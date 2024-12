US100 chute de 1,78%

La baisse de la Tech s'intensifie 📉 La chute généralisée du secteur technologique pèse lourdement sur les marchés américains aujourd'hui, les leaders de l'industrie tels que Broadcom (AVGO.US) (-3,31%), Microsoft (MSFT.US) (-1,68%), et Salesforce (CRM.US) (-1,74%) étant en tête de la baisse. La baisse est particulièrement notable dans le secteur des semi-conducteurs, où des sociétés comme Micron Technology (MU.US) (-4,37 %) et AMD (AMD.US) (-1,83 %) subissent des pertes significatives. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Inquiétudes croissantes quant à la répartition du marché Le repli met en évidence les inquiétudes croissantes concernant la largeur du marché, moins de 60 % des sociétés du S&P 500 se négociant désormais au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours - le niveau le plus faible de l'année. Cette détérioration technique suggère que les gains récents du marché ont été de plus en plus concentrés sur une poignée de grandes capitalisations technologiques, ce qui accroît la vulnérabilité à des corrections brutales. Pourcentage des sociétés du S&P 500 qui se négocient au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Source : Bloomberg : Bloomberg L'élan des « Magnificent Seven » s'essouffle Malgré leurs excellentes performances tout au long de l'année 2024, même les actions des Sept Magnifiques montrent des signes de faiblesse. Apple a reculé de 1,68 % aujourd'hui, s'éloignant de sa récente progression vers la barre historique des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. NVIDIA, généralement leader du marché, est en baisse de 0,31 %, tandis que Meta (anciennement Facebook) a reculé de plus de 2 %. Impact sectoriel : La faiblesse du secteur technologique est généralisée : Les sociétés de logiciels d'entreprise comme Oracle (-2,41 %) et Dell (-3,62 %) enregistrent des baisses substantielles

Les entreprises de cybersécurité telles que CrowdStrike (-2,53 %) et Fortinet (-1,96 %) sont sous pression.

Les fabricants d'équipements semi-conducteurs tels que Applied Materials (-2,70 %) et Lam Research (-2,60 %) subissent des pertes notables. Perspectives : Les participants au marché semblent prendre des bénéfices sur les gagnants de 2024 alors que l'année touche à sa fin. Comme on s'attend à un ralentissement de la croissance des bénéfices des Sept Magnifiques en 2025, les investisseurs pourraient se repositionner en vue d'une transition plus large du leadership du marché au cours de l'année à venir. Le repli actuel a effectivement effacé la plupart des gains de décembre, remettant en cause les espoirs d'un rallye traditionnel du Père Noël au cours des derniers jours de bourse de 2023. Toutefois, les tendances historiques laissent entrevoir la possibilité d'une reprise en janvier, en particulier lorsque les contraintes de liquidité liées aux fêtes de fin d'année s'atténueront. Performances historiques après la faiblesse des prix en décembre Source : Bloomberg US100 (Intervalle D1) L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se négocie en dessous du sommet de 21 668 atteint au début du mois de décembre. Le sommet de la mi-novembre à 21 255 sert de niveau de soutien initial pour les haussiers, la moyenne mobile à 50 jours à 21 078 s'alignant étroitement sur le sommet de la mi-juillet à 20 895, offrant un soutien supplémentaire. Pour les baissiers, les cibles clés sont la moyenne mobile à 100 jours à 20 427 et les sommets d'août proches de 19 917, qui constituent des niveaux de baisse critiques. L'indice RSI s'approche d'un niveau de soutien clé qui a précédemment servi de zone de retracement, signalant potentiellement une pause ou un retournement. Parallèlement, le MACD se rétrécit mais continue de présenter une divergence baissière, ce qui incite à la prudence quant à l'élan haussier. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."