Les données solides sur l’emploi US renforcent le biais haussier du billet vert.

EUR/USD recule de près de 0,3% , à 1,1775.

Le dollar américain figure parmi les devises les plus fortes de la séance.

Le dollar américain s’impose comme l’une des devises les plus solides du jour, soutenu par des données robustes sur le marché du travail et par la remontée des prix du pétrole. Cette combinaison macroéconomique renforce les anticipations d’une politique monétaire prudente de la Fed et soutient les rendements, au détriment des actifs alternatifs.

Dans ce contexte, Bitcoin et l’argent évoluent sous pression, tandis que la paire EUR/USD accélère à la baisse.

💲 Dollar américain : soutien macroéconomique solide

Un marché du travail résilient

Les dernières statistiques sur l’emploi américain confirment la solidité du marché du travail. Ce signal réduit la probabilité d’un assouplissement rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Un marché de l’emploi robuste tend à maintenir des rendements obligataires élevés, ce qui soutient mécaniquement le dollar. Les investisseurs privilégient ainsi la devise américaine face à l’euro et aux actifs plus risqués.

L’effet pétrole renforce le billet vert

La récente hausse des prix du brut amplifie ce mouvement. Un pétrole plus cher peut alimenter les pressions inflationnistes et retarder d’éventuelles baisses de taux, renforçant l’attrait du dollar.

Dans ce contexte, les actifs sensibles aux taux et à la liquidité mondiale, comme les cryptomonnaies et les métaux précieux, enregistrent des dégagements.

🪙 Argent : rejet sous la zone clé des $90–91

Une résistance technique décisive

Source: xStation5

L’argent a de nouveau échoué à franchir la zone techniquement stratégique des $90–91 l’once, un niveau qui correspond à une résistance majeure en termes de price action.

Après avoir brièvement dépassé les $90 hier – une première depuis début février – le métal a rapidement corrigé vers $87 l’once. Ce rejet confirme la difficulté des acheteurs à installer une dynamique haussière durable.

Risque de repli vers la moyenne mobile

Un mouvement baissier plus marqué pourrait entraîner un passage sous la moyenne mobile à 50 jours (EMA 50), représentée par la ligne orange sur le graphique.

Dans un scénario extrême, une extension baissière pourrait ouvrir la voie à un retour vers la zone des $70. À court terme, la priorité pour les acheteurs reste la reconquête durable du seuil des $90.

₿ Bitcoin : consolidation fragile sous $70 000

Un échec sur la borne haute

Source: xStation5

Après plusieurs séances de repli, Bitcoin évolue dans une phase de consolidation comprise entre $60 000 et $70 000.

Le test récent de la borne supérieure de ce range s’est soldé par un échec, les vendeurs reprenant la main. Le passage sous $67 000 confirme une pression vendeuse persistante et souligne la fragilité structurelle du marché crypto.

Une dynamique toujours dépendante du dollar

Le renforcement du dollar pèse mécaniquement sur Bitcoin, souvent perçu comme un actif alternatif sensible aux conditions de liquidité mondiale.

Tant que le billet vert reste soutenu par des données macroéconomiques solides, la cryptomonnaie pourrait continuer d’évoluer dans un environnement volatil et contraint.

💶 EUR/USD : reprise de l’impulsion baissière

Retour vers 1,1775

Source: xStation5