Infineon après les résultats : croissance massive portée par de grandes promesses Infineon Technologies est l’un des leaders locaux du marché des semi-conducteurs. L’entreprise allemande est l’une des rares entités de cette taille en Europe. Son portefeuille de produits, très diversifié, lui confère un avantage dans un marché de plus en plus incertain. Selon le rapport publié par la société, Infineon n’a pas atteint les attentes des investisseurs en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice par action, mais a tout de même enregistré une croissance supérieure à 6 %. Qu’est-ce qui a convaincu les investisseurs de récompenser ces résultats inférieurs aux prévisions par une telle hausse du cours ? Le chiffre d’affaires et le BPA publiés étaient respectivement de 3,7 milliards d’euros et 0,22, contre des attentes de 3,72 milliards et 0,33. La moitié du chiffre d’affaires provenait du secteur automobile. Le rapport concluait également l’exercice financier, avec un chiffre d’affaires annuel de 14,6 milliards d’euros, légèrement en dessous des attentes de 14,8 milliards. La marge brute est restée stable à 40 %. La première bonne nouvelle pour les investisseurs concerne la marge nette : malgré une stabilité de la marge brute, elle a atteint 18 % contre 15 % attendus, démontrant la capacité exceptionnelle d’Infineon à contrôler ses coûts sur l’ensemble de l’année. Cependant, l’attention des investisseurs et de la direction se porte avant tout sur les perspectives futures. La société a considérablement relevé ses objectifs pour l’exercice suivant. Pour le seul premier trimestre, elle prévoit une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 3,6 milliards, avec une marge brute d’au moins 40 % et une marge nette dans les « high teens ». Les hypothèses de son modèle opérationnel cible prévoient une croissance annuelle de 10 % avec une marge nette pouvant atteindre 25 %. Ces ambitions seront soutenues par l’augmentation des parts de marché de l’entreprise et par une série d’investissements importants et audacieux, notamment dans ses usines de Dresde et Villach. L’orientation vers la neutralité carbone constitue également un levier stratégique : ce que beaucoup considèrent comme une menace pour la croissance en Europe est perçu par Infineon comme une opportunité, pour laquelle elle est bien préparée. Actuellement, le marché croit en cette vision très ambitieuse du développement, mais une déception sur les résultats du prochain trimestre, notamment sur la marge nette, pourrait entraîner une correction importante de la valorisation de l’entreprise. IFX.DE (D1) Source: xStation5

