US Open : Pression à la vente à Wall Street. Oracle en baisse de 4 % suite au rapport de Rothschild & Co Redburn.

Les indices américains sont en baisse alors que le dollar se renforce, soutenu par une croissance robuste du PIB, des commandes de biens durables solides et une baisse des demandes d'allocations chômage. Les investisseurs s'interrogent sur la possibilité que la Fed poursuive réellement son assouplissement monétaire cette année au « rythme rapide » prévu précédemment. L'indice US500 recule de plus de 0,9 % , tandis que l'indice US2000 perd près de 2 % .

, alors que les prévisions étaient de 233 000 et que le chiffre précédent était de 233 000 Les dépenses de consommation ont augmenté de 2,5 % au deuxième trimestre, bien au-dessus des prévisions de 1,6 % et du chiffre précédent de 0,5 % Perspective technique de l'US500 (D1) L'US500 s'échange aujourd'hui en baisse de près de 1 %. Le support clé semble se situer près de 6 500 points, où se trouve la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (ligne orange). L'indice a testé ce niveau à trois reprises au cours des derniers mois. À la hausse, la résistance est définie par la récente réaction des prix autour de 6 800 points. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Source: xStation5 Actualités des entreprises Immuneering Corp. (IMRX) a enregistré une baisse d'environ 15 % après avoir annoncé un taux de survie global de 86 % à neuf mois chez les patients atteints d'un cancer du pancréas traités par l'atebimetinib associé au mGnP. Cette nouvelle positive a déclenché des prises de bénéfices.

a enregistré une baisse d'environ 15 % après avoir annoncé un chez les patients atteints d'un cancer du pancréas traités par l'atebimetinib associé au mGnP. Cette nouvelle positive a déclenché des prises de bénéfices. Jabil (JBL) a chuté de près de 9 % , bien que la société de services de fabrication ait publié des résultats trimestriels supérieurs aux estimations des analystes.

a chuté de près de , bien que la société de services de fabrication ait publié des résultats trimestriels supérieurs aux estimations des analystes. Lithium Americas (LAC) a bondi de près de 12 % après l'annonce que l'administration Trump envisageait de prendre une participation dans la société.

a bondi de près de après l'annonce que l'administration Trump envisageait de prendre une participation dans la société. Oracle (ORCL) a reculé de près de 5 % dans un contexte de faiblesse générale du secteur technologique. Rothschild & Co Redburn a initié la couverture du titre avec une recommandation de vente, estimant que le marché surévalue considérablement la valeur des revenus cloud de la société. L'action reste bien au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours, mais teste actuellement ses récents plus bas locaux sous les 300 dollars. Sources: xStation5

