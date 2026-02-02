La saison des résultats du quatrième trimestre 2025 sur Wall Street est en train de renverser le narratif prudent qui dominait encore fin décembre. Avec environ un tiers des sociétés du S&P 500 ayant déjà publié, les chiffres convergent vers une conclusion claire : les entreprises américaines résistent bien mieux que prévu, tant sur les revenus que sur la rentabilité.

Source: BofA Global Research

📈 Scorecard FactSet : des surprises largement positives

Des attentes clairement trop basses

Selon FactSet (au 30 janvier 2026) :

~75% des entreprises battent les attentes de BPA ,

~65% dépassent les attentes de chiffre d’affaires.

Ce mix suggère que les anticipations avaient été révisées de manière conservatrice, notamment à cause des inquiétudes sur les coûts, les tarifs et les salaires. Pour l’instant, ces risques ne se matérialisent pas au niveau agrégé.

Croissance bénéficiaire : un signal clé pour l’indice

Le point central est le taux de croissance bénéficiaire annuel “blended” de 11.9% pour le S&P 500.

S’il se confirme jusqu’à la fin de la saison :

ce serait le cinquième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres,

un signal fort que le cycle des bénéfices reste un pilier du marché actions.

À titre de comparaison, le consensus fin décembre n’anticipait que 8.3%. L’écart montre que cette saison ne fait pas que “éviter la déception” : elle rehausse activement les attentes.

💰 Marges nettes : le véritable point fort du trimestre

Un record historique depuis 2009

La donnée la plus marquante concerne la profitabilité. Le S&P 500 affiche actuellement une marge nette agrégée de 13.2% pour le T4.

Si ce chiffre se maintient :

il dépasserait le record précédent de 13.1% ,

record… établi au trimestre précédent.

Autrement dit, malgré le bruit médiatique autour des coûts, les marges ne se contractent pas : elles atteignent des sommets historiques.

Un démenti clair au narratif de “compression des marges”

Tarifs, logistique, salaires, énergie… tous ces facteurs étaient censés éroder la rentabilité. Or, à ce stade, les entreprises montrent une capacité remarquable à préserver – voire accroître – leurs marges, via :

le pricing power,

l’optimisation des coûts,

et la concentration des profits sur les segments les plus rentables.

🧠 Lecture sectorielle : la performance n’est pas uniforme

Les moteurs : Technologie et Industrielles

La hausse des marges se concentre principalement sur deux secteurs clés :

Technologie : marge nette 29.0% , contre 26.8% un an plus tôt

Industrials : marge nette 12.5% , contre 10.7% auparavant



Ces secteurs ont un poids suffisant dans l’indice pour tirer la moyenne globale vers le haut.

Les secteurs sous pression

À l’inverse, certains segments voient leurs marges se contracter :

Immobilier : 33.5% vs 35.1% y/y

Énergie : stable autour de 7.8%

Il est important de noter que seuls cinq secteurs affichent actuellement des marges au-dessus de leur moyenne à cinq ans. La “boom des marges” n’est donc pas généralisée, mais concentrée sur quelques poids lourds très profitables.

Source: FactSet

🔄 Trimestre sur trimestre : un tableau plus nuancé

Des marges record… mais pas partout

En comparaison Q4 vs Q3 :

Seuls trois secteurs améliorent leurs marges,

Industrials se distingue nettement (12.5% vs 10.5%).

À l’inverse, certaines poches subissent une pression séquentielle marquée, notamment :

Utilities : 12.9% vs 17.1%.

Cela confirme que le record de marge agrégée est surtout dû à la résilience exceptionnelle de quelques grands secteurs, plutôt qu’à une amélioration homogène.

🗣️ Guidance Q1 2026 : constructive mais prudente

Les indications fournies par les entreprises pour le T1 2026 sont globalement rassurantes :

17 sociétés ont publié une guidance positive de BPA,

7 seulement une guidance négative.

Ce n’est pas un message d’euphorie, mais cela suggère que les dirigeants voient davantage d’opportunités que de risques immédiats, dans un environnement pourtant incertain.

⚖️ Valorisation : le revers de la médaille

Un marché cher… parce qu’il le mérite ?

Le P/E forward 12 mois du S&P 500 s’établit à 22.2, soit :

bien au-dessus de la moyenne 5 ans (20.0) ,

et de la moyenne 10 ans (18.8).

Le marché paie cher la qualité des bénéfices et la solidité des marges. Le problème n’est donc pas fondamental, mais asymétrique :

👉 la marge d’erreur est faible.

La moindre déception sur les résultats à venir pourrait être sévèrement sanctionnée.

Source: FactSet

🔮 Perspectives 2026 : des marges encore plus élevées ?

Le consensus anticipe une nouvelle amélioration des marges nettes en 2026 :

13.2% (T1 2026)

13.8% (T2)

14.2% (T3 et T4)

Si cette trajectoire se matérialise, les multiples actuels resteraient défendables, à condition :

de maintenir une discipline des coûts stricte,

et un pricing power durable.

📉➡️📈 Analyse technique – US500 (D1)

Les futures S&P 500 (US500) ont rapidement reconquis la moyenne mobile à 50 jours, évoluant de nouveau autour de 6 950 points.

La dynamique bénéficiaire solide continue de soutenir le scénario haussier, malgré des signaux techniques de momentum plus mitigés à court terme.

Source : xStation5

❓ FAQ

Pourquoi cette saison de résultats est-elle si importante ?

Parce qu’elle invalide le scénario de compression des marges et rehausse les attentes pour 2026.

Les entreprises américaines sont-elles vraiment résilientes ?

Oui, surtout dans la technologie et l’industrie, qui concentrent une grande partie des profits.

Le marché n’est-il pas trop cher ?

Il est cher, mais soutenu par des fondamentaux solides. Le risque est la déception, pas l’excès actuel.

Les marges peuvent-elles encore monter ?

Selon le consensus, oui – mais cela exigera une exécution quasi parfaite.

Le S&P 500 peut-il repasser au-dessus de 7 000 ?

Si la dynamique bénéficiaire se confirme, ce scénario reste crédible à court/moyen terme.