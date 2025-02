Analyse fondamentale en trading : tout ce qu’il faut savoir pour bien investir

Temps de lecture: 5 minute(s)

L’analyse fondamentale est un pilier incontournable en trading pour tout investisseur souhaitant comprendre et anticiper les mouvements des marchés financiers. Contrairement à l’analyse technique, qui repose sur l’étude des graphiques, l’analyse fondamentale se concentre, quant à elle, sur les facteurs économiques, financiers et industriels qui influencent la valeur des actifs. En combinant les données macroéconomiques et microéconomiques, cette méthode permet d’identifier les opportunités à moyen et long terme.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Analyse fondamentale : de quoi parle-t-on vraiment ? L’analyse fondamentale est une méthode qui sert à évaluer la valeur intrinsèque d’un actif financier, qu’il s’agisse d’une action, d’une devise ou d’un contrat CFD. L’analyse fondamentale en quelques mots Cette méthode s’appuie sur des indicateurs économiques, comme la croissance du PIB, l’évolution des taux d’intérêt ou encore les résultats financiers des entreprises. Par exemple, un investisseur qui souhaite analyser une entreprise prendra en compte des données telles que son chiffre d’affaires, ses bénéfices nets, sa politique de dividende, ainsi que son environnement économique global. Le but est d’anticiper comment ces facteurs influenceront le cours de l’action à long terme. Comment ça marche dans le monde du trading ? Dans le cadre du trading, l’analyse fondamentale permet de prévoir les mouvements de prix en fonction des conditions économiques et des perspectives de croissance d’une entreprise ou d’un marché. Elle s’adresse aux investisseurs souhaitant repérer des opportunités d’investissement à long terme plutôt qu’à ceux qui recherchent des gains rapides. Par exemple, en analysant les perspectives d’une entreprise dans un secteur en plein essor, comme la technologie, un investisseur peut déterminer si le cours actuel de l’action est sous-évalué et profiter d’une hausse future. De même, sur le marché du Forex, les taux d’intérêt décidés par les banques centrales influencent la valeur des devises, et donc les décisions de trading. Quelle est la différence avec l’analyse technique ? Alors que l’analyse fondamentale se concentre sur les facteurs économiques et les données d’entreprise, l’analyse technique repose sur l’analyse graphique et les mouvements historiques de prix. Les traders techniques cherchent des motifs récurrents pour anticiper les variations futures du marché. L’analyse technique est souvent privilégiée pour le trading à court terme, tandis que l’analyse fondamentale est généralement utilisée pour des décisions d’investissement à plus long terme. Cependant, de nombreux traders combinent les deux méthodes pour optimiser leurs stratégies et minimiser les risques. Pourquoi les investisseurs misent sur l’analyse fondamentale ? L’analyse fondamentale offre une vue d’ensemble des facteurs économiques et politiques qui influencent les marchés financiers, ce qui permet aux investisseurs de mieux comprendre pourquoi une action ou un actif évolue d’une certaine manière. Ce qui fait la force de l’analyse fondamentale face aux autres méthodes Contrairement à l’analyse technique, qui se limite aux mouvements de prix sur le court terme, l’analyse fondamentale fournit des insights sur la santé financière d’une entreprise ou l’état général de l’économie d’un pays, deux éléments clés pour prendre des décisions d’investissement éclairées. Par exemple, lorsque les taux d’intérêt augmentent, cela peut réduire la capacité d’emprunt des entreprises, ce qui pourrait entraîner une baisse de leurs bénéfices et une chute de leurs actions. Trouver des opportunités d’investissement qui durent L’analyse fondamentale permet aux investisseurs de repérer des actions sous-évaluées ou des entreprises prometteuses. En étudiant les ratios financiers tels que : Le PER (Price earnings Ratio),

(Price earnings Ratio), Le rendement des capitaux propres (ROE),

(ROE), Ou encore la marge bénéficiaire nette, un investisseur peut évaluer si une action est sous-valorisée par le marché. Cette stratégie est souvent utilisée par des investisseurs qui privilégient les fondamentaux d’une entreprise plutôt que les fluctuations à court terme des marchés boursiers. Mieux gérer les risques grâce à une vue d’ensemble économique Un des principaux avantages de l’analyse fondamentale est sa capacité à offrir aux investisseurs la possibilité de mieux anticiper les risques liés à une action ou un actif financier. En ayant une compréhension approfondie des tendances macroéconomiques, telles que l’inflation, le chômage ou encore les politiques monétaires, les investisseurs peuvent ajuster leurs portefeuilles pour minimiser les pertes potentielles. Par exemple, en période de hausse des taux d’intérêt, les investisseurs peuvent se tourner vers des actions plus défensives, telles que celles des entreprises offrant des dividendes stables. Les indicateurs clés à connaître pour bien démarrer Les investisseurs qui utilisent l’analyse fondamentale accordent une attention particulière aux indicateurs macroéconomiques, car ces derniers influencent directement les marchés financiers. Le produit intérieur brut (PIB) est un bon indicateur de la santé économique globale d’un pays,

(PIB) est un bon indicateur de la santé économique globale d’un pays, Le taux de chômage reflète la situation de l’emploi et donc du pouvoir d’achat.

reflète la situation de l’emploi et donc du pouvoir d’achat. L’inflation, quant à elle, joue un rôle central dans les décisions des banques centrales concernant les taux d’intérêt. Ces indicateurs sont essentiels pour comprendre les tendances du marché et ajuster ses stratégies d’investissement. Comprendre les grands indicateurs macroéconomiques : PIB, taux de chômage, inflation Les traders ont tendance à se concentrer sur les principaux évènements macroéconomique qui impactent le marché et amènent de la volatilité (HYPERLINK TO VOLATILITY). L’effet sur le marché dépend grandement de la comparaison entre la donnée réelle et les attentes. Plus grande est la différence entre les deux, plus grand sera l’impact sur les marchés. En plus des données macroéconomiques, un des facteurs les plus importants en analyse fondamentale est la politique monétaire des banques centrales. Les taux d’intérêts, les opérations sur le marché et l’intervention des banques centrales influencent la situation des marchés et sont soigneusement suivies non seulement par les analystes financiers, mais aussi les traders. Le plus important est qu’en général toutes les informations majeures qui se déroulent dans un pays ou une région du monde et qui peuvent influencer la politique ou l’économie peuvent aussi impacter les marchés financiers. Ce qui veut dire que cela peut aussi être influencé par des événements inattendus comme des catastrophes naturelles, les décisions des principaux organes politiques et les banques centrales. Afin d’obtenir un accès avancé sur les évènements macroéconomique il est indispensable d’utiliser un calendrier macroéconomique qui peut être accessible ici. De plus, les utilisateurs de xStation n’ont pas d’utiliser un lien externe, toutes les données sont accessibles depuis la plateforme. Savoir lire les ratios financiers et résultats d’entreprise Pour évaluer la performance d’une entreprise, il est primordial de savoir interpréter ses résultats financiers. Les ratios financiers, comme le ratio cours/bénéfice (PER), offrent une vision claire de la valorisation d’une entreprise par rapport à ses bénéfices.

(PER), offrent une vision claire de la valorisation d’une entreprise par rapport à ses bénéfices. Un PER élevé peut indiquer que l’action est surévaluée, tandis qu’un PER faible peut suggérer qu’elle est sous-valorisée.

peut indiquer que l’action est surévaluée, tandis qu’un peut suggérer qu’elle est sous-valorisée. D’autres indicateurs comme la marge brute ou la dette nette permettent d’évaluer la rentabilité et la solvabilité de l’entreprise, deux facteurs essentiels pour prendre des décisions d’investissement éclairées. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les principaux indicateurs macroéconomiques avec XTB Academy ici.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."