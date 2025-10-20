Waymo : Une course contre les autorités réglementaires

Points clés La croissance de l'adoption de l'IA a été remarquable et devrait continuer à progresser.

Cependant, des questions réglementaires persistent.

Les véhicules autonomes se sont imposés sur les routes, principalement en Asie et en Amérique du Sud, et rien n'indique qu'ils en disparaîtront de sitôt. Le rythme d'adoption de cette technologie conforte les thèses des partisans de cette solution, ce qui se reflète dans les valorisations des entreprises de ce secteur. Les analystes couvrent aujourd'hui ce secteur de manière exhaustive. La plupart d'entre eux prévoient une croissance quasi exponentielle de la part des véhicules autonomes, tant dans le trafic routier que dans la structure de l'ensemble du marché automobile. Il apparaît de plus en plus clairement que ce segment n'est plus une curiosité futuriste, mais commence à jouer le rôle d'un véritable moteur de croissance pour les entreprises technologiques et les investisseurs du secteur de la mobilité.

Bien que pour beaucoup, Tesla reste synonyme de véhicules autonomes, il convient de noter qu'un concurrent potentiellement sérieux apparaît lentement à l'horizon. Waymo, une filiale d'Alphabet (Google), se développe de manière plus méthodique, ciblée et spécialisée que le leader du marché. Cette approche pourrait poser de sérieux problèmes à Tesla à long terme. Source: Bloomberg Finance Lp Source: Goldman Sachs Selon l'analyse de Bloomberg, le nombre de trajets effectués par Waymo devrait dépasser les 6,5 millions, tandis que les analystes de Goldman Sachs estiment que la part des véhicules autonomes dans le trafic routier total dépassera les 7 %, ce qui se traduirait par une valeur marchande pouvant atteindre 6,5 milliards de dollars.

Cependant, des préoccupations réglementaires persistent. Même aux États-Unis, un pays libéral généralement favorable aux innovations non testées et potentiellement risquées dans le domaine de la circulation routière, le comportement des véhicules autonomes suscite de plus en plus de doutes.

À tel point que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a lancé une enquête sur près de 2 000 véhicules Waymo. Ce nombre comprend la grande majorité de la flotte de l'entreprise, dont la taille exacte reste inconnue.

L'enquête fait suite à des signalements de comportements dangereux de systèmes autonomes à proximité de bus scolaires, incidents qui, selon le régulateur, nécessitent une clarification immédiate.

Pour l'instant, le marché réagit avec calme. Il n'y a pas de mouvements significatifs avant l'ouverture du marché sur les actions Alphabet ou même Tesla, mais l'enquête de la NHTSA elle-même constitue un autre facteur de risque que les investisseurs devraient prendre en compte dans leurs modèles d'évaluation.

Les tensions réglementaires autour de la mobilité autonome pourraient devenir l'une des principales sources de volatilité du secteur à long terme, surtout si d'autres incidents ou décisions administratives ont un impact sur le rythme de la mise en œuvre généralisée de cette technologie.

Un accident grave impliquant des voitures autonomes et, par exemple, des enfants pourrait modifier le sentiment de la société et des régulateurs pendant de nombreuses années. De nouvelles restrictions et une baisse de la demande pourraient sérieusement réduire les marges des entreprises et fermer complètement les marchés moins enclins à expérimenter leur sécurité routière.

