Le sentiment sur les principaux indices américains est mitigé aujourd’hui. Les investisseurs digèrent à la fois les décisions de la Fed et les résultats récents des géants technologiques, tout en attendant les publications d’Apple et Amazon après la clôture. En toile de fond, la prolongation de la trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine lors de la visite asiatique de Donald Trump soutient un léger regain d’optimisme.

Les contrats à terme sur les valeurs technologiques reculent toutefois : le US100 perd 0,4 %, le US500 reste stable autour de son niveau d’ouverture, tandis que le US30 et le US2000 progressent respectivement de 0,3 % et 0,8 %.

La situation de marché reste complexe, les décisions du FOMC et les résultats des MAG7 provoquant des mouvements contrastés à Wall Street.

Alphabet a publié un chiffre d’affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes , entraînant de forts gains après la séance .

a publié un chiffre d’affaires et un bénéfice , entraînant de . Microsoft a présenté de bons résultats, mais les prévisions de ventes pour le prochain trimestre ont suscité une réaction prudente .

a présenté de bons résultats, mais les ont suscité une . Meta, de son côté, a amélioré ses performances mais a fortement relevé ses dépenses d’investissement, provoquant un effondrement de son titre après publication.

Le marché reste dans l’attente des prochaines publications de résultats.

Données Macroéconomiques:

Les commentaires de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, à la suite de la décision d’hier, ont refroidi les attentes concernant une baisse des taux en décembre. Le chef de la banque centrale a estimé que l’inflation restait légèrement élevée, tandis que le ralentissement de la hausse des prix dans les services se poursuit.

Il a également souligné un affaiblissement notable de la demande de main-d’œuvre, avec toujours peu de licenciements mais moins de recrutements. Powell a ajouté que la suspension du fonctionnement du gouvernement pèse temporairement sur l’activité, mais que cet effet devrait s’inverser par la suite.

À la suite de ces déclarations, le dollar s’est nettement renforcé et les indices boursiers ont reculé, traduisant un sentiment plus prudent et une plus grande sensibilité des valorisations aux résultats à venir.

Par ailleurs, les données sur les stocks de gaz naturel aux États-Unis ont été publiées : elles se sont révélées supérieures aux attentes, à 74 milliards de pieds cubes (Bcf) contre 71 Bcf attendus, bien qu’en baisse par rapport aux 87 Bcf enregistrés la semaine précédente.



US100 (D1)

Source: xStation5

Le Nasdaq-100 a rebondi sur la limite supérieure du canal haussier, retombant vers 26 060 dollars.

Le scénario de base prévoit un retour vers 25 300 dollars, où se situe la zone de support définie par les sommets de la dernière consolidation.

Après normalisation de l’indicateur RSI, l’indice pourrait reprendre sa tendance haussière à condition de ne pas descendre en dessous de 25 100 dollars.

Actualité des entreprises :

Meta (META.US) – La société a publié des résultats supérieurs au consensus des analystes, mais le moral des investisseurs a été brisé par une perte fiscale exceptionnelle de plus de 15 milliards de dollars. L’action s’est effondrée de 9 % après la séance, et perd jusqu’à 12 % à l’ouverture.

Microsoft (MSFT.US) – Les résultats ont dépassé les attentes tant en matière de chiffre d’affaires que de bénéfice par action, avec une croissance de 40 % du segment cloud. Cependant, l’annonce d’une hausse supplémentaire des investissements en infrastructures a inquiété les investisseurs. Le titre recule de plus de 2 % à l’ouverture.

Alphabet (GOOGL.US) – Le chiffre d’affaires atteint 120,3 milliards de dollars, contre 99,6 milliards attendus, et le bénéfice par action s’élève à 2,87 $, supérieur aux 2,33 $ prévus. L’entreprise a surpassé les attentes dans tous ses secteurs d’activité, avec une forte croissance du cloud. L’action progresse de plus de 4 % à l’ouverture.

Chipotle Mexican Grill (CMG.US) – Le titre chute de plus de 18 % après que la société a abaissé pour la troisième fois de l’année ses prévisions de ventes annuelles.

eBay (EBAY.US) – L’action recule de plus de 15 % après que la société a prévu un BPA ajusté inférieur au consensus de 5,46 $.

FMC Corp (FMC.US) – Le producteur d’engrais plonge de 38 %, après avoir abaissé sa prévision de bénéfice ajusté par action à 2,92 $, contre 3,26 $ précédemment et un consensus à 3,47 $.