Wall Street perd de son élan 🗽 Les fondamentaux sont-ils toujours à la hauteur de ce marché haussier ?

Malgré les récents replis, le S&P 500 reste proche de ses plus hauts historiques, ce qui amène naturellement à se demander si le marché n’est pas déjà allé trop loin. Le problème est que les niveaux de l’indice ne reflètent pas à eux seuls toute la réalité. Au cours des derniers trimestres, les bénéfices et les prévisions de bénéfices se sont améliorés suffisamment rapidement pour que la remontée du marché ne puisse s’expliquer uniquement par une expansion des valorisations.

Les bénéfices du S&P 500 ont progressé de près de 50,4 % en glissement annuel au dernier trimestre, contre des prévisions antérieures de 23,2 %. Il s’agit du taux de croissance le plus élevé depuis le troisième trimestre 2021. Une partie de ce résultat provient toutefois d’Alphabet et d’Amazon, qui ont comptabilisé des gains liés à SpaceX et à Anthropic. Hors ces effets, la croissance des bénéfices aurait été plus proche de 32 % en glissement annuel, ce qui reste tout de même environ 10 points de pourcentage au-dessus de la hausse de l’indice S&P 500 lui-même.

Il s’agissait déjà du deuxième trimestre consécutif avec une croissance des bénéfices supérieure à 20 % et du septième trimestre d’affilée de croissance à deux chiffres. La croissance du chiffre d’affaires s’accélère également, avec une hausse d’environ 15 % en glissement annuel, soit le rythme le plus soutenu depuis le quatrième trimestre 2021. Même en excluant les secteurs de l’énergie et de la technologie, la croissance du chiffre d’affaires aurait été d’environ 9,7 %.

Cette amélioration ne se limite pas aux plus grandes entreprises technologiques. Pas moins de 8 des 11 secteurs du S&P 500 affichent une croissance des bénéfices à deux chiffres. Les bénéfices du secteur de l’énergie ont progressé d’environ 135 % en glissement annuel, tandis que ceux des services de communication et de la consommation discrétionnaire ont augmenté de près de 110 %. Cela affaiblit l’argument selon lequel l’ensemble du marché haussier serait uniquement tiré par une poignée de méga-capitalisations.

Graphique US500 (intervalle D1)

Si l’on examine le contrat S&P 500 (US500), le principal niveau de soutien se situe autour de 7 620 points et est renforcé par la moyenne mobile exponentielle à 50 séances (EMA50, ligne orange). Les principaux niveaux de résistance se situent à 7 800 et 8 000 points.

Source: xStation5

Le taux de croissance des prévisions de bénéfice par action (BPA) à 12 mois pour les entreprises de l'indice S&P 500 a atteint environ 35 % en glissement annuel (même s'il n'y a pas eu de récession l'année dernière !), ce qui confirme un soutien fondamental évident.

Source: XTB Research

Le S&P 500 est cher, mais pas excessivement cher

Alors que l’indice évolue près de ses plus hauts historiques, les valorisations restent élevées, mais elles ne sont toujours pas comparables aux périodes les plus extrêmes de l’histoire. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois s’établit à environ 21,8. Ce niveau est nettement supérieur à la plupart des niveaux observés depuis 1980, mais reste inférieur aux extrêmes atteints lors de la bulle Internet ou du rebond post-pandémique.

Ce qui importe davantage, cependant, c’est la relation entre le niveau de l’indice et les prévisions de bénéfices. Le S&P 500 progresse, tandis que le ratio cours/bénéfice prévisionnel n’augmente pas au même rythme. Cela signifie qu’une partie des gains de l’indice est absorbée par la hausse des prévisions de bénéfice par action, plutôt que d’être uniquement tirée par la volonté des investisseurs de payer des multiples de valorisation plus élevés.

Il s’agit là d’une distinction importante. Le marché peut rester cher en termes absolus, mais si les prévisions de bénéfices progressent plus rapidement que les cours des actions, sa valorisation relative cesse de se détériorer. La situation actuelle s’apparente donc davantage à un marché soutenu par l’amélioration des fondamentaux qu’à une phase classique de simple expansion des multiples.

Source: XTB Research

Les révisions des bénéfices rompent avec les tendances historiques

Ce phénomène est encore plus visible dans les prévisions de bénéfices des analystes. Historiquement, les estimations de bénéfices du S&P 500 commencent généralement l’année à un niveau relativement élevé, puis sont progressivement revues à la baisse. En moyenne depuis 2000, les révisions ont affiché une baisse d’environ 9 %.

En 2026, c’est l’inverse qui se produit. La croissance prévisionnelle des bénéfices avoisine les 30 %, tandis que les prévisions ont déjà été revues à la hausse d’environ 15 % depuis le début de l’année. De si fortes révisions positives constituent une exception historique plutôt qu’une caractéristique habituelle du cycle.

L’année 2027 devrait également rester solide, même si la croissance du chiffre d’affaires devrait progressivement se normaliser par rapport aux niveaux actuels. Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de l’indice augmente d’environ 11,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre et de 10,9 % au quatrième trimestre 2026. En 2027, le rythme devrait ralentir pour s’établir à environ 8,4 %.

Cela laisse tout de même entrevoir un scénario de croissance très solide. Dans le même temps, cela soulève la question de savoir si la barre a déjà été placée si haut qu’il deviendra de plus en plus difficile de relever encore les attentes au cours des prochains trimestres.

Source: LSEG, BlackRock, Truist, FactSet

Les dépenses d'investissement (CAPEX) dans l'IA ne cessent d'augmenter et continuent de soutenir le cycle

Les hyperscalers ne semblent pas s'attendre à un ralentissement significatif de la demande en infrastructures d'IA. Les dépenses d'investissement (CAPEX) combinées prévues pour Alphabet, Amazon, Meta et Oracle sont passées d'environ 560 milliards de dollars à 612,5 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 52,5 milliards de dollars, soit environ 9,4 %.

Alphabet a revu ses prévisions à la hausse, passant de 185 milliards de dollars à 200 milliards, Amazon de 200 milliards à 220 milliards, Meta de 135 milliards à 137,5 milliards, tandis qu’Oracle a relevé ses prévisions de 40 milliards à 55 milliards de dollars. Dans le cas d’Oracle, cela représente une révision de pas moins de 37,5 %.

Sur une base trimestrielle, cela se traduit par environ 50 milliards de dollars supplémentaires de dépenses liées à l’IA. Cela a des répercussions sur l’ensemble de la chaîne des infrastructures, des centres de données au cloud computing en passant par les semi-conducteurs. Les géants de la tech continuent également d’afficher des résultats solides dans le secteur du cloud, tandis que la hausse des investissements suggère que les plus grandes entreprises ne voient toujours aucune raison de s’écarter du cycle actuel.

Dans le même temps, les attentes concernant les semi-conducteurs sont exceptionnellement élevées. La croissance prévisionnelle du BPA pour le secteur des semi-conducteurs du S&P 500 au cours des 12 prochains mois s’établit à environ 143 % en glissement annuel. Cela met en évidence à la fois l’ampleur de la croissance potentielle et celle des attentes auxquelles les entreprises devront répondre.

Source: XTB Research

Le marché anticipe les bénéfices futurs, et non ceux du passé

La différence entre le ratio cours/bénéfice (P/E) historique et le ratio cours/bénéfice prévisionnel mérite également d’être soulignée. Le multiple basé sur les bénéfices historiques reste nettement plus élevé, tandis que le ratio cours/bénéfice prévisionnel est relativement plus stable.

Le marché table donc clairement sur une nouvelle amélioration des bénéfices au cours des prochains trimestres. Tant que les prévisions de bénéfice par action (BPA) continueront d’être revues à la hausse, ce cadre de valorisation restera cohérent en soi. Le problème se poserait si les révisions commençaient à ralentir alors que les cours des actions resteraient élevés.

C'est l'un des éléments les plus importants du contexte de marché actuel. Le risque aujourd'hui ne réside pas seulement dans le niveau élevé du PER lui-même, mais aussi dans la mesure où ce PER dépend d'un scénario de croissance des bénéfices très solide.

Source: XTB Research

Wall Street est chère, mais les fondamentaux restent solides

Il est difficile de résumer la situation actuelle du marché à la simple conclusion selon laquelle le S&P 500 se situe à des niveaux records et doit donc être surévalué. Les fondamentaux sont plus solides qu’au cours des trimestres précédents, la croissance des bénéfices s’étend à un plus large éventail d’entreprises, les révisions sont exceptionnellement positives et les dépenses d’investissement liées à l’IA continuent d’augmenter. Dans le même temps, ce marché ne laisse pas une grande marge d’erreur. Les investisseurs anticipent déjà une nouvelle amélioration du bénéfice par action (BPA), le maintien de niveaux d’investissement élevés et la poursuite de la monétisation de l’IA. Si ces éléments continuent de se concrétiser, l’indice pourrait poursuivre sa hausse sans que les multiples de valorisation n’augmentent de manière significative.

Si, en revanche, le rythme des révisions de bénéfices commence à s’essouffler, le multiple de bénéfices prévisionnels actuel de 21 à 22 fois pourrait rapidement devenir moins confortable. Wall Street reste donc chère, mais les valorisations actuelles s’appuient davantage sur les bénéfices que sur le seul optimisme des investisseurs. La question clé pour les trimestres à venir n’est plus de savoir si les bénéfices seront bons, mais s’ils seront suffisamment solides pour dépasser des attentes déjà fixées à un niveau très élevé.