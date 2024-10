Bitcoin Trading - Comment commencer à investir dans le Bitcoin ?

Le Bitcoin et autres cryptomonnaies se sont durablement installés dans l'esprit de nombreuses personnes et de plus en plus de personnes se demandent comment débuter leur aventure avec ces actifs. Souvent associé au processus très complexe de "minage" de la crypto, le Bitcoin peut être interprété et utilisé bien plus simplement. L'ensemble du processus qui conduit à posséder du bitcoin ou à utiliser ce marché pour réaliser des bénéfices n’aura bientôt plus de secret pour vous avec XTB.

Pourquoi trader le Bitcoin en 2024 ? Vous vous demandez peut-être qu’est-ce que le Bitcoin ? En 2024, le trading du Bitcoin continue de séduire un large public d'investisseurs attirés par les fluctuations des cours des monnaies électroniques. Le Bitcoin, en particulier, offre une volatilité qui représente des opportunités uniques de maximiser les rendements et ce, malgré le risque d’une perte en capital. Développer une stratégie solide et comprendre comment passer un ordre de manière efficace sont essentiels pour réussir dans le trading du Bitcoin. Cela implique de suivre de près le cours du Bitcoin et d'adapter vos actions en conséquence pour optimiser vos chances de réaliser des profits tout en minimisant les pertes. Le trading de Bitcoin fonctionne en spéculant sur le cours de cette monnaie cryptographique, sans nécessité de détention physique. Les traders peuvent engager des ordres d'achat ou de vente via des plateformes spécialisées qui fournissent des outils pour suivre le cours du Bitcoin en temps réel. Une stratégie efficace dans le trading sur cryptomonnaies nécessite une compréhension approfondie des facteurs d’influence, tels que l'offre et la demande, les nouvelles du marché et les tendances économiques globales. L'application de cette connaissance permet de passer des ordres stratégiquement, visant à maximiser les gains et minimiser le risque d’une perte d’argent. Quelles sont les différentes méthodes de Trading du Bitcoin ? Il existe plusieurs façons de s'engager sur le marché des cryptomonnaies, chacune avec ses particularités et exigences. Le minage de Bitcoin est la méthode originelle, qui consiste à générer de nouveaux Bitcoins en résolvant des problèmes mathématiques complexes. Elle nécessite une puissance de calcul importante et un investissement conséquent en matériel. L’acquisition de Bitcoin déjà miné représente une alternative plus accessible. Cette méthode implique une acquisition sur des bourses ou des plateformes de trading de crypto. C'est une voie populaire pour ceux qui désirent investir directement et rapidement sans les contraintes techniques du minage. Toutes les méthodes d'obtention ci-dessus ont leurs avantages et leurs inconvénients, que nous présenterons brièvement dans les paragraphes suivants. Le minage de Bitcoin Le minage est le processus de mise en circulation de nouveaux bitcoins. Ce processus est essentiel à la maintenance de l'ensemble de la blockchain (voir la section Glossaire au bas de la page pour en savoir plus sur la blockchain) et nécessite une puissance de calcul massive. L'objectif des mineurs (personnes qui exploitent le Bitcoin) est de confirmer et d'ajouter plus de blocs à la chaîne en résolvant des opérations mathématiques complexes. Plusieurs mineurs peuvent travailler sur cette tâche en même temps bien que la récompense sera donnée au premier mineur à la terminer en ajoutant un autre bloc au réseau. Dans le passé, la récompense était de 50 BTC mais avec le développement du réseau et les halvings ultérieurs (voir glossaire), sa valeur a diminué à 6,25 BTC (en septembre 2021). Comme vous pouvez le voir, malgré le temps passé depuis la création de cette cryptomonnaie, la récompense pour l'extraction d'un nouveau Bitcoin (dont l'offre est limitée et s'élève à 21 millions de coins) est toujours très attrayante. Cependant, en réalité, l'extraction de bitcoins prend du temps et coûte cher et en raison de l'énorme concurrence dans ce domaine, les bénéfices apparaissent sporadiquement. Au stade initial du développement du réseau Bitcoin, l'exploitation minière était possible sur des ordinateurs personnels ordinaires mais elle nécessite désormais l'utilisation d'appareils spécialisés conçus exclusivement pour cette tâche. En outre, avoir une "machine de minage Bitcoin" ne garantit pas les profits et les mineurs combinent la puissance de calcul de nombreux appareils, ce qui se répercute également sur une facture d’énergie très élevée à la fin du mois. L’achat de Bitcoin en Bourse ou sur une plateforme de trading de cryptomonnaies Acheter du Bitcoin sur une bourse ou une plateforme de trading de monnaies électroniques est une méthode privilégiée pour entrer sur le marché des cryptomonnaies. Cette approche permet aux investisseurs d'acheter des bitcoins déjà minés et de les échanger contre d'autres monnaies, crypto ou fiduciaires. Les plateformes de trading offrent des outils sophistiqués pour suivre le Bitcoin en temps réel, ce qui facilite l'achat et la vente basés sur des stratégies de trading précises. Les investisseurs peuvent ainsi réagir rapidement aux fluctuations du marché pour maximiser leurs gains ou minimiser leurs pertes. De quoi rendre cette méthode particulièrement attractive pour ceux qui souhaitent interagir directement dans ce marché dynamique propre à la crypto. CFD sur Bitcoin Avec le développement du marché de la crypto, nous sommes également confrontés au développement du marché des dérivés pour les cryptomonnaies. Les principales institutions financières américaines telles que CME et CBOE ont commencé à introduire des contrats Bitcoin en raison de leur popularité croissante. L'entrée de grandes institutions sur le marché des produits dérivés signifiait que les grands investisseurs pouvaient investir dans les cryptomonnaies pendant les hauts et les bas. Le trading de contrats à terme (CFD) sur Bitcoin et de cryptomonnaies comporte le même risque de volatilité qu’un échange de crypto classique. L'effet de levier est souvent un risque supplémentaire mais c’est aussi une opportunité. En raison de la forte volatilité du marché, l'effet de levier sur les cryptomonnaies est souvent limité par rapport à l'effet de levier disponible sur des actifs tels que les devises, les matières premières, les indices et les actions. Néanmoins, les dérivés de Bitcoin deviennent de plus en plus populaires, tant parmi les passionnés de cryptomonnaie que parmi les traders ordinaires à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement. Pour cette raison, les meilleures plateformes d'investissement ont introduit les CFD Bitcoin dans leur offre. Ils vous permettent de vous exposer au marché de la crypto sans avoir à installer ou à acheter des portefeuilles et à protéger vos propres fonds à chaque étape du processus. L'achat ou la vente de Bitcoin via un CFD n'est pas différent par rapport à un CFD sur tout autre actif, c'est pourquoi cette forme d'investissement dans le bitcoin est souvent choisie par les investisseurs actifs sur les marchés des actions, des devises ou des matières premières. Chez XTB, vous pouvez échanger des Bitcoins et également les altcoins les plus populaires. Ne tardez pas à découvrir l’offre complète de CFD sur les cryptomonnaies. CFD sur Bitcoin – exemple de position “long” Grâce à une large gamme d'indicateurs et d'outils d'analyse technique, investir dans le Bitcoin sur xStation 5 n'est pas différent d'investir dans d'autres classes d'actifs. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, le niveau de 44 000 USD a mis fin à une baisse dynamique des prix du bitcoin. Ce support a été rapidement renforcé par les moyennes mobiles et l'intersection de la SMA 9 (bleu foncé) et de la SMA 21 (rouge) était un signal d’achat classique : Veuillez noter que les informations et études basées sur des données ou des performances historiques ne garantissent pas les bénéfices futurs. CFD sur Bitcoin – exemple de position “short” Bien que la tendance haussière du Bitcoin ait continué à être visible ces dernières années, le graphique des crypto est ponctué de profondes corrections. Les périodes de “Bear market” sont rares ; cependant, les baisses de prix du Bitcoin peuvent être très soudaines. La dernière baisse majeure du prix du Bitcoin a eu lieu au premier semestre 2021, lorsque le BTC a perdu plus de 50 % de sa valeur en un mois seulement. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, le prix du Bitcoin n'a toujours pas dépassé son dernier record absolu au cours des six mois qui ont suivi la baisse des prix. Veuillez noter que les informations et études basées sur des données ou des performances historiques ne garantissent pas les bénéfices futurs. Comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessus, en investissant dans le Bitcoin via des CFD, nous pouvons bénéficier à la fois d'augmentations et de diminutions du prix de cette monnaie. La possibilité de négocier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et la forte volatilité rendent le Bitcoin rapidement populaire auprès des spéculateurs et des day traders du monde entier. Exchanges de crypto - un moyen rapide d'acheter du Bitcoin Avec la popularité croissante des cryptomonnaies, des services spécialisés ont été créés - des exchanges de crypto (des plateformes de trading de ce type d’actifs). Au niveau le plus élémentaire, le trading de cryptomonnaies n'est pas très différent de la bourse de Varsovie ou de New York - la plus grande différence réside dans les actifs proposés. En raison de la spécificité du marché des crypto, les exchanges de cryptomonnaies fonctionnent 7 jours sur 7 et le trading est possible 24 heures sur 24. Pour pouvoir effectuer des transactions sur un exchange de cryptomonnaies, une inscription préalable et une confirmation d'identité sont nécessaires. Avec le profil utilisateur, un portefeuille en ligne est créé dans lequel les crypto achetées peuvent être stockées. Cependant, en raison de la réglementation relativement faible de ces plateformes, il n'est pas recommandé d'y conserver vos fonds. En effet, il y a eu des effondrements spectaculaires d'exchanges de cryptomonnaies bien connus dans le passé. La faillite de Mt Gox était l'un de ces cas. En 2013-2014, cet exchange représentait environ 70 % de toutes les transactions Bitcoin. À la suite d'une attaque de piratage et d'un vol sur les serveurs de l'entreprise, 850 000 bitcoins ont été détournés, dont la valeur marchande était alors supérieure à 450 millions de dollars. Plus récemment encore, la plateforme FTX a fait faillite, faisant perdre alors des sommes considérables d’argent aux personnes ayant placé de l’argent sur cet exchange. Quelles sont les stratégies possibles pour trader le Bitcoin ? Trader le Bitcoin efficacement nécessite l'adoption de stratégies adaptées à la volatilité du marché des cryptomonnaies. Parmi les approches les plus courantes figurent le day trading, où les positions sont ouvertes et fermées dans la même journée. Ceci permet de profiter des fluctuations de prix à court terme. Le swing trading, en revanche, implique de maintenir des positions sur plusieurs jours ou semaines pour capitaliser sur les tendances plus larges du marché. Le scalping, quant à lui, vise à réaliser de petits profits de manière fréquente pour exploiter les minimes variations de prix tout au long de la journée, au moment le plus opportun. Lorsqu’elles sont bien maîtrisées, de telles stratégies peuvent maximiser les gains tout en contrôlant les risques associés au trading de Bitcoin. Quelles sont les plateformes de Trading Bitcoin ? Les plateformes de trading Bitcoin proposent divers outils et fonctionnalités pour soutenir les stratégies des traders. Des plateformes comme Binance, Coinbase et Kraken permettent aux utilisateurs d'acheter, vendre et échanger des Bitcoin efficacement grâce à des interfaces intuitives et des systèmes de sécurité avancés. Autrement, XTB se distingue comme un allié idéal pour trouver une plateforme de trading de Bitcoin de premier plan. Ce broker propose une interface robuste et des outils avancés qui facilitent le trading efficace de cryptomonnaies. Les utilisateurs bénéficient d'analyses de marché approfondies, de graphiques interactifs et d’un support client disponible et est en ce sens idéal pour les traders de tous niveaux. Bien que débuter dans le trading de Bitcoin puisse sembler intimidant, passer par le biais d’une plateforme adéquate rend le processus accessible et sécurisé. Voici comment démarrer en quatre étapes avec le broker XTB. Étape 1 - Créer un compte chez XTB Pour investir dans les cryptomonnaies sur XTB, commencez par créer un compte. Le processus est simple et rapide, nécessitant seulement quelques informations personnelles et une vérification de votre identité pour sécuriser vos transactions. Étape 2 - Effectuer un dépôt Une fois votre compte configuré, effectuez votre premier dépôt. XTB propose plusieurs méthodes de paiement, y compris les virements bancaires et les cartes de crédit, permettant de commencer à trader en toute facilité. Étape 3 - Utiliser l'interface de trading XTB L'interface de trading de XTB est conçue pour les traders de tous niveaux. Elle offre des outils d'analyse avancés et des graphiques en temps réel, facilitant la compréhension et l'analyse des tendances du marché du Bitcoin. Étape 4 - Placer votre premier trade Pour placer votre premier trade de Bitcoin sur XTB, sélectionnez Bitcoin parmi les cryptomonnaies disponibles, décidez du volume de votre transaction et choisissez d'acheter (long) ou vendre (short) en fonction de votre analyse de marché. Bitcoin et sécurité En ce qui concerne le trading de monnaies électroniques, la sécurité devrait être la priorité absolue pour tout investisseur. En raison du manque de surveillance appropriée et de réglementation, les amateurs de Bitcoin sont souvent la proie de fraudes ou de manipulations. Comme nous l’avons précédemment énuméré, nous savons que conserver vos crypto sur un exchange de crypto n'est pas la meilleure idée, il vaut donc la peine de créer votre propre portefeuille privé ou d'acheter un portefeuille matériel avant de passer votre premier ordre. Il existe de nombreux types de portefeuilles mais les plus courants incluent les portefeuilles en ligne accessibles via un navigateur Web. Il existe également d’autres alternatives, comme par exemple un portefeuille mobile installé sur votre téléphone ou votre tablette. Un autre type de portefeuille est un portefeuille installé sur un disque PC ou encore un portefeuille matériel, c'est-à-dire un appareil spécial sur lequel sont stockées vos cryptomonnaies. Bien que ces portefeuilles aient des fonctions de sécurité différentes, il est facile de comprendre que les portefeuilles hors ligne sont généralement les plus sûrs et la solution à privilégier. Fait intéressant, il est possible de créer votre propre portefeuille hors ligne sur une feuille de papier ordinaire ou un fichier texte. Pour cela, il suffit d'imprimer quelques clés pour accéder aux fonds. Cependant, ce processus doit être effectué dans un environnement contrôlé - sur un ordinateur déconnecté d'Internet et exempt de tout virus. Les erreurs à éviter pour les débutants en trading Bitcoin Investir dans le Bitcoin via le trading peut être profitable si l’investisseur veille à éviter les erreurs les plus courantes. Une série de conseils essentiels peuvent être suivis à la lettre pour les débutants désireux de naviguer avec succès dans le monde du trading de la crypto. De quoi éviter une perte financière future. Ne pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre Il est vital de ne jamais investir des fonds dont vous pourriez avoir besoin à court terme. Déterminez le montant que vous êtes prêt à risquer et ne dépassez pas cette limite, ce qui vous aidera à gérer votre portefeuille de manière plus saine et sécurisée. Éviter le biais émotionnel Le trading émotionnel peut conduire à des décisions irréfléchies et coûteuses. Restez calme et objectif à chaque instant et basez vos décisions de trading sur des analyses de marché rigoureuses plutôt que sur des réactions impulsives aux fluctuations des prix. Ne pas négliger la formation continue Le marché des cryptomonnaies évolue rapidement et peut afficher des résultats sensiblement différents au sein d’une même journée. De même, des nouvelles techniques, outils et analyses peuvent être considérés pour optimiser son investissement. Dans de telles conditions, il est crucial de se tenir informé des dernières nouveautés en la matière et de continuer à se former chaque jour. Investissez dans des formations, en lisant des analyses de marché et en restant au courant des dernières tendances et technologies. En procédant ainsi, vous pourrez améliorer constamment vos stratégies de trading de Bitcoin. Questions fréquentes sur le trading de Bitcoin Est-il légal de trader du Bitcoin ? Le trading de Bitcoin est légal dans la plupart des pays bien que la régulation puisse varier d’un État à l’autre. Ainsi, il est important de vérifier les lois spécifiques de votre pays concernant le trading de cryptomonnaies pour vous assurer de respecter toutes les directives et réglementations en vigueur. En règle générale, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values réalisées sur les ventes sont imposés fiscalement. Pensez donc à les déclarer ! Quel est le montant minimum pour commencer à trader le Bitcoin ? Le montant minimum pour commencer à trader le Bitcoin varie selon la plateforme de trading. Sur XTB, vous pouvez commencer avec un dépôt initial relativement bas, ce qui rend le trading accessible même pour les petits investisseurs. Puis-je trader le Bitcoin 24h/24 et 7j/7 ? Oui, le trading de Bitcoin est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contrairement aux marchés traditionnels, les marchés des cryptomonnaies ne ferment jamais, ce qui vous permet de trader de la crypto à tout moment de la journée ou de la nuit. Quels frais sont associés au trading de Bitcoin sur XTB ? Sur XTB, les frais de trading de Bitcoin peuvent inclure des spreads, des commissions et des frais de financement nocturnes. Les détails spécifiques des frais sont clairement énoncés sur la plateforme, ce qui permet aux traders d’anticiper et de comprendre facilement les coûts associés avant de s'engager dans des transactions sur de la crypto. Glossaire Mining - la procédure permettant la création de nouveaux bitcoins (récompenses de mining) en résolvant des calculs mathématiques complexes qui sont utilisés pour valider des informations (transactions) dans la chaîne de blocs. La puissance de calcul requise pour exploiter efficacement cette cryptomonnaie est énorme, avec certaines estimations selon lesquelles la consommation annuelle d'électricité nécessaire pour alimenter les équipements miniers spécialisés est d'environ 90 TWh. C'est plus que la consommation énergétique annuelle de la Suisse ! Blockchain - une chaîne de blocs. Il s'agit d'une forme spécifique de base de données composée de blocs d'informations. Chacun d'eux a une certaine capacité. Une fois cette capacité dépassée, un autre bloc est ajouté à la chaîne. Dans le cas de Bitcoin, la blockchain est décentralisée, ce qui signifie qu'aucun individu ou groupe spécifique de personnes n'en a le contrôle. Les blockchains décentralisées ne peuvent pas être modifiées, ce qui signifie que les données qu'elles contiennent sont irréversibles et visibles par tout utilisateur du réseau. Halving - le moment de réduire de moitié la récompense pour les mineurs de Bitcoin. La réduction de moitié se produit automatiquement lorsque 210 000 blocs supplémentaires sont ajoutés à la blockchain Bitcoin, ce qui se produit environ tous les quatre ans. Portefeuille - un support virtuel ou physique pour stocker les clés cryptographiques utilisées pour effectuer des transactions avec ce type de monnaie innovante. Altcoin - ou coin alternatif, c'est-à-dire toute alternative de crypto au Bitcoin. Litecoin, Ethereum et Dash sont des exemples d'altcoins populaires.

