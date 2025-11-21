Véolia fait une acquisition aux Etats-Unis pour $3mds

Veolia annonce l’acquisition stratégique de Clean Earth, un acteur majeur américain du traitement des déchets dangereux, pour une valeur d’entreprise de 3 milliards de dollars. Cette opération constitue la plus importante depuis la fusion avec Suez et marque une étape clé dans la mise en œuvre de son programme stratégique GreenUp. L’acquisition devrait permettre à Veolia de doubler sa présence dans les déchets dangereux aux États-Unis et de devenir le numéro deux du secteur. Elle renforce également son exposition à des industries en forte croissance comme la distribution, la santé ou encore les technologies avancées. Clean Earth apporte un portefeuille d’actifs de grande envergure, comprenant 82 sites, dont 19 installations certifiées par l’EPA, ainsi que plus de 700 permis d’exploitation. Sur le plan financier, la transaction représente 9,8 fois l’EBITDA 2026 après synergies et devrait devenir relutive dès la deuxième année. Les synergies attendues atteignent 120 millions de dollars en quatre ans. Avec cette opération, le chiffre d’affaires de Veolia dans les déchets dangereux atteindra 5,2 milliards d’euros et la marge d’EBITDA 17 %. Le Groupe relève par ailleurs ses ambitions, visant une croissance d’au moins 10 % de l’EBITDA du segment sur la période 2024-2027. L’acquisition s’inscrit pleinement dans la dynamique de croissance internationale de GreenUp. Elle s’accompagne d’une rotation d’actifs renforcée, avec 2 milliards d’euros de nouvelles cessions qui porteront le total à 8,5 milliards depuis le lancement du programme. Elle permettra aussi à Veolia d’étendre sa présence dans des régions américaines encore peu couvertes, comme le Sud-Est ou le Nord-Ouest Pacifique. Le financement de l’opération reste cohérent avec la discipline financière du Groupe, qui maintient son objectif de notation investment grade. La finalisation de la transaction est prévue pour la mi-2026, sous réserve des approbations réglementaires et du vote des actionnaires d’Enviri. Projections pour Clean Earth en 2026 Chiffre d'affaires : 1035m$

EBITDA : 200m$ L'annonce n'a pas fait sensiblement bouger le cours, qui était en baisse ce matin, d'environ 0,8%.

