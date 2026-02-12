-
Les futures du Dow Jones et du S&P 500 gagnent 0,3%
-
Le Nasdaq 100 avance de 0,2% en préouverture
-
Les ventes de logements anciens et les inscriptions au chômage attendues
-
Le dollar reste stable avant les publications
-
Les tensions Iran–États-Unis restent surveillées
-
Les contrats à terme de la Bourse de New York évoluent en hausse jeudi en préouverture, alors que les investisseurs se préparent à analyser de nouveaux indicateurs économiques clés. Après un rapport solide sur l’emploi publié la veille, le marché cherche à confirmer la solidité de l’économie américaine.
📈 Des indices attendus dans le vert
Progression modérée des futures
Vers 13h00, le contrat à terme sur le Dow Jones progressait de 0,3%. Le S&P 500 affichait la même hausse de 0,3%.
De son côté, le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, gagnait 0,2%, traduisant un optimisme mesuré avant l’ouverture officielle.
Un marché porté par la dynamique de l’emploi
Mercredi, le rapport sur l’emploi a montré que l’économie américaine avait créé bien plus d’emplois que prévu en janvier, tandis que le taux de chômage avait légèrement reculé. Ces données ont conforté l’idée d’une activité économique toujours robuste.
Les investisseurs cherchent désormais à savoir si cette dynamique se confirme dans d’autres segments de l’économie.
📊 Des indicateurs économiques très attendus
Les inscriptions au chômage à 14h30
Les opérateurs surveilleront en priorité les inscriptions hebdomadaires au chômage, attendues à 14h30. Cet indicateur permet d’évaluer l’évolution à court terme du marché du travail.
Une hausse inattendue pourrait signaler un début de ralentissement, tandis qu’un chiffre stable ou en baisse confirmerait la solidité observée mercredi.
Les ventes de logements anciens à 16h00
À 16h00, seront publiées les ventes de logements anciens pour janvier. Le secteur immobilier est particulièrement sensible aux niveaux des taux d’intérêt et constitue un baromètre important de la confiance des ménages.
Ces données pourraient influencer les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).
🌍 Un contexte géopolitique sous surveillance
Les relations Iran–États-Unis
Les investisseurs continuent également de suivre l’évolution des relations diplomatiques entre l’Iran et les États-Unis. Toute escalade ou apaisement pourrait avoir un impact sur les marchés, notamment sur les prix de l’énergie.
Ce facteur géopolitique reste une source potentielle de volatilité.
💵 Un dollar stable avant les annonces
Le billet vert marque une pause
Sur le marché des changes, l’indice DXY, qui mesure la valeur du dollar face à un panier de devises, évoluait quasiment à l’équilibre, à 96,84 points.
Cette stabilité reflète l’attentisme des investisseurs avant la publication des nouveaux indicateurs macroéconomiques.
🏢 Actualité des entreprises
Applied Materials après la clôture
Parmi les publications attendues, les résultats d’Applied Materials seront dévoilés après la clôture. Les investisseurs surveilleront particulièrement les perspectives liées au secteur des semi-conducteurs.
❓ FAQ
Pourquoi les futures de Wall Street sont-ils en hausse ?
Les investisseurs anticipent des indicateurs économiques solides après un rapport sur l’emploi supérieur aux attentes.
Quels indicateurs sont attendus aujourd’hui ?
Les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 et les ventes de logements anciens à 16h00.
Pourquoi le marché immobilier est-il important ?
Il reflète la santé financière des ménages et l’impact des taux d’intérêt sur l’économie.
Le dollar évolue-t-il fortement ?
Non, l’indice DXY reste quasiment stable avant les publications économiques.
Quels résultats d’entreprise sont attendus ?
Applied Materials doit publier ses résultats après la clôture des marchés.
