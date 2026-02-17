Paramount envisagerait 31 $/action , valorisant le groupe à plus de 108 Mds$.

Points clés Warner Bros. Discovery rouvre les discussions avec Paramount .

Date limite fixée au 23 février pour une offre finale améliorée.

Paramount envisagerait 31 $/action , valorisant le groupe à plus de 108 Mds$.

Netflix propose 27,75 $/action , structure majoritairement en cash.

Forte volatilité attendue jusqu’au vote des actionnaires le 20 mars 2026.

Les négociations autour de Warner Bros. Discovery (WBD) entrent dans une phase décisive. Le conseil d’administration a officiellement rejeté la dernière proposition révisée de Paramount tout en rouvrant temporairement les discussions, après avoir obtenu une dérogation de Netflix autorisant des négociations limitées. Un ultimatum a été fixé au 23 février pour la présentation d’une offre finale et améliorée. Malgré cette ouverture, la direction continue de recommander l’offre de Netflix, mettant en avant sa prévisibilité et son degré plus élevé de certitude d’exécution. 💰 Paramount : une prime plus attractive Paramount aurait signalé sa volonté de porter son offre à environ 31 $ par action, contre 30 $ précédemment. Cela impliquerait une valorisation totale dépassant 108 milliards de dollars, dette incluse. L’offre couvrirait l’ensemble des actifs de Warner Bros. Discovery, y compris les segments télévision et information. Éléments renforçant l’attractivité : Mécanisme de compensation trimestrielle en cas de retard de clôture

Engagement de couvrir les 2,8 milliards $ de pénalité dus à Netflix en cas de rupture

Valorisation nominale supérieure Sur le papier, l’offre semble plus généreuse pour les actionnaires. 📺 Netflix : moins cher, mais plus sûr ? Netflix propose environ 27,75 $ par action, pour une transaction estimée entre 82 et 83 milliards $. La différence clé réside dans la structure : Transaction majoritairement en cash

Cible plus restreinte (studio et streaming principalement)

Moins de complexité réglementaire Selon le conseil d’administration de WBD, cette structure offre une plus grande visibilité sur la réalisation effective de la transaction. Un rachat global par Paramount pourrait en revanche entraîner un examen antitrust plus approfondi, augmentant le risque d’intervention réglementaire. 📈 Marché : volatilité et possible surenchère À court terme, le marché intègre la possibilité qu’une offre officiellement jugée “supérieure” émerge. Scénarios possibles : Paramount améliore significativement son offre

→ Soutien au cours de WBD

→ Pression accrue sur Netflix pour ajuster sa proposition Offre insuffisante ou peu crédible

→ Retour au scénario central : finalisation avec Netflix Cette dynamique crée les conditions d’un potentiel concours d’enchères, susceptible d’accroître la valeur pour les actionnaires — mais avec une volatilité accrue. ⚖️ Maximiser le prix ou minimiser le risque ? La situation illustre un dilemme classique en M&A : Maximisation du prix (Paramount)

Certitude d’exécution (Netflix) Certains investisseurs privilégieront la prime immédiate, tandis que d’autres accorderont davantage d’importance à la probabilité réelle de clôture. Trois éléments seront déterminants : Le niveau final et la structure de l’offre de Paramount

L’évaluation du conseil d’administration

La position des autorités réglementaires Le vote des actionnaires prévu le 20 mars 2026 constitue la prochaine échéance clé. 🎯 Conclusion Warner Bros. Discovery se trouve au cœur d’une bataille stratégique opposant prime financière et sécurité transactionnelle. Tant qu’aucune offre définitive n’est validée, les investisseurs doivent s’attendre à une volatilité élevée et à des réactions rapides du marché à chaque nouvelle information. La résolution dépendra moins des intentions que de la crédibilité financière et réglementaire des propositions en présence. ❓ FAQ Pourquoi Paramount propose-t-il un prix plus élevé ?

Pour convaincre le conseil et les actionnaires de privilégier une transaction globale malgré un risque réglementaire plus élevé. Pourquoi le board préfère-t-il Netflix ?

En raison d’une meilleure visibilité sur la finalisation et d’un risque antitrust plus limité. Y aura-t-il une surenchère ?

C’est possible si Paramount améliore son offre et que Netflix décide de la matcher. Quand les actionnaires voteront-ils ?

Le 20 mars 2026. Le titre WBD restera-t-il volatil ?

Oui, jusqu’à clarification définitive de l’issue des négociations.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."