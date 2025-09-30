US100 recule malgré Nvidia📉

Le marché action US est mitigé aujourd'hui, malgré une hausse record de Nvidia (NVDA.US), devenue la première entreprise de l'histoire à dépasser les 4 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, avec une hausse de plus de 2 %. Le secteur technologique américain affiche de solides performances ; les actions de CoreWeave (CRWV.US) ont progressé de plus de 12 % après l'annonce que la société fournirait de la puissance de calcul à Meta Platforms (META.US). En revanche, les actions d'Intel ont chuté de près de 3 %, probablement en raison de prises de bénéfices après les récentes hausses. Dans le même temps, le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a averti que les États-Unis étaient actuellement sur la voie d'un arrêt des activités gouvernementales. Sur la plateforme de prédiction Kalshi, les participants tablent désormais sur une probabilité de 80 % d'un arrêt après minuit le 1er octobre. Les gains initiaux déclenchés par les données JOLTS, la confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice régional de la Fed de Chicago se sont largement estompés. Les inquiétudes à court terme concernant un arrêt des activités gouvernementales, l'incertitude entourant le calendrier de publication des données macroéconomiques (notamment les chiffres encore incertains de l'emploi non agricole vendredi), les problèmes potentiels sur le marché du travail et la durée d'un éventuel arrêt pèsent tous sur Wall Street. L'indice US100 peine à maintenir ses gains et s'échange actuellement autour de 24 780 points, en baisse de 0,13 %. Dans le même temps, les contrats à terme USDIDX sont également en baisse de près de 0,1 %. L'or profite de cette incertitude et devrait clôturer le mois de septembre avec un gain de près de 10 %. Source: xStation5 Ces derniers jours, les actions Nvidia ont testé la moyenne mobile exponentielle sur 50 séances (EMA50) près de 175 dollars, ont rebondi et se négocient désormais à des niveaux records supérieurs à 186 dollars par action. Source: xStation5

