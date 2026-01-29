-
Records historiques de l'or : Le métal jaune poursuit une ascension verticale et exponentielle sans précédent.
-
Efficacité de Fibonacci : L'analyse technique basée sur les retracements de Fibonacci a permis d'anticiper les zones d'achat.
-
Résultats de la Big Tech : Une volatilité marquée sur les marchés actions avec des performances contrastées pour Microsoft et Meta.
-
Nouveaux setups de trading : Identification de zones d'entrée stratégiques ("boîtes vertes") pour l'or autour de 5 500 dollars.
-
Corrélation Or/Argent : L'argent métal suit la dynamique de l'or tout en montrant un potentiel de surperformance.
-
Records historiques de l'or : Le métal jaune poursuit une ascension verticale et exponentielle sans précédent.
-
Efficacité de Fibonacci : L'analyse technique basée sur les retracements de Fibonacci a permis d'anticiper les zones d'achat.
-
Résultats de la Big Tech : Une volatilité marquée sur les marchés actions avec des performances contrastées pour Microsoft et Meta.
-
Nouveaux setups de trading : Identification de zones d'entrée stratégiques ("boîtes vertes") pour l'or autour de 5 500 dollars.
-
Corrélation Or/Argent : L'argent métal suit la dynamique de l'or tout en montrant un potentiel de surperformance.
L'année 2026 marque un tournant spectaculaire pour les métaux précieux, avec un cours de l'or qui semble défier les lois de la gravité financière. Dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés actions américains, les outils d'analyse technique traditionnels, et plus particulièrement les suites de Fibonacci, prouvent une nouvelle fois leur pertinence pour guider les investisseurs dans ce marché euphorique.
Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.
📊 L'analyse technique au service de l'investissement
La précision des retracements de Fibonacci
L'analyse met en avant l'importance de Leonardo Fibonacci, mathématicien dont les ratios sont utilisés en finance pour identifier des zones de support et de résistance. Selon l'analyste Antoine, ces outils ont permis de définir avec précision des "boîtes vertes", zones idéales d'achat où le prix a rebondi avant de repartir à la hausse. Pour un débutant, comprendre que le marché respire par des corrections avant de poursuivre sa tendance est essentiel.
Des graphiques en mode exponentiel
La progression du cours de l'or est désormais qualifiée de "verticale". L'utilisation d'échelles semi-logarithmiques sur les graphiques permet de mieux visualiser cette accélération. Antoine souligne que tant que les supports de court terme ne sont pas brisés, la "bulle" continue de gonfler, offrant des opportunités de suivi de tendance pour ceux qui savent sécuriser leurs profits via des stop-loss (ordres de vente automatique pour limiter les pertes).
📉 Contexte macroéconomique et marchés actions
L'impact relatif de la Réserve Fédérale
Malgré les annonces de la Fed (la banque centrale américaine) concernant les taux d'intérêt, le marché a réagi de manière mesurée, qualifiant l'événement de "non-événement". Le discours de Jerome Powell n'a pas suffi à freiner l'enthousiasme pour les valeurs refuges comme l'or, montrant une déconnexion partielle entre les décisions monétaires classiques et la trajectoire actuelle des métaux précieux.
La volatilité des géants de la technologie
Parallèlement à l'or, les résultats des entreprises de la Big Tech créent des remous. Alors que Microsoft a connu une baisse de 6%, Meta a progressé de 6,5%. Cette instabilité sur les actions technologiques renforce l'attrait pour l'or et l'argent. Les investisseurs surveillent désormais de près les publications à venir de mastodontes comme Apple et Mastercard pour anticiper la prochaine direction des indices boursiers.
🥈 L'argent : dans l'ombre du géant doré
Une convergence géométrique prometteuse
L'argent métal ne reste pas en marge. Antoine explique que l'argent est actuellement "attiré" par la hausse de l'or. En utilisant la géométrie de marché, il identifie une Golden Zone (zone d'or), un niveau de confluence où plusieurs indicateurs techniques se rejoignent pour signaler une opportunité d'achat robuste. C'est ce qu'on appelle la recherche de confluence, une méthode consistant à accumuler des preuves avant de prendre une décision.
Potentiel de surperformance du Silver
Bien que l'or capte l'attention, l'argent présente des configurations techniques qui pourraient le conduire vers les 122 dollars. L'analyse suggère que l'argent pourrait même finir par surperformer l'or en termes de pourcentage de progression. Pour un investisseur novice, l'argent représente souvent une alternative plus accessible, bien que plus volatile, pour s'exposer au secteur des métaux précieux.
❓ FAQ
1. Qu'est-ce qu'une "boîte verte" dans l'analyse technique ? Il s'agit d'une zone graphique définie par l'analyste où les probabilités de rebond du cours sont élevées. C'est une zone d'achat stratégique basée sur des supports historiques ou des ratios de Fibonacci.
2. Pourquoi l'or monte-t-il de façon "verticale" ? Cette montée verticale reflète une euphorie du marché et une forte demande. Dans ce scénario, les acheteurs sont prêts à payer des prix de plus en plus élevés sans attendre de corrections majeures, souvent par crainte de manquer la hausse (phénomène de FOMO).
3. Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ? C'est un outil utilisé par les traders pour identifier des niveaux de support ou de résistance potentiels. On trace des lignes horizontales basées sur les ratios mathématiques de Fibonacci (comme 50% ou 61,8%) pour prédire jusqu'où un cours peut corriger avant de reprendre sa tendance initiale.
4. Est-il trop tard pour investir dans l'or à 5 500 dollars ? L'analyse montre que la tendance est puissante, mais recommande la prudence. Plutôt que d'acheter au plus haut, il est conseillé d'attendre un retour dans les zones de support identifiées pour limiter les risques.
Résumé quotidien : 🌪️ Semaine noire sur les marchés 🚨
💥 Krach historique sur l’or et l’argent : la bulle a-t-elle éclaté ? 🚨
[BREAKING] 🚨Krach sur l'Argent et l'Or🚨
Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (30.01.2026)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."