⚠️ Panne technique au CME sur le gaz et les métaux

Points clés 📊 Nasdaq 100 +1%, S&P 500 +0,7%

🤖 Nvidia attendue avec +70% de croissance du chiffre d’affaires (~66 Md$)

🎯 Mouvement implicite de ±5% selon le marché des options

💵 Dollar en léger recul, EUR/USD > 1,18

🥇 Or +1% (> 5 200$), argent +4% (> 90$)

₿ Bitcoin +7%, Ethereum +11%

🛢️ Stocks US de brut +16M barils (vs +2M attendus)

🇦🇺 Inflation australienne forte → AUD/USD +1%

🇯🇵 USD/JPY > 156, yen sous pression

🚀 Les indices américains avancent avant Nvidia La séance de mercredi se déroule dans le vert : Nasdaq 100 : +1%

S&P 500 : +0,7% Le marché attend les résultats de Nvidia, actuellement la plus grande capitalisation boursière mondiale. Les attentes : Revenus estimés à près de 66 milliards de dollars

Croissance annuelle d’environ +70%

Mouvement implicite d’environ ±5% selon les options L’action progresse déjà de plus de 2%, proche de ses records historiques. À noter : TSMC et ASML sont déjà à des sommets historiques

Les clients de Nvidia ont annoncé des CAPEX records Le marché anticipe un nouveau "beat" majeur. 💵 Dollar sous pression, métaux en hausse Le dollar recule légèrement : EUR/USD repasse au-dessus de 1,18 Le contexte d’incertitude géopolitique (Iran, politique tarifaire de Trump) soutient les actifs refuges : Or +1% (> 5 200$)

Argent +4% (> 90$) 🇺🇸 Trump et géopolitique Lors de son discours sur l’état de l’Union : Maintien de la stratégie tarifaire

Volonté affichée d’un accord avec l’Iran

Mais accusations selon lesquelles l’Iran reconstruirait ses installations nucléaires Le marché continue d’intégrer un risque élevé d’intervention militaire. ₿ Forte impulsion sur les cryptomonnaies Bitcoin +7% (~69 000$)

Ethereum +11% (> 2 000$) Le momentum crypto est clairement haussier aujourd’hui. 🛢️ Pétrole : tensions et stocks record Facteurs contradictoires : Risque de frappes US contre l’Iran → soutien aux prix

Stocks américains en hausse de 16 millions de barils (vs +2M attendus) → pression baissière Les stocks restent : Supérieurs à l’an dernier

Mais inférieurs à la moyenne 5 ans En parallèle : Russie et Iran baissent leurs prix officiels à l’exportation

Signes d’excès d’offre à moyen terme 💱 Forex : AUD fort, yen faible AUD/USD +1% après inflation australienne supérieure aux attentes (hausse des anticipations de resserrement RBA)

USD/JPY > 156, yen sous pression Le marché pense que le gouvernement japonais privilégie : Un yen faible

Une politique monétaire accommodante 🎬 Corporate : Warner Bros et Paramount Warner Bros indique que Paramount a soumis : Une nouvelle offre à 31$ par action

Potentiellement supérieure à celle de Netflix Risque d’intensification de la bataille de rachat. ⚠️ Incident technique au CME Le CME a suspendu : Les échanges sur le gaz naturel

Les métaux Cette panne survient juste avant : First Position Day

First Notice Day Un timing délicat pour les marchés dérivés.

