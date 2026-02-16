-
Wall Street fermée aujourd’hui pour jour férié, volumes réduits.
-
Inflation US de janvier à 2.4%, sous les attentes.
-
Le marché n’anticipe que deux baisses de taux maximum cette année.
-
Le PCE et le PIB T4 seront publiés vendredi.
-
Les contrats US500 évoluent dans une fourchette étroite.
-
Les marchés financiers américains sont fermés aujourd’hui en raison d’un jour férié, interrompant temporairement une séquence de séances marquées par des tensions macroéconomiques et une saison de résultats dense. Toutefois, cette accalmie pourrait être de courte durée : les prochains jours s’annoncent potentiellement plus volatils.
La séance de vendredi s’était achevée sur une note mitigée, les investisseurs digérant les dernières données d’inflation américaine.
📊 Inflation US et attentes de taux : prudence maintenue
Un CPI plus faible, mais pas décisif
L’inflation de janvier aux États-Unis a ralenti plus que prévu, ressortant à 2.4% en glissement annuel, contre 2.5% attendu. Sur un mois, la hausse des prix s’est limitée à 0.2%, sous les 0.3% anticipés.
Malgré ce signal favorable, le contexte global ne plaide pas pour un assouplissement rapide de la politique monétaire. La Réserve fédérale pourrait interpréter cette modération comme une confirmation de la trajectoire désinflationniste, sans urgence à accélérer les baisses de taux.
Un marché du travail toujours solide
En parallèle, le rapport sur l’emploi publié plus tôt dans la semaine a mis en évidence un marché du travail robuste. Cette résilience économique renforce l’argument d’une approche prudente de la Fed.
Actuellement, les marchés intègrent au maximum deux baisses de taux cette année, ce qui reflète des attentes modérées et une confiance limitée dans un cycle d’assouplissement agressif.
📅 PCE et PIB : catalyseurs clés de la semaine
Le PCE, indicateur préféré de la Fed
Vendredi, les investisseurs surveilleront particulièrement l’indice PCE, mesure d’inflation privilégiée par la Fed. Toute surprise à la hausse pourrait repousser les anticipations de baisse de taux, tandis qu’un chiffre modéré conforterait le scénario de détente progressive.
Croissance du T4 en ligne de mire
Le même jour, les données préliminaires du PIB du quatrième trimestre seront publiées. La combinaison de ces indicateurs, couplée à la saison des résultats en cours, pourrait fortement influencer la direction des indices américains.
Ce cocktail macroéconomique crée un terrain propice à un regain de volatilité dès la réouverture des marchés.
📈 US500 : calme technique avant possible mouvement
Contrats S&P 500 en range étroit
En l’absence de séance cash, les contrats US500 (S&P 500) évoluent dans une fourchette étroite, proches de leur niveau de référence.
Le manque de catalyseurs immédiats et la fermeture de Wall Street limitent l’activité. Les volumes restent réduits et la volatilité contenue.
Un calme trompeur ?
Ce type de consolidation peut précéder un mouvement plus marqué, surtout dans un environnement où les anticipations monétaires restent sensibles aux publications économiques.
Les investisseurs semblent en position d’attente, prêts à ajuster leurs positions en fonction des prochaines données.
En résumé, la fermeture temporaire de Wall Street ne signifie pas une pause stratégique pour les marchés. Entre inflation, croissance et saison des résultats, les prochains jours pourraient redéfinir les anticipations de taux et orienter la trajectoire des indices américains.
❓ FAQ
Pourquoi Wall Street est-elle fermée aujourd’hui ?
En raison d’un jour férié officiel aux États-Unis.
Le ralentissement de l’inflation garantit-il des baisses de taux rapides ?
Non, la Fed reste prudente, surtout avec un marché du travail solide.
Pourquoi le PCE est-il important ?
C’est l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale pour orienter sa politique monétaire.
Le S&P 500 est-il volatil aujourd’hui ?
Non, les contrats évoluent dans une fourchette étroite en l’absence de séance cash.
La volatilité peut-elle augmenter cette semaine ?
Oui, notamment avec la publication du PCE et du PIB du T4.
