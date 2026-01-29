Résultats de la Big Tech : Une volatilité marquée sur les marchés actions avec des performances contrastées pour Microsoft et Meta.

Efficacité de Fibonacci : L'analyse technique basée sur les retracements de Fibonacci a permis d'anticiper les zones d'achat.

L'année 2026 marque un tournant spectaculaire pour les métaux précieux, avec un cours de l'or qui semble défier les lois de la gravité financière. Dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés actions américains, les outils d'analyse technique traditionnels, et plus particulièrement les suites de Fibonacci, prouvent une nouvelle fois leur pertinence pour guider les investisseurs dans ce marché euphorique.

📊 L'analyse technique au service de l'investissement

La précision des retracements de Fibonacci

L'analyse met en avant l'importance de Leonardo Fibonacci, mathématicien dont les ratios sont utilisés en finance pour identifier des zones de support et de résistance. Selon l'analyste Antoine, ces outils ont permis de définir avec précision des "boîtes vertes", zones idéales d'achat où le prix a rebondi avant de repartir à la hausse. Pour un débutant, comprendre que le marché respire par des corrections avant de poursuivre sa tendance est essentiel.

Des graphiques en mode exponentiel

La progression du cours de l'or est désormais qualifiée de "verticale". L'utilisation d'échelles semi-logarithmiques sur les graphiques permet de mieux visualiser cette accélération. Antoine souligne que tant que les supports de court terme ne sont pas brisés, la "bulle" continue de gonfler, offrant des opportunités de suivi de tendance pour ceux qui savent sécuriser leurs profits via des stop-loss (ordres de vente automatique pour limiter les pertes).

📉 Contexte macroéconomique et marchés actions

L'impact relatif de la Réserve Fédérale

Malgré les annonces de la Fed (la banque centrale américaine) concernant les taux d'intérêt, le marché a réagi de manière mesurée, qualifiant l'événement de "non-événement". Le discours de Jerome Powell n'a pas suffi à freiner l'enthousiasme pour les valeurs refuges comme l'or, montrant une déconnexion partielle entre les décisions monétaires classiques et la trajectoire actuelle des métaux précieux.

La volatilité des géants de la technologie

Parallèlement à l'or, les résultats des entreprises de la Big Tech créent des remous. Alors que Microsoft a connu une baisse de 6%, Meta a progressé de 6,5%. Cette instabilité sur les actions technologiques renforce l'attrait pour l'or et l'argent. Les investisseurs surveillent désormais de près les publications à venir de mastodontes comme Apple et Mastercard pour anticiper la prochaine direction des indices boursiers.

🥈 L'argent : dans l'ombre du géant doré

Une convergence géométrique prometteuse

L'argent métal ne reste pas en marge. Antoine explique que l'argent est actuellement "attiré" par la hausse de l'or. En utilisant la géométrie de marché, il identifie une Golden Zone (zone d'or), un niveau de confluence où plusieurs indicateurs techniques se rejoignent pour signaler une opportunité d'achat robuste. C'est ce qu'on appelle la recherche de confluence, une méthode consistant à accumuler des preuves avant de prendre une décision.

Potentiel de surperformance du Silver

Bien que l'or capte l'attention, l'argent présente des configurations techniques qui pourraient le conduire vers les 122 dollars. L'analyse suggère que l'argent pourrait même finir par surperformer l'or en termes de pourcentage de progression. Pour un investisseur novice, l'argent représente souvent une alternative plus accessible, bien que plus volatile, pour s'exposer au secteur des métaux précieux.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'une "boîte verte" dans l'analyse technique ? Il s'agit d'une zone graphique définie par l'analyste où les probabilités de rebond du cours sont élevées. C'est une zone d'achat stratégique basée sur des supports historiques ou des ratios de Fibonacci.

2. Pourquoi l'or monte-t-il de façon "verticale" ? Cette montée verticale reflète une euphorie du marché et une forte demande. Dans ce scénario, les acheteurs sont prêts à payer des prix de plus en plus élevés sans attendre de corrections majeures, souvent par crainte de manquer la hausse (phénomène de FOMO).

3. Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ? C'est un outil utilisé par les traders pour identifier des niveaux de support ou de résistance potentiels. On trace des lignes horizontales basées sur les ratios mathématiques de Fibonacci (comme 50% ou 61,8%) pour prédire jusqu'où un cours peut corriger avant de reprendre sa tendance initiale.

4. Est-il trop tard pour investir dans l'or à 5 500 dollars ? L'analyse montre que la tendance est puissante, mais recommande la prudence. Plutôt que d'acheter au plus haut, il est conseillé d'attendre un retour dans les zones de support identifiées pour limiter les risques.