s'affaiblit légèrement. Pour les marchés, ce rapport renforce le scénario d’une inflation plus élevée pendant plus longtemps, surtout si la pression sur les prix de l’énergie reste élevée. Dans le même temps, la stabilité des anticipations d’inflation à long terme réduit le risque d’une réévaluation agressive et restrictive. En d’autres termes, ces données sont gênantes pour la Fed, mais pas encore suffisamment alarmantes pour forcer un changement de politique. Source: xStation5

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