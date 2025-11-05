🚀 AMD confirme sa stratégie en matière d'IA avec des résultats solides et des prévisions optimistes

Points clés Chiffre d'affaires record et accélération : AMD a atteint un chiffre d'affaires record de 9,25 milliards de dollars au troisième trimestre et prévoit une croissance de 25 % en glissement annuel au quatrième trimestre, confirmant ainsi que l'entreprise a dépassé son plateau de croissance.

La diversification protège contre les risques : les solides performances du segment Clients et Jeux (+73 % en glissement annuel) ont compensé le ralentissement de la croissance du segment Centres de données, ce qui a permis de réduire efficacement les risques du portefeuille.

Conversion et engagement : les dépenses massives en R&D et les commandes fermes d'OpenAI et d'Oracle ont permis de passer d'une approche axée sur les risques stratégiques à une approche axée sur l'exécution opérationnelle d'un pipeline de revenus à long terme.

AMD affirme clairement que l'avenir de l'IA appartient à ceux qui sont capables de tenir leurs promesses, et non à ceux qui se contentent de les faire. Tout comme Nvidia, AMD fournit un produit tangible, à savoir le matériel essentiel qui sous-tend la révolution de l'IA à son rythme actuel. Avec un chiffre d'affaires record de 9,25 milliards de dollars et une croissance confirmée dans tous les segments, des centres de données aux jeux vidéo, l'entreprise prouve que la concurrence avec NVIDIA est une réalité du marché. Alors que SMCI déçoit avec des reports de demande, le chiffre d'affaires d'AMD devrait s'accélérer, alimenté par l'augmentation des commandes d'OpenAI, d'Oracle et du gouvernement américain. Wall Street trace une ligne claire : toutes les puces IA ne sont pas créées égales. Bien que la société ait présenté des résultats solides, le léger recul observé après la clôture des marchés peut être attribué à la faiblesse générale du marché. Cependant, les pertes d'AMD ont été nettement moins importantes que celles enregistrées par SMCI ou Arista Networks, acteurs clés de l'écosystème IA. Principaux résultats financiers : résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre 2025 Chiffre d'affaires : 9,25 milliards de dollars (record historique) contre 8,74 milliards de dollars attendus, soit +5,8 % de plus que le consensus.

(record historique) contre 8,74 milliards de dollars attendus, soit que le consensus. Bénéfice par action ajusté : 1,20 dollar contre 1,17 dollar attendu, soit +2,6 % de plus que les prévisions.

contre 1,17 dollar attendu, soit que les prévisions. Bénéfice d'exploitation ajusté : 2,24 milliards de dollars contre 2,15 milliards attendus, soit une hausse de 4,2 % .

contre 2,15 milliards attendus, soit une . Marge brute ajustée : 54 % contre 54,5 % attendus (écart minime).

54 % contre 54,5 % attendus (écart minime). Dépenses en R&D : 2,14 milliards de dollars contre 1,96 milliard attendus, soit une hausse de 9,2 % des investissements. Croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre en glissement annuel : +36 % (contre 6,82 milliards de dollars au troisième trimestre 2024). Prévisions : dépasser le plateau Prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2025 : 9,3 à 9,9 milliards de dollars (moyenne de 9,6 milliards de dollars) contre 9,21 milliards de dollars attendus. Cela implique une croissance de +4 % en glissement trimestriel et de +25 % en glissement annuel .

Commentaire général sur les résultats : diversification et conversion Performance record et changement structurel : le chiffre d'affaires record de 9,25 milliards de dollars donne confiance aux investisseurs quant au fait que la croissance de la demande dans les segments des centres de données et de l'IA est le signe d'un changement structurel dans l'industrie .

le chiffre d'affaires record de 9,25 milliards de dollars donne confiance aux investisseurs quant au fait que la croissance de la demande dans les segments des centres de données et de l'IA est le signe d'un . Contraintes géopolitiques : AMD a exclu les revenus liés aux ventes de puces MI308 en Chine en raison de contraintes géopolitiques. Cela suggère que le véritable potentiel de production de l'entreprise est plus élevé et qu'un apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine pourrait entraîner une réévaluation significative du titre.

AMD en raison de contraintes géopolitiques. Cela suggère que le véritable potentiel de production de l'entreprise est plus élevé et qu'un apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine pourrait entraîner une réévaluation significative du titre. Performance et diversification des segments : Centres de données : 4,3 milliards de dollars, +22 % en glissement annuel (solide, mais inférieur aux prévisions, ce qui justifie un ralentissement de la croissance de l'IA). Clients et jeux : 4 milliards de dollars , en hausse de +73 % en glissement annuel . Ryzen a atteint un record (2,8 milliards de dollars, +46 % en glissement annuel) et les jeux ont accéléré pour atteindre +181 % en glissement annuel (grâce aux cartes graphiques et aux solutions de consoles semi-personnalisées). Cette répartition des revenus confirme qu'AMD ne dépend plus uniquement des centres de données : le portefeuille est clairement diversifié , ce qui constitue un soutien crucial contre un éventuel ralentissement des centres de données.

Rupture du plateau de croissance : les prévisions pour le quatrième trimestre impliquent une augmentation de 25 % en glissement annuel, ce qui prouve de manière définitive qu'AMD a dépassé le plateau de croissance et accélère, un scénario propice à l'expansion du ratio cours/bénéfice.

les prévisions pour le quatrième trimestre impliquent une augmentation de 25 % en glissement annuel, ce qui prouve de manière définitive qu'AMD a dépassé le plateau de croissance et accélère, un scénario propice à l'expansion du ratio cours/bénéfice. R&D et marges élevées : Les investissements en R&D témoignent d'une intention stratégique en faveur des puces de nouvelle génération (GPU MI450). OpenAI et Oracle ont passé des commandes fermes pour le MI450, qui seront comptabilisées au cours des 4 à 6 prochains trimestres. La marge brute stable de 54 % confirme l'absence de pression sur les prix, ce qui implique que les puces AMD sont choisies pour leurs performances et leurs fonctionnalités , caractéristiques d'un produit haut de gamme .

Transformation du profil de risque : AMD passe du risque stratégique lié à la conquête de parts de marché au risque opérationnel lié à l'exécution des commandes , soutenu par des partenariats stratégiques massifs.

AMD passe du risque stratégique lié à la conquête de parts de marché au , soutenu par des partenariats stratégiques massifs. Perception du marché : la perte minimale enregistrée après la clôture de la bourse (baisse finale de 0,6 %) contraste fortement avec les baisses observées chez SMCI et Arista. Wall Street distingue clairement une entreprise dont les ventes sont confirmées (AMD) d'un fournisseur confronté à des retards de livraison. L'histoire d'AMD est désormais celle d'une conversion des marges et d'une pénétration du marché de la couche applicative face à NVIDIA.

