Points clés Les futures US reculent légèrement

Le pétrole reste au-dessus de 110 dollars

Le détroit d’Ormuz toujours perturbé

Les inquiétudes sur l’inflation persistent

Broadcom profite de l’essor de l’IA

Les contrats à terme américains évoluent sans direction claire mardi, les investisseurs restant partagés entre l’espoir d’un apaisement au Moyen-Orient et les risques persistants liés à l’énergie et à l’économie. 📉 Des marchés hésitants À 15h00 (heure de Paris) : Dow Jones : -0,3%

S&P 500 : -0,4%

Nasdaq 100 : -0,6% La veille, les principaux indices avaient terminé en hausse, soutenus par l’espoir de progrès dans les négociations visant à mettre fin au conflit. 🛢️ Le pétrole reste sous tension Les prix du pétrole restent élevés : Brent : +0,9% à 110,70$

WTI : +2,5% à 115,26$ Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, reste fortement perturbé. Le trafic maritime y est toujours limité, alimentant les craintes d’un choc durable sur l’approvisionnement énergétique. Cette situation pèse particulièrement sur : les économies asiatiques, grandes importatrices

l’Europe, dépendante du gaz du Golfe ⚠️ Pression maximale de Washington Donald Trump a averti que tout accord de cessez-le-feu devait inclure la réouverture du détroit. À défaut, il menace de frapper massivement les infrastructures iraniennes. Malgré cette fermeté, le président américain évoque toujours une issue diplomatique, affirmant que l’Iran serait prêt à conclure un accord. 📊 Une économie sous pression Les dernières données montrent un ralentissement du secteur des services américains en mars : Croissance plus faible que prévu

Contraction de l’emploi

Hausse des prix payés à leur plus haut niveau depuis octobre 2022 Ce mélange de ralentissement et de pressions inflationnistes renforce les craintes d’un scénario économique délicat. ⚠️ Le crédit privé inquiète Les inquiétudes persistent autour du marché du crédit privé, estimé à 1 800 milliards de dollars. Les actions de Blue Owl Capital ont chuté à un plus bas historique après que la société a limité les rachats dans deux fonds, face à une hausse des demandes de retrait. Ce type de décision ravive les craintes sur la liquidité et la solidité du secteur. 🪙 L’or progresse légèrement Les prix de l’or évoluent en légère hausse, profitant d’un repli du dollar. Cependant, le métal jaune reste sous pression ces dernières semaines : La hausse attendue de l’inflation liée à l’énergie

Des anticipations de taux d’intérêt élevés plus longtemps Ces facteurs limitent son potentiel, l’or étant moins attractif dans un environnement de taux élevés. 🤖 Broadcom porté par l’IA Les actions de Broadcom progressent en préouverture après l’annonce d’un accord stratégique avec Google. Le groupe fournira : des processeurs IA de nouvelle génération

des composants réseau pour les infrastructures cloud

des solutions jusqu’en 2031 Broadcom a également conclu un partenariat avec la start-up Anthropic, lui donnant accès à 3,5 gigawatts de capacité de calcul IA. Selon les analystes, ces accords renforcent le potentiel de revenus liés à l’IA, estimés à plus de 100 milliards de dollars d’ici 2027. ❓ FAQ Pourquoi les marchés américains hésitent-ils ?

Les investisseurs sont partagés entre espoirs de paix et risques persistants liés au pétrole et à l’inflation. Pourquoi le pétrole reste-t-il élevé ?

Le détroit d’Ormuz est toujours perturbé, limitant l’approvisionnement mondial. Quel est l’impact sur l’économie ?

La hausse de l’énergie alimente l’inflation et freine la croissance. Pourquoi le crédit privé inquiète-t-il ?

Des restrictions de rachats dans certains fonds signalent des tensions de liquidité. Pourquoi Broadcom monte-t-elle ?

Grâce à des accords majeurs avec Google et Anthropic dans l’intelligence artificielle.

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