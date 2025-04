US30 drops 1.3% pressured by 20% crash of United Health Group shares in pre-market 📉

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average (US30) sont en baisse de près de 1,3 % après que l'une des plus importantes composantes de l'indice et le plus grand assureur santé des États-Unis, UnitedHealth Group (UNH.US), a vu son action chuter de près de 20 % en pré-marché.

La société a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, invoquant la hausse des coûts, et a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice par action inférieurs aux attentes. L'arrivée de 780 000 nouveaux clients depuis le début de l'année ne s'est pas traduite par une augmentation des bénéfices. Les résultats ont également été affectés par des changements dans la composition des membres d'Optum Health, qui ont entraîné une baisse des niveaux de remboursement.

UnitedHealth et le secteur américain de la santé dans son ensemble sont confrontés à des pressions élevées sur les coûts depuis le milieu de l'année 2023. Au premier trimestre, les résultats d'UNH ont été encore alourdis par une forte augmentation de la demande de Medicare parmi la population âgée. Alors que l'action UnitedHealth recule avant l'ouverture, d'autres valeurs du secteur de la santé telles que Cigna, Elevance Health, Humana et CVS Health sont également en baisse.

Des prévisions décevantes éclipsent les résultats

Au premier trimestre 2025, UnitedHealth a déclaré un chiffre d'affaires de 109,6 milliards de dollars, en hausse de 9,8 milliards de dollars par rapport à l'année précédente et de 9,1 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 9,1 milliards de dollars, soit une forte croissance de près de 13 % en glissement annuel et en glissement trimestriel. La marge nette s'est établie à 5,7 %, contre 5,5 % au quatrième trimestre 2024. Le ratio des soins médicaux a augmenté à 84,8 %, contre 84,3 % un an plus tôt. La direction a réaffirmé son intention de mettre en œuvre des mesures correctives et de maintenir son objectif de croissance à long terme du BPA de 13 à 16 % par an.

Ce ne sont pas les résultats trimestriels, mais les perspectives nettement revues à la baisse qui ont déclenché l'une des plus fortes chutes du cours de l'action dans l'histoire d'UNH. La société prévoit désormais un BPA ajusté pour 2025 compris entre 26,00 et 26,50 dollars, contre une prévision précédente de 29,50 à 30,00 dollars. Les analystes interrogés par LSEG tablaient sur plus de 29,70 dollars par action cette année.

Optum Health prévoit toujours d'étendre son modèle de soins basés sur la valeur afin d'inclure 650 000 nouveaux patients en 2025.

Autres faits marquants financiers

Flux de trésorerie d'exploitation : 5,5 milliards de dollars

Capital total restitué aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats : près de 5 milliards de dollars

Rendement des capitaux propres (ROE) : 26,8 %

Actions UNH.US (période D1)

Dans le trade pré-marché, les actions UNH se négocient autour de 470 dollars, ce qui suggère un test potentiel du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % par rapport à la hausse de 2020, et une baisse de près de 10 % sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge).

Source: xStation5