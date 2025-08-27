🔝US500 au plus haut avant Nvidia

L'indice US500 proche de niveaux records à quelques heures de la publication des résultats de l'action la plus importante au monde Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 sont en hausse d'environ 0,1 % avant la publication des résultats financiers de Nvidia, une société pivot pour l'ensemble du marché boursier américain. Bien que la variation de l'indice US500 soit mineure, celui-ci se négocie à des niveaux proches de ses plus hauts historiques et pourrait clôturer à son plus haut niveau jamais atteint. Actuellement, la capitalisation boursière de Nvidia s'élève à environ 4 400 milliards de dollars, ce qui lui confère une pondération de 8,1 % dans l'indice S&P 500. Les attentes du marché sont élevées, mais restent modérées en raison des obstacles liés aux restrictions à l'exportation vers la Chine. Néanmoins, les résultats de l'entreprise influenceront non seulement le cours de son action, mais aussi la performance des indices mondiaux, car Nvidia est actuellement la plus grande et sans doute la plus importante entreprise au monde. Le prix des options suggère une variation potentielle de 6 % dans un sens ou dans l'autre pour l'action lors de la prochaine séance de bourse. Cette volatilité se reflétera également dans les contrats à terme US500 et US100 immédiatement après la publication des résultats, à la clôture de la séance au comptant à Wall Street. Selon les acteurs du marché, l'augmentation de la valorisation de Nvidia est le résultat d'une demande incessante en matériel d'intelligence artificielle. Les ventes de la société devraient augmenter de plus de 50 % par rapport à l'année précédente. Le marché s'attend à des résultats solides, et la hausse des contrats à terme qui l'accompagne reflète les attentes d'une croissance dynamique continue de la part du leader de l'industrie des puces électroniques. En outre, les investisseurs suivront de près les commentaires du PDG Jensen Huang concernant la Chine, car une série de restrictions à l'exportation pourrait avoir un impact sur les perspectives de la demande future dans cette région. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Nvidia est en hausse d'un peu moins de 0,2 % aujourd'hui et, à l'instar de l'US500, se négocie près de ses plus hauts historiques. L'indice US500 se négocie légèrement en dessous du niveau de 6 500 points. Le support le plus proche se situe autour de la limite inférieure du canal de tendance haussière, ainsi que de la ligne SMA 25. De nombreuses institutions financières prévoient que l'indice US500 atteindra 6 600 points cette année, ce qui impliquerait une hausse de seulement 1,6 % par rapport au niveau actuel.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."