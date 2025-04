US100 baisse de 2% 📉

Les futures du Nasdaq chutent alors que Nvidia baisse de 6% en raison des exportations de puces, ASML publie des résultats décevants pendant que la guerre commerciale s'intensifie🗽 Les faibles commandes d'ASML et les restrictions à l'exportation visant Nvidia pèsent sur les contrats à terme des indices US. Les contrats à terme de US100, qui représentent les sociétés technologiques cotées au Nasdaq, subissent une forte pression à la baisse et perdent désormais plus de 2 %. Ce sentiment négatif est le résultat de plusieurs facteurs clés qui inquiètent les investisseurs et assombrissent les perspectives du secteur technologique. Les principales préoccupations sont l'escalade des tensions commerciales avec la Chine, notamment la mise en place potentielle de nouveaux droits de douane de 245 % sur certains produits, les résultats financiers décevants du géant néerlandais des semi-conducteurs ASML et le renforcement des restrictions à l'exportation des puces avancées produites par Nvidia. De plus, Hong Kong a suspendu le service postal pour les marchandises à destination des États-Unis. Escalade de la guerre commerciale Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les craintes d'une aggravation de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sont à nouveau au centre des préoccupations. Comme le souligne Bloomberg, la politique tarifaire de Donald Trump met en évidence le caractère erratique de son approche, après avoir retiré les concessions accordées précédemment à Nvidia. Deuxièmement, cela suggère que les tensions entre les États-Unis et la Chine restent vives, même si un calme superficiel semble régner. Outre le retrait des exemptions accordées à Nvidia et les droits de douane potentiels sur les minéraux essentiels, la Maison Blanche envisagerait désormais d'imposer des droits de douane de 245 % sur certains produits. Selon les médias, ces droits pourraient dans un premier temps s'appliquer à des articles tels que les seringues et les aiguilles, des produits ayant un impact économique limité pour l'une ou l'autre des économies. Résultats en baisse pour ASML Un autre facteur qui pèse sur le moral des investisseurs est la publication par ASML Holding NV (ASML.NL) de données sur les commandes plus faibles que prévu. En outre, la société a averti que les droits d'importation pourraient peser sur ses résultats financiers en 2025 et 2026. En tant que fournisseur clé de systèmes de lithographie avancés pour les fabricants de puces électroniques du monde entier, ASML a souligné la faiblesse notable du secteur des semi-conducteurs. La baisse des commandes pourrait indiquer un ralentissement de la demande de nouvelles puces, ce qui affecte directement les perspectives de croissance de nombreuses entreprises technologiques et se reflète dans les baisses observées dans l'indice S&P 500. Nvidia fait face à de nouvelles restrictions à l'exportation Un autre coup porté au secteur technologique et aux relations entre les États-Unis et la Chine vient du durcissement des règles d'exportation des puces avancées par Nvidia. Le gouvernement américain exigera désormais une licence spéciale pour exporter les puces H20 de la société vers la Chine. Nvidia s'était auparavant opposée à de telles mesures. Au départ, la société était censée être couverte par un « parapluie protecteur », mais Trump semble avoir finalement retiré cette garantie, imposant de nouvelles conditions à l'entreprise. Nvidia estime qu'au cours du premier trimestre fiscal, elle encourra environ 5,5 milliards de dollars de coûts liés aux stocks, aux obligations d'achat et aux réserves associées aux produits. Réaction du marché En réponse, les contrats à terme US100 ont reculé de plus de 2 %. Cependant, les baisses les plus importantes ont commencé à 7 h 00, après la publication des résultats d'ASML. Dans le même temps, le dollar américain a été délaissé et le cours de l'or a augmenté. L'US100 est toujours bien en dessous de l'EMA200 et ne parvient pas à rebondir au-dessus du retracement de Fibonacci 38,2 de la vague haussière de 2023. Les niveaux de support les plus importants sont désormais les niveaux de Fibonacci 61,8 et 71,6 à 17 300 et 16 500 points, également soutenus par l'évolution antérieure des prix.  Source: xStation5

