US OPEN : Calme sur les marchés malgré l'incertitude

La fermeture des services publics américains, la première depuis sept ans, a suscité certaines inquiétudes, mais la réaction des marchés reste modérée. Bien que certaines agences fédérales aient cessé leurs activités et que les paiements à certains employés aient été suspendus, les investisseurs n'ont pas cédé à la panique. Les marchés ont déjà intégré les risques liés à cette impasse, ce qui explique pourquoi les baisses observées sont relativement faibles et ne ressemblent pas à une vente massive.

Toutefois, l'absence de publication de données macroéconomiques clés, telles que le rapport hebdomadaire sur l'emploi (NFP), reste un facteur important qui introduit une incertitude supplémentaire et limite la capacité du marché à évaluer avec précision l'état de l'économie. Néanmoins, la plupart des acteurs du marché partent du principe que l'impasse budgétaire aura un impact limité et à court terme sur l'économie et s'attendent à un accord rapide entre les parties.

Les tensions politiques résultant de la rivalité entre démocrates et républicains, ainsi que les élections de 2026, restent un facteur de risque, mais pour l'instant, Wall Street se concentre principalement sur les données économiques et les décisions de la Fed. Compte tenu de l'incertitude accrue, la Réserve fédérale sera probablement plus prudente en ce qui concerne de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Bien que la situation politique à Washington reste instable, les marchés financiers semblent préparés à de tels scénarios et ne prévoient pas actuellement de turbulences importantes. Le calme modéré des investisseurs suggère que la fermeture actuelle du gouvernement a été largement prise en compte et que les effets négatifs potentiels sur l'économie seront limités et de courte durée.

US500 (intervalle H1)

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 (US500) sont en hausse ce matin malgré les perturbations liées à la fermeture des services publics américains. L'impasse politique à Washington et la suspension des activités de certaines institutions fédérales n'ont pas provoqué de réaction forte sur les marchés, ce qui suggère que les investisseurs considèrent cette situation comme temporaire et ayant un impact économique limité.

Actualités d'entreprises :

IBM (IBM.US) et AMD (AMD.US) ont conclu un partenariat stratégique afin de fournir une infrastructure IA avancée à Zyphra, une entreprise spécialisée dans les logiciels open source et la recherche en IA. Basée à San Francisco, Zyphra développe des solutions IA open source en faisant progresser des modèles et des technologies IA sophistiqués. Cet accord permettra à Zyphra d'accéder aux puissantes ressources de cloud computing d'IBM, ce qui facilitera le développement et la formation de modèles d'IA de pointe à grande échelle. Cette collaboration marque une étape importante dans l'avancement des technologies d'IA générative et démontre comment les grandes entreprises technologiques unissent leurs forces pour soutenir l'innovation dans ce domaine en rapide évolution. Zyphra, qui a récemment clôturé un tour de financement d'un milliard de dollars, prévoit d'utiliser ces ressources pour poursuivre le développement de solutions d'IA révolutionnaires.

Fortress Biotech (FBIO.US) perd de la valeur lors de la séance de mercredi, chutant d'environ 34 % après que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a refusé d'approuver son médicament CUTX-101 pour la maladie rare de Menkes. Cette mauvaise nouvelle a déclenché une forte pression à la vente, affectant le cours de l'action de la société.

Les actions de Nike (NKE.US) ont progressé de plus de 3 % lors de la séance de mercredi après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions moyennes des analystes. Cela confirme l'efficacité de la stratégie de l'entreprise, qui se concentre sur des disciplines sportives clés telles que la course à pied et le basket-ball, et qui commence à porter ses fruits. Le principal facteur positif a été la croissance des revenus de gros, soutenue par des partenariats avec Amazon et Foot Locker. De plus, Nike a enregistré une nette amélioration des ventes de chaussures de course. Ces résultats positifs ont suscité l'enthousiasme des investisseurs, ce qui a entraîné une augmentation de la demande pour les actions de la société.

Les actions de Marvell Technology (MRVL.US) sont actuellement en baisse d'environ 3 % à la suite d'une révision à la baisse. Les analystes soulignent que l'activité de Marvell dans le domaine des centres de données a presque triplé au cours des deux dernières années, grâce au succès du déploiement de processeurs XPU personnalisés et à un solide portefeuille de puces réseau prenant en charge l'IA. Néanmoins, la visibilité limitée du marché et la concurrence croissante dans le segment des processeurs XPU personnalisés, en particulier après la récente hausse rapide du cours de l'action, incitent les analystes à adopter une attitude plus prudente à l'égard de l'entreprise.