UnitedHealth Group : les résultats du troisième trimestre 2025 et les perspectives indiquent une reprise.

Points clés Le chiffre d'affaires a atteint 113,2 milliards de dollars et le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 2,92 dollars, dépassant les attentes des analystes.

Le segment Medicare Advantage et le rôle croissant d'Optum stimulent la croissance du chiffre d'affaires et les marges d'exploitation.

Malgré une baisse d'environ 40 % du cours de l'action depuis le début de l'année, les fondamentaux financiers et opérationnels de la société indiquent un potentiel de reprise progressive du cours de l'action.

Résultats du troisième trimestre 2025 de UnitedHealth Group UnitedHealth Group a une nouvelle fois confirmé sa position de leader dans le secteur de l'assurance maladie et des services médicaux, en affichant des résultats bien supérieurs aux attentes du marché. Malgré les pressions sur les coûts et les changements réglementaires, la société continue d'afficher une croissance stable et une rentabilité élevée. Résultats financiers Au troisième trimestre 2025, UnitedHealth a généré un chiffre d'affaires de 113,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Le segment UnitedHealthcare a enregistré un chiffre d'affaires de 87,1 milliards de dollars, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente. La croissance a été principalement tirée par les programmes Medicare & Retirement et Community & State, qui ont augmenté le nombre d'adhérents et renforcé la position de l'entreprise sur le marché. Le segment Optum a également connu une croissance solide, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8 % à 69,2 milliards de dollars. Optum Rx, responsable de la gestion des prestations pharmaceutiques, a enregistré des performances particulièrement bonnes, avec une augmentation de 16 % de son chiffre d'affaires à 39,7 milliards de dollars, grâce à la demande croissante de prescriptions et aux services de santé intégrés. Optum Health a maintenu un chiffre d'affaires stable à 25,9 milliards de dollars, démontrant la résilience du modèle opérationnel de l'entreprise dans un marché volatil. Le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 2,59 dollars, tandis que le BPA ajusté a atteint 2,92 dollars, dépassant le consensus des analystes qui était de 2,79 dollars. Le ratio de sinistralité médicale (MLR) est resté à 89,9 %, et la marge nette s'est élevée à 2,1 %. Le flux de trésorerie d'exploitation a atteint 5,9 milliards de dollars, soit plus du double du résultat net. Il convient de noter que UnitedHealth a relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année 2025 à au moins 16,25 dollars par action, contre 16 dollars précédemment. Segment Medicare Advantage Le segment Medicare Advantage reste un moteur essentiel de la croissance de UnitedHealth. Au troisième trimestre, le nombre d'adhérents à ces régimes a augmenté, ce qui a considérablement stimulé les revenus de UnitedHealthcare. La popularité croissante des plans Medicare Advantage s'explique par leurs avantages par rapport à Medicare traditionnel, notamment une meilleure coordination des soins, une couverture de services plus large et des conditions financières plus favorables. La société continue d'investir dans l'amélioration de la qualité des services et la numérisation des processus, ce qui lui permet de contrôler ses coûts et de maintenir des marges stables. Les notes de qualité élevées attribuées aux plans, appelées « Star Ratings », renforcent encore la compétitivité et la position de UnitedHealth sur le marché. Réaction du marché et contexte boursier La révision à la hausse des prévisions de bénéfice par action a suscité une réaction positive du marché, l'action UnitedHealth gagnant plus de 4 % en début de séance. Après cette forte hausse initiale, le titre a légèrement reculé. Malgré cette amélioration à court terme, la performance depuis le début de l'année reste nettement inférieure à celle du marché dans son ensemble. Depuis le début de l'année 2025, l'action UNH a perdu environ 30 %, tandis que l'indice S&P 500 a progressé de plus de 15 %. Cette baisse reflète les inquiétudes liées à l'augmentation des coûts médicaux, à l'incertitude réglementaire et aux changements apportés au programme Medicare. Cependant, les fondamentaux de l'entreprise commencent à se stabiliser et à s'améliorer. La croissance régulière de UnitedHealthcare et Optum, la maîtrise des coûts et la demande croissante pour les plans Medicare Advantage suggèrent une reprise opérationnelle. Les analystes soulignent que la qualité de la clientèle, l'efficacité d'Optum et la solidité du bilan pourraient soutenir une reprise progressive du cours de l'action au cours des prochains trimestres. Résumé Les résultats du troisième trimestre 2025 confirment la résilience et l'efficacité du modèle économique de UnitedHealth. La société est capable de générer des bénéfices même dans un environnement de marché difficile. La contribution croissante du segment Optum, la stabilité de UnitedHealthcare et la dynamique positive de Medicare Advantage constituent une base solide pour la poursuite de la croissance et la reprise du cours de l'action dans les mois à venir.

