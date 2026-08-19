La hausse maximale enregistrée ce mercredi 19 août 2026 lors du premier jour de cotation de l'action Unitree sur la Bourse de Shanghai est de 629%. Le fabricant chinois spécialisé dans les machines bipèdes réalise la première introduction en Bourse du secteur en Chine continentale. La levée de capitaux de 6,1 milliards de yuans suscite un fort engouement des investisseurs particuliers sur les marchés d'actions.

Une première journée historique pour l'action Unitree à Shanghai

Un bond spectaculaire de 629% dès l'ouverture de la séance

Introduit au prix de 150,80 yuans sur le STAR Market, le titre a ouvert à 1 100 yuans avant de stabiliser sa progression en fin de journée. Le cours a finalement clôturé à 845 yuans, affichant une progression quotidienne de 460%. La valorisation boursière du groupe de Hangzhou atteint désormais 358 milliards de yuans à la clôture, après avoir touché un sommet à 445 milliards de yuans. Le saut initial génère une plus-value immédiate pour les souscripteurs de l'action Unitree lors de cette première session.

La demande du public retail a généré un volume de souscription de 7 070 milliards de yuans. L'opération a permis de réunir 6,1 milliards de yuans, en émettant 40,45 millions d'actions nouvelles représentant 10% du capital. Le groupe s'affirme comme le leader mondial de la fabrication de robots humanoïdes.

L’envolée survient alors que les principaux indices boursiers chinois ont clôturé en baisse ce mercredi, le Shanghai Composite cédant 2,40%. La hausse surpasse la progression moyenne de 279% observée lors des premiers jours de cotation en Chine cette année.

Des investisseurs de premier plan et une valorisation exigeante

Le tour de table initial rassemble des acteurs majeurs de la technologie asiatique. Le fondateur Wang Xingxing détient 30% des parts, une participation évaluée à près de 16 milliards de dollars au plus fort de séance. L'entreprise Meituan, actionnaire historique, multiplie son investissement initial par plus de 70, aux côtés du géant Tencent et de la société DeepSeek.

Sur le plan comptable, le chiffre d'affaires 2025 atteint 1,70 milliard de yuans, contre 392,8 millions de yuans en 2024. Le bénéfice net s'élève à 278,2 millions de yuans. Les livraisons internationales représentent 44% des ventes globales, confirmant l'expansion du groupe hors de Chine. L'entreprise affiche ainsi un profil financier en nette accélération.

La valorisation atteinte pose toutefois la question du rythme de croissance futur. À la clôture, l'action Unitree se négocie 35,9 fois son chiffre d'affaires et 1 300 fois ses bénéfices 2025. Ces multiples dépassent nettement le ratio de 20 fois les ventes constaté chez des concurrents cotés à Hong Kong comme UBTech Robotics. Les investisseurs accordent une prime substantielle aux progrès de l'intelligence artificielle incarnée.

Les moteurs de croissance sur le marché des robots humanoïdes

Domination industrielle et accélération des livraisons

Le constructeur occupe le premier rang mondial en matière de volumes sur son secteur. L'entreprise a livré plus de 5 500 robots humanoïdes en 2025, auxquels s'ajoutent plus de 33 000 modèles quadrupèdes commercialisés depuis sa création. L’échelle d'assemblage industriel constitue un atout face aux autres acteurs de la robotique chinoise.

En amont de son entrée en Bourse, la société a dévoilé un nouveau modèle nommé Superman. Ce robot bipède franchit des obstacles verticaux de 2 mètres et court à une vitesse de 12,66 mètres par seconde. La démonstration technique souligne les progrès des composants mécaniques et logiciels développés en interne.

L'utilisation du capital levé lors de l'IPO vise à consolider cette avance industrielle. Le groupe prévoit d'affecter 4,2 milliards de yuans au perfectionnement des algorithmes d'intelligence artificielle incarnée et à l'agrandissement des usines. Les investisseurs désireux de se positionner sur ces innovations peuvent diversifier leurs portefeuilles via des fonds cotés sectoriels.

Perspectives globales et enjeux géopolitiques

Selon les prévisions de la banque JPMorgan, les livraisons mondiales de machines bipèdes vont connaître une forte expansion. Le volume global passerait de 18 000 unités en 2025 à 60 000 en 2026, puis 1,75 million d'unités d'ici 2030. La Chine concentrerait plus de la moitié de la demande mondiale sur cette période.

La cotation intervient au moment où s'ouvre la World Robot Conference. Sur le marché mondial, le groupe affronte des concurrents comme Tesla et Boston Dynamics. L'accès aux marchés de capitaux apporte les ressources nécessaires pour financer la recherche face aux acteurs américains.

La croissance dépendra également de la gestion des tensions commerciales internationales. Fin juillet, la FCC américaine a ajouté les robots humanoïdes et quadrupèdes d'origine étrangère à sa liste d'équipements sous surveillance. Les acteurs de la robotique chinoise doivent ainsi composer avec des barrières réglementaires sur le marché nord-américain.

❓ FAQ

Quelle a été la performance de l'action Unitree pour son premier jour en Bourse ? Lors de ses débuts ce mercredi 19 août 2026 sur le STAR Market de Shanghai, l'action Unitree a ouvert en hausse de 629% à 1 100 yuans par rapport à son prix d'introduction de 150,80 yuans. Le titre a clôturé la séance à 845 yuans (+460%), valorisant le constructeur entre 358 et 445 milliards de yuans.

Combien de fonds le fabricant de robots humanoïdes Unitree a-t-il levés lors de son IPO ? L'opération a permis à l'entreprise de lever 6,1 milliards de yuans en émettant 40,45 millions d'actions nouvelles. Plus de 4,2 milliards de yuans issus de cette levée seront directement alloués à la recherche sur les modèles d'intelligence artificielle incarnée et à l'agrandissement des capacités de production.

Quels sont les principaux investisseurs au capital d'Unitree ? Le fondateur Wang Xingxing détient 30% du capital. Le géant Meituan constitue le premier actionnaire institutionnel extérieur, aux côtés du groupe Tencent et de la société d'IA DeepSeek, qui a investi 140,8 millions de yuans lors de l'introduction en Bourse pour acquérir 2,31% des parts.

Comment s'exposer au secteur de la robotique chinoise et des robots humanoïdes ? Les investisseurs particuliers peuvent s'exposer à cette thématique technologique en sélectionnant des actions de sociétés cotées spécialisées dans les composants automatisés ou l'assemblage. L'accès peut également s'effectuer via des ETF thématiques diversifiés répliquant des indices d'entreprises innovantes dans l'IA et l'automatisation industrielle.