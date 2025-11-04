Points clés La saison des résultats trimestriels se poursuit ; après la séance, les investisseurs attendent les rapports d’AMD et d’Arista Networks , susceptibles d’ influencer la prochaine orientation du marché .

Dans l’ensemble, la séance sur les marchés boursiers américains se déroule sous une pression baissière. Les futures sur le Nasdaq 100 et le S&P 500 reculent actuellement d’environ 0,9 % et 0,5 %, respectivement. Ce sentiment négatif est en partie alimenté par les avertissements de banques d’investissement concernant une possible correction du marché, ainsi que par un affaiblissement du moral dans le secteur technologique. Les investisseurs restent prudents, dans l’attente de nouvelles données macroéconomiques et de résultats d’entreprises dans un contexte de marché incertain. La saison des résultats trimestriels se poursuit et continue d’influencer fortement le sentiment du marché. À l’issue de la séance du jour, plusieurs acteurs technologiques majeurs, dont AMD et Arista Networks, doivent publier leurs rapports financiers. Les investisseurs suivront de près ces résultats, susceptibles d’orienter les prochains mouvements du marché et de déterminer la poursuite éventuelle du récent rally. AMD se concentre principalement sur l’intelligence artificielle et les solutions pour centres de données, tandis qu’Arista Networks mise sur l’expansion des infrastructures réseau pour répondre à la croissance du trafic de données et à la demande en cloud computing. En toile de fond, les effets de la fermeture prolongée du gouvernement américain, en vigueur depuis le 1er octobre, se font toujours sentir. La fermeture d’agences fédérales telles que le Bureau of Labor Statistics (BLS), le Bureau of Economic Analysis (BEA) et le Census Bureau a retardé la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques clés. Par exemple, le rapport JOLTS sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre, prévu aujourd’hui, ne sera pas publié.

L’absence de ces données accroît l’incertitude des investisseurs et complique l’évaluation de la situation économique, ainsi que la prévision de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les données issues du secteur privé, telles que les indices PMI et les enquêtes sur le sentiment des consommateurs, restent disponibles, mais ne peuvent pas pleinement remplacer les statistiques gouvernementales manquantes. US500 (Intervalle H1) Les futures sur le S&P 500 sont en baisse, signalant une correction à court terme au sein d’une tendance baissière plus large. La prudence des investisseurs est manifeste, reflétant à la fois l’incertitude macroéconomique et l’attente des résultats des entreprises technologiques, qui ont été les principaux moteurs du sentiment de marché ces dernières semaines. D’un point de vue technique, le rebond à court terme n’a pas franchi de seuils de résistance majeurs ni de moyennes mobiles importantes, ce qui indique que la pression vendeuse reste prépondérante. Le sentiment actuel traduit une aversion accrue au risque, et les prochaines publications macroéconomiques ainsi que les résultats d’entreprises pourraient déterminer la prochaine orientation de l’indice. Source: xStation5 Actualités d'entreprises: Uber (UBER.US) reste sous forte pression , reculant d’environ 7 à 8 % après la publication de ses résultats du troisième trimestre 2025 . Bien que la société ait dépassé les attentes en matière de revenus et de bénéfices , les investisseurs se sont concentrés sur des prévisions de bénéfices plus prudentes pour le quatrième trimestre , inférieures aux attentes du marché . La croissance à deux chiffres des courses et des revenus n’a pas suffi à compenser les inquiétudes concernant la poursuite de l’expansion , incitant à la prudence et à des prises de bénéfices .

Pfizer (PFE.US) progresse d'environ 1,3 %, réagissant positivement à ses résultats du troisième trimestre 2025, qui ont dépassé les prévisions des analystes.

L'entreprise a relevé ses prévisions de bénéfices annuels, soutenant l'optimisme des investisseurs, malgré une baisse de 6 % du chiffre d'affaires sur un an.

Merck (MRK.US) gagne environ 2 % après la signature d'un accord stratégique avec Blackstone Life Sciences, dans le cadre duquel Merck recevra jusqu'à 700 millions de dollars pour le développement d'un traitement anticancéreux innovant.

Palantir Technologies (PLTR.US) a publié des résultats du troisième trimestre 2025 supérieurs aux attentes et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre ainsi que pour l'ensemble de l'année, invoquant une demande croissante pour ses technologies d'intelligence artificielle et une position solide aux États-Unis, notamment dans les secteurs gouvernemental et commercial.

Malgré ces bons résultats, l’action Palantir recule d’environ 7 %, en raison de prises de bénéfices de la part des investisseurs.

