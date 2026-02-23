USDIDX : le dollar commence la semaine sous la pression des turbulences commerciales 📄

Points clés Décision de la Cour suprême limitant la capacité de l'administration à imposer unilatéralement des droits de douane

Annonce immédiate par Trump d'un nouveau droit de douane mondial de 15 %

Incertitude entourant les remboursements de droits de douane et les éventuels litiges juridiques

Soutien perçu à la croissance en dehors des États-Unis

Incertitude fiscale et politique persistante aux États-Unis

Faible liquidité en Asie amplifiant les fluctuations monétaires

Le dollar américain a commencé la semaine sous pression après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé une partie importante du système tarifaire mis en place par l'ancien président Donald Trump sur la base des pouvoirs d'urgence. Au départ, cette décision a été perçue comme positive pour la croissance mondiale, car elle limite les mesures commerciales unilatérales des États-Unis. Cependant, M. Trump a rapidement réagi en annonçant un nouveau taux tarifaire mondial uniforme de 15 %, fondé sur une base juridique différente. Le message adressé aux marchés était clair : les outils juridiques peuvent changer, mais l'orientation politique reste la même. Techniquement, l'indice du dollar (DXY) tente de se stabiliser après avoir testé la zone des 96 points, mais il reste dans une consolidation plus large. L'incertitude juridique et le maintien d'une politique commerciale restrictive ont déclenché une vague de ventes massives du dollar. Les investisseurs ont commencé à réévaluer la position de négociation des États-Unis en matière commerciale, les implications fiscales et le risque de litiges juridiques prolongés concernant d'éventuels remboursements de droits de douane. Les marchés japonais et chinois étant fermés, la liquidité limitée a amplifié les fluctuations des devises : l'EURUSD gagne près de 0,30 % à 1,1830, tandis que l'USDJPY recule de 0,25 % à 154,5580. La réaction du marché reflète non seulement les gros titres sur le commerce, mais aussi un malaise renouvelé face à l'imprévisibilité de la politique américaine. Dans le même temps, les actifs refuges ont progressé, tandis que les segments de marché plus risqués ont subi des pressions. L'or a atteint son plus haut niveau en trois semaines, le pétrole a reculé en raison des inquiétudes liées à la demande malgré la reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran, et le marché des cryptomonnaies a connu d'importantes liquidations de positions.

