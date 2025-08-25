Avant l'ouverture des marchés européens (25.08.2025)

Wall Street a clôturé la semaine dernière sur un rebond très fort (S&P 500 : +1,5 %, Nasdaq : +1,9 %, DJIA : +1,9 %, Russell : +3,86 %) en réaction aux propos accommodants du président de la Fed, Jerome Powell, qui, invoquant des risques accrus pour le marché du travail, a ouvert l'ouverture à une éventuelle baisse des taux en septembre. Actuellement, les indices à terme américains trade en légère baisse ( US500 : -0,05 %), tandis que l' EU50 recule de 0,2 %.

Dans la région Asie-Pacifique, les perspectives de baisse des taux américains alimentent un optimisme général. L'indice MSCI Asia Pacific progresse de plus de 1,1 %, principalement grâce aux gains enregistrés en Chine ( HSCEI : +1,8 %, Hang Seng : +1,7 %). Le Nikkei 225 japonais (+0,3 %), le Shanghai SE Composite (+0,72 %), le Kospi sud-coréen (+1 %) et le Nifty 50 indien (+0,3 %) sont également dans le vert. Le S&P/ASX 200 australien trade flat.

Selon Securities Quotidien, qui cite des experts du secteur, la Chine pourrait se lancer dans des projets de rénovation financés par le gouvernement afin de soutenir son marché immobilier toujours en difficulté. Les promoteurs immobiliers chinois enregistrent des hausses très fortes (par exemple, Vanke : +15 %).

Les ventes au détail en Nouvelle-Zélande ont augmenté de manière inattendue au deuxième trimestre 2025 (+0,5 % contre une prévision de -0,3 % et +0,8 % précédemment). La plus forte hausse a été enregistrée dans le secteur de l'électronique (+4,6 % en glissement trimestriel), tandis que la baisse la plus marquée a été observée dans le secteur pharmaceutique et « autres » (-1,2 % en glissement trimestriel).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar rebondit légèrement après la vague de ventes déclenchée vendredi par Jerome Powell ( USDIDX : +0,15 %). Les devises refuges sont celles qui corrigent le plus, à savoir le yen japonais ( USDJPY : +0,25 %) et le franc suisse ( USDCHF : +0,2 %). L'EURUSD est en baisse de 0,14 %, se maintenant à 1,17. La résistance la plus forte au dollar provient des devises antipodales (AUDUSD : +0,05 %, NZDUSD : +0,03 %), qui profitent de l'appétit pour le risque.

Les métaux précieux reculent également : l' or est en baisse de 0,2 % à 3 364 dollars, l' argent de 0,15 % à 38,82 dollars, le palladium de 0,3 %, à l'exception du platine , en hausse de 0,2 %.

Les matières premières énergétiques sont également en baisse : le NATGAS recule de 1,8 %, tandis que le Brent et le WTI sont tous deux en baisse (environ -0,2 %) malgré les menaces de Donald Trump d'imposer des « sanctions massives » à la Russie si aucun accord de paix n'est trouvé dans les deux semaines.

Les cryptomonnaies prolongent leurs pertes après une séance volatile dimanche. Le bitcoin est en baisse de 0,25 % à 112 500 dollars, l'Ethereum de 1,35 % à 4 722 dollars, tandis que les contrats sur le Dogecoin (-2,2 %), le Sushi (-1,9 %) et le Chainlink (-0,4 %) sont également dans le rouge.

