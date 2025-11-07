Fin de semaine sans amélioration du sentiment à Wall Street. Les indices américains ouvrent à nouveau en forte baisse, conséquence de la montée des risques et du changement de sentiment. Les contrats NASDAQ100 sont les plus touchés, reculant de 1,4 %, tandis que le S&P 500 et le DOW enregistrent des pertes plus modérées, d’environ 0,6 % à 1,1 %.

L’« éléphant dans la pièce » dont les marchés commencent à prendre conscience est le shutdown du gouvernement américain. Il s’agit désormais du plus long de l’histoire. Les épisodes précédents avaient eu un impact limité sur l’économie, mais la situation devient de plus en plus préoccupante, comme le confirment les propos de Kevin Hassett, l’un des principaux conseillers économiques de la Maison Blanche, qui estime que les effets du shutdown sont « beaucoup plus graves que prévu ». Les commentaires de Scott Bessent, affirmant qu’une grande partie de l’économie américaine est déjà en récession réelle, n’améliorent pas la situation. Ces inquiétudes sont partagées par le président de la Chambre des représentants, Johnson. L’absence de solution rapide au problème budgétaire américain pourrait pousser les indices beaucoup plus bas si de nouveaux risques se matérialisent.

Les plus fortes baisses en début de séance concernent les entreprises technologiques. Les investisseurs attendent clairement des stratégies de monétisation de l’IA et des retours sur les énormes investissements réalisés.

Données Macroéconomiques:

Aujourd’hui, le marché a pris connaissance des résultats du rapport de l’Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs et les anticipations d’inflation, qui ne permettent pas non plus d’améliorer le moral du marché. L’Université a signalé une détérioration du sentiment des consommateurs dans tous les segments, avec une baisse particulièrement marquée des « conditions actuelles ». Les anticipations d’inflation à court terme ont également légèrement augmenté.

Une tendance intéressante est apparue dans les données sur l’emploi au Canada. Le taux de chômage a diminué et l’emploi a augmenté. Cependant, l’emploi à temps plein a baissé tandis que l’emploi à temps partiel a connu une forte progression. La baisse du chômage peut être interprétée comme un rebond saisonnier dans une tendance haussière de long terme, mais le déplacement significatif vers l’emploi à temps partiel pourrait indiquer des difficultés pour les entreprises à maintenir les horaires à plein temps.

US100 (D1)

La force des acheteurs semble clairement épuisée à la limite supérieure de la ligne de tendance haussière. De plus, malgré plusieurs tentatives, la limite inférieure n’a pas pu être défendue. Une cassure décisive de la résistance au niveau de 25 200 points indique un scénario de base : la correction pourrait se prolonger vers les niveaux de FIBO 23,6–38,2 %, où le marché pourrait chercher un support, consolider, puis tenter à nouveau de laisser les acheteurs reprendre l’initiative. L’indicateur RSI(14), qui est entré en zone de surachat, pourrait commencer à jouer en faveur des acheteurs.

Actualités d'entreprise:

Expedia (EXPE.US) – L’agence de voyage gagne plus de 15 % à l’ouverture du marché après avoir publié d’excellents résultats ; la révision à la hausse des prévisions pour les prochains trimestres permet des recommandations positives de la part des analystes.

MP Materials (MP.US) – La société spécialisée dans les métaux rares recule de 7 % après ses résultats. Le chiffre d’affaires est inférieur aux attentes du marché, mais le BPA s’améliore à -0,1, montrant la capacité de l’entreprise à maîtriser ses coûts et ses pertes.

AirBnb (ABNB.US) – La société de location de courte durée publie de bons résultats, avec une attention particulière sur la demande américaine en hausse. L’action progresse de plus de 4 %.

Take-Two Interactive (TTWO.US) – L’éditeur de jeux vidéo reporte significativement la sortie très attendue de GTA6. L’entreprise perd plus de 6 %.

Comcast (CMCSA.US) – Le groupe médiatique est en discussions pour acquérir le diffuseur ITV et collaborer avec Warner Bros sur le streaming.

Affirm Holding (AFRM.US) – Le titre de la société de services de paiement différé grimpe de plus de 10 % après que l’entreprise a relevé ses prévisions pour l’année prochaine.

SweetGreen (SG.US) – Une autre chaîne de restauration déçoit avec ses résultats dans un contexte de sentiment des consommateurs en repli. Après avoir abaissé ses prévisions pour la fin d’année, l’entreprise perd plus de 15 %.

Globus Medica (GMED.US) – Le fabricant d’équipements médicaux progresse de 30 % après avoir largement dépassé les attentes des investisseurs concernant ses prévisions de chiffre d’affaires. Les analystes partagent la confiance de l’entreprise.