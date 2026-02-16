Les contrats US500 évoluent dans une fourchette étroite.

Le PCE et le PIB T4 seront publiés vendredi.

Le marché n’anticipe que deux baisses de taux maximum cette année.

Inflation US de janvier à 2.4%, sous les attentes.

Les marchés financiers américains sont fermés aujourd’hui en raison d’un jour férié, interrompant temporairement une séquence de séances marquées par des tensions macroéconomiques et une saison de résultats dense. Toutefois, cette accalmie pourrait être de courte durée : les prochains jours s’annoncent potentiellement plus volatils.

La séance de vendredi s’était achevée sur une note mitigée, les investisseurs digérant les dernières données d’inflation américaine.

📊 Inflation US et attentes de taux : prudence maintenue

Un CPI plus faible, mais pas décisif

L’inflation de janvier aux États-Unis a ralenti plus que prévu, ressortant à 2.4% en glissement annuel, contre 2.5% attendu. Sur un mois, la hausse des prix s’est limitée à 0.2%, sous les 0.3% anticipés.

Malgré ce signal favorable, le contexte global ne plaide pas pour un assouplissement rapide de la politique monétaire. La Réserve fédérale pourrait interpréter cette modération comme une confirmation de la trajectoire désinflationniste, sans urgence à accélérer les baisses de taux.

Un marché du travail toujours solide

En parallèle, le rapport sur l’emploi publié plus tôt dans la semaine a mis en évidence un marché du travail robuste. Cette résilience économique renforce l’argument d’une approche prudente de la Fed.

Actuellement, les marchés intègrent au maximum deux baisses de taux cette année, ce qui reflète des attentes modérées et une confiance limitée dans un cycle d’assouplissement agressif.

📅 PCE et PIB : catalyseurs clés de la semaine

Le PCE, indicateur préféré de la Fed

Vendredi, les investisseurs surveilleront particulièrement l’indice PCE, mesure d’inflation privilégiée par la Fed. Toute surprise à la hausse pourrait repousser les anticipations de baisse de taux, tandis qu’un chiffre modéré conforterait le scénario de détente progressive.

Croissance du T4 en ligne de mire

Le même jour, les données préliminaires du PIB du quatrième trimestre seront publiées. La combinaison de ces indicateurs, couplée à la saison des résultats en cours, pourrait fortement influencer la direction des indices américains.

Ce cocktail macroéconomique crée un terrain propice à un regain de volatilité dès la réouverture des marchés.

📈 US500 : calme technique avant possible mouvement

Contrats S&P 500 en range étroit

En l’absence de séance cash, les contrats US500 (S&P 500) évoluent dans une fourchette étroite, proches de leur niveau de référence.