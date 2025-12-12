Zealand Pharma s’allie à OTR Therapeutics pour renforcer son pipeline métabolique

Points clés Zealand Pharma dévoile sa stratégie Metabolic Frontier 2030 avec l’ambition de devenir un leader générationnel en obésité et santé métabolique, visant cinq lancements et plus de dix programmes cliniques d’ici 2030.

Le groupe annonce simultanément une collaboration stratégique majeure avec OTR Therapeutics, pouvant représenter jusqu’à ~2,5 milliards de dollars, afin de développer de nouvelles thérapies orales dans les maladies métaboliques.

Zealand Pharma est une société de biotechnologie danoise spécialisée dans l’obésité et les maladies métaboliques, forte de plus de 25 ans d’expertise dans les peptides. Cotée au Nasdaq Copenhagen, l’entreprise développe des traitements innovants destinés à transformer la prise en charge des déséquilibres métaboliques, en s’appuyant sur une combinaison de R&D interne, de partenariats stratégiques et d’une structure financière solide. Metabolic Frontier 2030 et partenariat stratégique avec OTR Therapeutics À l’occasion de son Capital Markets Day à Londres hier, Zealand Pharma a présenté sa stratégie « Metabolic Frontier 2030 », qui vise à bâtir le pipeline de santé métabolique le plus valorisé du secteur. L’entreprise cible cinq lancements commerciaux, plus de dix programmes cliniques et des cycles de développement parmi les plus rapides de l’industrie, de l’idée à l’entrée en clinique, d’ici 2030.

L’année 2026 s’annonce particulièrement riche en catalyseurs, avec plusieurs lectures cliniques majeures attendues, dont des données de Phase 2 pour le petrelintide au premier trimestre 2026 et des résultats de Phase 3 dans l’obésité avec le survodutide tout au long de l’année. La stratégie prévoit également l’ouverture d’un nouveau site de recherche à Boston, combinant intelligence artificielle, automatisation avancée et création de molécules de nouvelle génération. Dans ce contexte stratégique, Zealand Pharma annonce en parallèle la signature d’un accord de collaboration et de licence multi-programmes avec OTR Therapeutics. Ce partenariat vise à développer de nouvelles thérapies, notamment des petites molécules orales, pour plusieurs cibles dans les maladies métaboliques, en complément de la plateforme peptides de Zealand Pharma.

Selon les termes de l’accord, OTR Therapeutics recevra un paiement initial de 20 millions de dollars, pouvant atteindre 30 millions de dollars sous certaines conditions, ainsi que des paiements d’étapes précliniques, cliniques, réglementaires et commerciales. Le montant total potentiel de l’accord est estimé jusqu’à environ 2,5 milliards de dollars, majoritairement liés à des jalons commerciaux, auxquels s’ajoutent des royalties à un chiffre sur les ventes mondiales. OTR Therapeutics pilotera la recherche et le développement préclinique, tandis que Zealand Pharma sera responsable du développement clinique, des démarches réglementaires et de la commercialisation à l’échelle mondiale. Source: xstation5

