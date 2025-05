Temps de lecture: 6 minute(s)

Grâce à cet article, vous allez apprendre:

Ce qu’est le Bitcoin et ce qui influence sa valeur

Ce qu’est la technologie blockchain sur laquelle s’appuient les crypto-monnaies

Ce que les alternatives Bitcoin, connues comme “altcoins” sont

Considérés autrefois comme un ticket de loterie, les Bitcoin et les autres crypto-monnaies se sont dorénavant considéré comme des actifs légitimes pour les investisseurs actifs. Effectivement, cette « révolution numérique » est comparable aux ruées vers l’or du 19ème siècle, avec des valeurs qui augmentent pendant que l’intérêt global s’intensifie. Mais que sont exactement les crypto-monnaies, et comment pouvez-vous participer à ce boom technologique sans avoir de connaissances informatique. Qu’est-ce qu’il faut savoir sur ce nouvel instrument? Cet article vous livre des réponses.

Qu’est-ce que le bitcoin?

Bitcoin est une forme de monnaie numérique, créé et détenue électroniquement. Contrairement aux devises physiques traditionnelles, comme les dollars et euros, les Bitcoins ne sont pas sous format papier. Mais ils sont produits par des personnes qui utilisent des ordinateurs, à travers le monde, utilisant des logiciels qui traitent des algorithmes mathématiques.

Une autre différence significative entre les crypto-monnaies et l’argent physique sont les banques. La mission d’une banque centrale est de stabiliser sa devise. Pourtant, il n’y a pas une banque Bitcoin. C’est parce que le bitcoin, d’une certaine manière, est une banque en soi. Un livre de règlement indépendant fournit des informations sur les conditions de propriété de tous ces utilisateurs et l’historique des transactions entre eux. De plus, il y a un nombre limité de Bitcoins, ce que limite le rôle des institutions de supervision. Voyons le fonctionnement :

Tandis que les banques centrales peuvent imprimer des billets, Bitcoin est en nombre limité : jusqu’à 2140 il y aura 21.000.000 Bitcoins en circulation. Donc, on peut dire que, tout comme dans le cas de l’or, il y a des ressources limitées de Bitcoin. En outre, le montant de Bitcoins qui entre en circulation en tant que récompense pour les mineurs diminue de manière prédéterminée. Chaque 210 000 bloc (4 ans), la récompense des mineurs diminue de moitié. Au début, il s'agissait de 50 BTC, puis de 25 BTC, et à l'heure actuelle (10.08.2017), le prix est de 12.5 BTC. Les pionniers de l'extraction bitcoin pourraient gagner le plus, au moindre coût. À l'heure actuelle, il y a environ 16 500 000 Bitcoins en circulation. En conséquence, il y reste seulement 4 500 000 BTC à extraire, et leur approvisionnement en circulation diminuera, ce qui constitue un facteur déflationniste important pour cette crypto-monnaie.

La technologie Blockchain – le cœur du Bitcoin et autres crypto-monnaies

La manière dans laquelle le cryptage du Bitcoin a lieu est une révolution dans le domaine de la technologie de l’information – la technologie "Blockchain".

On va illustrer cette technologie comme une tour de blocs. La tour symbolise l’état courant des comptes des crypto-monnaies (qui a combien) comme il est vu par tous les utilisateurs de bitcoin. Chaque nouveau bloc contient des informations sur les nouvelles transactions qui vont changer l’état actuel du compte.

Un nouveau bloc, pour s’ajouter à la tour, doit être crypté et il doit correspondre exactement. Quand cela arrive, l’ajout peu se faire et des nouvelles transactions seront complétées. Les Bitcoins existants dans le système seront transférés parmi les utilisateurs.

Si on essaye de retirer ou remplacer un bloc à la base de la tour, l’entière structure serait détruite, car chaque bloc de la tour contient la même information du bloc précédent encodé en lui. Le remplacement d’un bloc par d’autres informations (un autre chiffre) ne va plus correspondre au bloc précédent. De plus, cela va déconnecter tous les blocs qui le suivent. Par conséquent, l’information contenue dans la tour sera considérée fausse. C’est pour cela que la technologie blockchain est considérée innovatrice dans le domaine de la sécurité.

Donc, qui crypte les blocs suivants sur la tour ? Et comment fonctionne ce procès ? Les cryptographes sont connus comme « mineurs », qui utilisent des logiciels avancés pour excaver (extraire) les Bitcoins. Cette allusion à l'industrie minière implique l’idée d’une mine d'or, car le bitcoin est la récompense pour le cryptage des transactions ultérieures pour les mineurs. C'est ainsi que de nouveaux Bitcoins sont créés et mis en circulation. À ce stade, il convient de souligner que les «excavateurs» sont des ordinateurs coûteux et compliqués avec une puissance de conversion très élevée. Comme vous pouvez le voir, Bitcoin est un instrument compliqué et constitue certainement un nouveau chapitre de l'histoire des marchés financiers.

Quels sont les facteurs qui influencent la valeur de bitcoin?



Qu’arrive-t-il quand les Bitcoins finissent et il n’y a plus besoins des les extraire? Pourquoi les mineurs perdraient leur puissance de calcul sur la maintenance ? Déjà, à ce moment une partie des récompenses des mineurs sont les coûts transactionnels, qui à l’avenir deviendront le profit total des mineurs. Mais ce tarif sera-t-il suffisant pour que les mineurs couvrent les coûts en équipement et est-ce que les gains seront suffisants ?

Le premier problème est le facteur le plus important – le coût des ordinateurs, dépende des facteurs suivants:

Coût de l’énergie et sources d’énergie utilisées (prix de l’électricité, sources d’énergie renouvelables, etc.)

Développement des nouvelles technologies informatiques (réduction de la consommation actuelle).

Croissance de la demande pour en ressource informatique



Avec une population croissante, la demande croissante de ressource informatique, ont influencé la croissance de la valeur du bitcoin. Comme on a mentionné auparavant, il y a un montant limité de Bitcoins. Avec un approvisionnement stable, une croissance de la demande devrait avoir comme résultat la croissance du prix du bitcoin. Il y a aussi d’autres facteurs à prendre en considération. Par exemple, si les tensions géopolitiques augmentent ou les traders perdent leur confiance dans les devises traditionnelles, le bitcoin gagne. La crypto-monnaie est un produit révolutionnaire et nouveau, donc il est possible que les facteurs qui influencent sa valeur changent au cours du temps.

Autres crypto-monnaies

Il y a d’autres crypto-monnaies qui deviennent de plus en plus populaires. Le succès du bitcoin a entrainé le développement de beaucoup de crypto-monnaies alternatives, nommées souvent « altcoins ». La majorité des altcoins offrent leur propre approche sur le protocole du bitcoin et et reste intéressantes en elles-mêmes. De plus, elles sont encore bon marché, donc beaucoup plus facile à acheter ou extraire. Faisons un récapitulatif rapide des principales « altcoins »:

Litecoin - comme la majorité des altcoins, elle se base sur le protocole bitcoin, mais est conçue pour s’assurer que l’exploitation est beaucoup moins chère et plus démocratique que le BTC.

- comme la majorité des altcoins, elle se base sur le protocole bitcoin, mais est conçue pour s’assurer que l’exploitation est beaucoup moins chère et plus démocratique que le BTC. Ethereum - nommé aussi “Bitcoin 2.0” est une alternative à Bitcoin. Elle a gagné fortement en popularité quand le BTC a eu quelques problèmes et quand une mise à jour du système a été annoncée. Il a été fait en sorte que les paiements avec Ethereum soient plus faciles et plus rapides.

- nommé aussi “Bitcoin 2.0” est une alternative à Bitcoin. Elle a gagné fortement en popularité quand le BTC a eu quelques problèmes et quand une mise à jour du système a été annoncée. Il a été fait en sorte que les paiements avec Ethereum soient plus faciles et plus rapides. Ripple – une crypto-monnaie pair à pair (peer to peer) à source ouverte (Open Source), qui offre les mêmes caractéristiques que Bitcoin, mais a des capacités avancées, incluant les transactions instantanées.

Tandis que Bitcoin est toujours la plus populaire des crypto-monnaies, Ethereum, Ripple, Litecoin et autres sont en cours de développement. Les crypto-monnaies sont une révolution financière avec de nombreuses fonctionnalités et changements à venir.