🔝US500 à 0,25% de son ATH avant l'IPC

Aujourd'hui, nous aurons enfin un aperçu de l'économie américaine, puisque les données sur l'inflation pour le mois de septembre seront publiées malgré la fermeture du gouvernement, qui a limité ces dernières semaines la publication des données économiques du pays.

En raison de cette fermeture, les principaux indicateurs de l'économie américaine ne seront pas publiés, mais les données sur l'inflation feront exception. Jusqu'à présent, la fermeture du gouvernement a duré 24 jours, ce qui en fait la deuxième plus longue de l'histoire après celle de 35 jours en 2018, pendant le premier mandat de Donald Trump. Cette fois-ci, il semble peu probable qu'elle soit résolue à court terme.

Si les données sur l'inflation de septembre devraient être publiées sans problème majeur, on craint de plus en plus que les rapports d'octobre soient moins fiables, car l'agence statistique a cessé de collecter, de traiter et de diffuser les données pendant la fermeture.

Cela signifie qu'il pourrait y avoir des problèmes d'exactitude. Lorsque la fermeture du gouvernement pendant 16 jours en 2013 a affecté la collecte des données de l'IPC, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a signalé que l'échantillon de prix utilisé pour calculer l'indice était plus petit, soit environ 75 % du montant habituel.

Que peut-on attendre de l'IPC ?

Le rapport sur l'IPC publié vendredi revêt une importance capitale pour les investisseurs. Ces données seront l'un des rares signaux clairs sur l'état de l'économie avant la réunion sur les taux d'intérêt et donneront probablement le ton aux marchés pour le reste de l'année.

Les marchés prévoient une hausse de 0,3 % de l'IPC de base en septembre, qui exclut les composantes plus volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, par rapport au mois précédent. Sur une base annuelle, une croissance de 3,1 % est attendue, ce qui correspond au mois précédent, mais est bien supérieur à l'objectif de 2 % fixé par la Réserve fédérale.

Quant à l'IPC global, il devrait également augmenter pour atteindre 3,1 %. Si cela se confirme, ce serait la première fois depuis le début de l'année que l'IPC dépasserait les 3 %, contre 2,9 % le mois précédent. Cependant, l'impact de l'inflation a été plus modéré que prévu, probablement en raison d'une combinaison de compression des marges, d'accumulation précoce des stocks et de détournement des échanges commerciaux.

Pour ce mois-ci, on s'attend à une baisse des prix des voitures d'occasion et des coûts du logement, qui ont augmenté plus que prévu en août dans les petites villes du sud, mais qui se sont depuis stabilisés. Toutefois, l'une des principales préoccupations concerne le secteur des services, notamment les loyers, les assurances automobiles et les réparations automobiles, avec une baisse des tarifs aériens. Ironiquement, alors que l'environnement commercial semble plus calme et que la guerre commerciale — sauf dans le cas de la Chine — s'est estompée, les consommateurs américains ont décidé de dépenser davantage pour des articles tels que les voyages, les vêtements, l'alimentation et les loisirs. Les enquêtes montrent un optimisme accru concernant des domaines clés tels que les salaires et l'emploi, qui se sont tous deux considérablement améliorés.

Les autres prix clés à surveiller sont ceux de l'énergie et des denrées alimentaires. En septembre, une hausse possible des prix de l'essence est prévue, ainsi qu'une légère augmentation du coût des denrées alimentaires.

Le pétrole, en particulier, pourrait être l'un des facteurs qui modifieront l'orientation du marché à court terme. Ces derniers jours, les prix du pétrole ont enregistré des hausses à deux chiffres en raison des sanctions américaines contre les compagnies pétrolières russes, ce qui pourrait remettre en question les prochaines baisses de taux d'intérêt par les banques centrales.

US CPI for September is expected to increase to 3.1% YoY and core reading should stay untouched at 3.1% YoY. Market is expecting slightly higher monthly reading so it should be closely watched by investors. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Impact sur le marché

Les prix de l'essence, en particulier, peuvent exagérer les tendances inflationnistes, c'est pourquoi l'inflation sous-jacente est considérée comme un meilleur indicateur de l'inflation future. Elle est analysée sur une base mensuelle afin d'évaluer l'évolution des conditions économiques à court terme. Selon les données fournies par JPMorgan, l'impact de la publication aujourd'hui de l'inflation mensuelle sous-jacente sur le S&P 500 pourrait être le suivant :

Si l'inflation est inférieure à 0,25 %, nous pourrions assister à des gains pouvant atteindre 1,5 % .

. Si l'inflation se situe entre 0,25 % et 0,3 %, nous pourrions nous attendre à des gains de 0,75 % à 1,25 % .

. Si l'inflation reste conforme aux prévisions, à 0,3 %, nous pourrions assister à de légères hausses pouvant atteindre 0,5 % .

. Si l'inflation mensuelle dépasse 0,3 %, le marché pourrait chuter de 1,25 % .

. Si l'inflation mensuelle atteint 0,4 %, le marché pourrait chuter de 2,25 %.

La probabilité la plus élevée se situe entre les troisième et quatrième scénarios, ce qui signifie que toute variation d'un dixième de point de pourcentage au-dessus ou en dessous de 0,3 % donnera le ton aux marchés financiers.

Étant donné que la Réserve fédérale est probablement plus concentrée sur le marché du travail, nous ne pensons pas que l'IPC aura une grande influence sur la décision de la Fed la semaine prochaine, même s'il pourrait modifier le cours de la réunion de décembre. Le marché anticipe une probabilité très élevée que l'impact sur les marchés financiers soit plus faible que d'habitude, car il y a 98,9 % de chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base la semaine prochaine. Pour modifier radicalement cette anticipation, la croissance des prix devrait atteindre un niveau historiquement élevé.