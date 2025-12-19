⏫US100 progresse de plus de 1%

Les mégacapitalisations technologiques mènent la charge Le secteur technologique a une nouvelle fois pris la tête à Wall Street, faisant grimper les contrats à terme du Nasdaq 100 de plus de 1 %. Les acteurs du marché réagissent avec optimisme aux informations selon lesquelles un consortium dirigé par Oracle Corp. serait en passe d'acquérir TikTok. Le sentiment est encore renforcé par la dynamique continue de Micron Technology et Nvidia Corp., cette dernière menant la charge parmi les mégacapitalisations technologiques. Cette trajectoire ascendante est soutenue par un afflux quasi record de capitaux sur les marchés boursiers américains. Selon les données sur les flux de fonds, les actions américaines ont enregistré des entrées d'environ 78 milliards de dollars au cours de la semaine se terminant le 17 décembre, ce qui représente l'entrée hebdomadaire de capitaux la plus importante de l'année et l'une des plus importantes jamais enregistrées. Il convient de noter que les actions technologiques ont enregistré des entrées nettes positives pour la première fois en trois semaines. Le facteur « triple witching » La dynamique actuelle du marché est encore amplifiée par le « triple witching », l'échéance trimestrielle des options sur actions, des options sur indices et des contrats à terme. Les analystes estiment qu'environ 7 100 milliards de dollars d'encours notionnels arriveront à échéance, un événement mécanique qui entraîne souvent une augmentation du volume et des fluctuations de prix importantes. Au-delà des aspects techniques immédiats, les investisseurs se concentrent de plus en plus sur le « rallye de Noël », un phénomène statistique selon lequel les marchés ont tendance à progresser au cours des deux dernières semaines de l'année. Les données historiques indiquent que depuis 1928, le S&P 500 a progressé 75 % du temps pendant cette période spécifique. Les stratèges des principales institutions financières, dont Goldman Sachs, suggèrent que malgré la volatilité récente, les fondamentaux sous-jacents d'une reprise en fin d'année restent solides. Perspectives techniques : vers de nouveaux sommets L'indice US100 a progressé de 1 % aujourd'hui, poursuivant sur la lancée des gains enregistrés lors de la séance de jeudi. Suite au récent renouvellement des contrats, l'indice teste actuellement le niveau de 25 500. Un mouvement soutenu au-dessus de ce seuil marquerait un nouveau sommet hebdomadaire et ferait passer le rendement mensuel en territoire positif, inversant ainsi le sentiment de nervosité observé au début du mois de décembre.

