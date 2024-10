Wolfspeed en passe de conclure sur un contrat majeur 📈

Wolfspeed (WOLF.US) gagne plus de 22% aujourd'hui suite Ă l'annonce de la finalisation potentielle du processus de nĂ©gociation d'un important contrat de fourniture de plaques de semi-conducteurs de 200 mm. Pour l'entreprise, il s'agit de la plus forte hausse depuis le dĂ©but de l'annĂ©e. Wolfspeed est une entreprise technologique qui fournit des matĂ©riaux et des intermĂ©diaires retravaillĂ©s pour la production de puces avancĂ©es. Elle propose des matĂ©riaux en carbure de silicium et en nitrure de gallium, notamment des plaquettes de carbure de silicium nues, des plaquettes Ă©pitaxiales et des couches Ă©pitaxiales de nitrure de gallium sur des plaquettes de carbure de silicium pour la fabrication de produits optoĂ©lectroniques RF, entre autres. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Bloomberg rapporte que l'entreprise est sur le point de finaliser les nĂ©gociations pour un important contrat de fourniture de plaquettes de semi-conducteurs de 200 mm. Du point de vue des finances de l'entreprise, ce contrat important pourrait ĂȘtre un Ă©lĂ©ment trĂšs important pour mettre fin Ă la baisse de performance observĂ©e dans les rapports de l'entreprise depuis le 1er trimestre de l'exercice 2022/23. Au cours des deux derniĂšres annĂ©es, la croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de l'entreprise n'a Ă©tĂ© que de 4 %, et aprĂšs une pĂ©riode dynamique de croissance du chiffre d'affaires en 2020-22, les ventes de l'entreprise ont stagnĂ©. Dans le mĂȘme temps, l'entreprise a fortement augmentĂ© ses dĂ©penses d'investissement depuis la fin de l'exercice 2022/23, ce qui, compte tenu des problĂšmes de gĂ©nĂ©ration de bĂ©nĂ©fices (l'entreprise n'a terminĂ© le trimestre avec un bĂ©nĂ©fice net qu'une seule fois au cours de cette pĂ©riode), remet en question la capacitĂ© de l'entreprise Ă poursuivre son expansion. En outre, Wolfspeed a fortement augmentĂ© son endettement, ce qui, dans un contexte de taux d'intĂ©rĂȘt encore Ă©levĂ©s, exerce une forte pression sur les coĂ»ts financiers de l'entreprise. Depuis le 1er trimestre 22/23, les charges financiĂšres de l'entreprise sont passĂ©es de -4,8 millions Ă -60,8 millions, et le rĂ©sultat des activitĂ©s de financement a chutĂ© de -0,5 million Ă -34,7 millions au cours de la pĂ©riode. Graphique de Wolfspeed (1D) Depuis la mi-2022, l'entreprise est dans une forte tendance baissiĂšre, et depuis juillet de cette annĂ©e, le rythme d'actualisation de l'actif s'est encore accĂ©lĂ©rĂ©. Depuis le 10 septembre, la tendance baissiĂšre s'est stabilisĂ©e et nous pouvons voir une formation potentielle de double fond sur le graphique (bien qu'elle ne soit pas clairement dĂ©finie). Dans le mĂȘme temps, la rupture d'aujourd'hui a renforcĂ© la sortie de l'action au-delĂ de la limite supĂ©rieure de la tendance baissiĂšre, et peut donc indiquer le freinage de la pression de l'offre sur les actifs de la sociĂ©tĂ©. Si la croissance se poursuit, la fourchette du breakout pourrait atteindre 14,42 dollars. Le comportement du cours par rapport Ă la moyenne mobile exponentielle Ă 50 sĂ©ances, sur laquelle les cotations se sont actuellement arrĂȘtĂ©es, sera important du point de vue de la poursuite de la croissance. . Cours de l'action Wolfspeed. Source : xStation Â

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."