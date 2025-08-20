Une forte aversion au risque a dominé les marchés mercredi.

À l'ouverture de Wall Street, on a observé un net désintérêt pour les actifs risqués, alimenté par les craintes croissantes que les pourparlers de paix en Ukraine ne débouchent sur aucun résultat concret et s'éternisent pendant des mois plutôt que des semaines. Ajoutant à l'incertitude, les investisseurs attendent également la publication du procès-verbal du FOMC, même si son impact pourrait être limité avant le discours très attendu du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi à Jackson Hole. Les spéculations vont bon train quant à la possibilité que M. Powell profite de cette occasion pour tempérer les attentes du marché concernant une baisse imminente des taux d'intérêt. Dans d'autres actualités, la dernière tentative de Donald Trump pour forcer une nouvelle démission à la Fed, invoquant les récentes allégations contre la membre du conseil d'administration Lisa Cook, est considérée comme une manœuvre visant à exercer une plus grande influence sur la banque centrale. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Faits marquants des marchés Le NASDAQ 100 a reculé de plus de 1,5 %. Ce repli récent fait écho à celui observé fin juillet et début août. Une cassure sous le niveau des 23 000 points pourrait déclencher la plus forte correction depuis mars. L'or a progressé de plus de 0,7 %, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 1er août. L'incertitude croissante sur les marchés incite une nouvelle fois les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuges. Le Bitcoin connaît actuellement sa plus forte correction depuis le mois d'août. Une cassure sous le niveau de 112 000 dollars pourrait entraîner une baisse vers le prochain support clé à 107 000 dollars, un niveau qui coïncide avec le retracement de Fibonacci de 38,2 % de la dernière vague et les pics locaux de fin 2024 et début 2025.

